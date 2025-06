Mavenir חותמת על עסקת היוון חובות מחדש כדי להניע צמיחה מתמשכת

עסקה לחיזוק המאזן של Mavenir ולתמוך במיקוד האסטרטגי שלה במגזר הליבה הניידת הרווחי שלה

Mavenir תתמקד מחדש בהשקעות ב-Open RAN עבור תוכנות 4G ו-5G, ותאיץ את ההשקעות בבינה מלאכותית

Siris תהיה בעלת השליטה בתמיכת מלווים מרכזיים קיימים של Mavenir

ריצ'רדסון, טקסס, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתית הרשתות המבוססת על ענן שבונה את עתיד הרשתות, והמשקיעה הקיימת שלה Siris, חברת השקעות הון פרטית מובילה המתמקדת בהשקעה ובקידום יצירת ערך בחברות טכנולוגיה, הודיעו כי חתמו על הסכם היוון חובות חדש ומקיף עם המלווים ל-Mavenir.

עסקה זו תחזק באופן משמעותי את מאזנה של Mavenir על ידי ביטול חובות קיימים בסך של למעלה מ-1.3 מיליארד דולר והבטחת מימון מוביל חדש בסך 300 מיליון דולר, בנוסף למסגרת הלוואה כפופה קטנה יותר המסופקת בידי Siris ומלווים משתתפים. עם נזילות מוגברת, זו מבנה הון יציב יותר ומינוף נטו מוקטן באופן משמעותי, Mavenir תהיה ממוקמת היטב לצמיחה ברת קיימא והצלחה לטווח ארוך.

ההיקף והמבנה של השינוי הפיננסי הזה משקפים את הביטחון והמחויבות המתמשכת של Siris והמלווים לחברה. עם הבסיס הפיננסי המשופר הזה, Mavenir תהיה ממוקמת היטב להיבנות על מעמדה המוביל בתעשייה בתחום פיתוח ליבת הניידות. Siris תשמור על שליטה ב-Mavenir ותישאר שותפה פעילה ככל -Mavenir מקדמת את חזונה לרשת בינה מלאכותית המבוססת בענן.

"הובלנו את ההשתנות בענן בליבה ועם Open RAN. עם מאזן מחוזק ומינוף נמוך יותר, אנו נסמכים על המומחיות והידע שלנו בתחום התוכנה כדי לספק מערך טלקום מקיף, מקצה לקצה, המבוסס על בינה מלאכותית, ולהכין את Mavenir לצמיחה רווחית בליבה וב-Open RAN. אנו נרגשים למנף את המובילות שלנו בתחום הליבה הניידת כדי להאיץ השתנות מונעת תוכנה ברשת עבור לקוחותינו ברחבי העולם", אמר פארדיפ קוהלי (Pardeep Kohli), נשיא ומנכ"ל Mavenir.

"זהו רגע מכריע עבור החברה שלנו", אמר הוברט דה פסקידו (Hubert de Pesquidoux), יו"ר הנהלת Mavenir ושותף בכיר ב-Siris. "על ידי חיזוק מבנה ההון שלנו, נהיה בעמדה טובה יותר להוציא לפועל את האסטרטגיה שלנו, להשקיע בחדשנות ולעמוד בהתחייבויות שלנו. אנו אסירי תודה לכל מחזיקי העניין שלנו - הלקוחות, השותפים, המשקיעים ובמיוחד העובדים שלנו - על תמיכתם הבלתי מעורערת והאמון לאורך כל התהליך".

"Mavenir היא חדשנית רבת עוצמה לאורך כל קיומה, ואנו גאים להמשיך את השותפות ארוכת השנים שלנו איתם כשהם ממשיכים לבנות על מעמדם המוביל בתעשיית התוכנה", אמר פרנק בייקר (Frank Baker), מייסד שותף ושותף מנהל של Siris. "אנו מצפים לתמוך ב-Mavenir במהלך הפרק הבא של חדשנות וצמיחה".

העסקה צפויה להיסגר בעוד כארבעה עד שישה שבועות.

אסטרטגיית השקעה מעודנת

כחלק מהמאמצים הרחבים הללו למצב את עצמה לצמיחה, Mavenir תכפיל את מגזר הליבה הרווחי שלה, חבילה של יישומי תוכנה המתמקדים בשירותי קול, הודעות, וידאו ונתונים, תוך חידוד השקעות ה-Open RAN שלה כדי לתעדף תוכנה בפריסות 4G ו-5G. חברת Mavenir גם תשמור על ה-IP של חומרת ה-Open RAN שלה ותמשיך לתמוך בלקוחותיה הקיימים כדי להבטיח גמישות מרבית בנוף ה-Open RAN המתפתח. החלטה אסטרטגית זו תבטיח ש-Mavenir תהיה בעמדה הטובה ביותר לספק מוצרים ותוכניות חדשניים עוד יותר לבסיס הלקוחות הגלובלי שלה תוך הישארות בחזית מערכת האקו סיסטם של Open RAN.

Mavenir גם תאיץ את ההשקעה ביכולות AI בעסקי Mobile Core ו-Open RAN שלה כדי להניע רשתות אוטונומיות, לספק פתרונות מקוריים של בינה מלאכותית ולפתוח זרמי הכנסה חדשים באמצעות פתרונות מבוססי בינה מלאכותית. מיקוד אסטרטגי זה עולה בקנה אחד עם החזון של Mavenir לבנות את עתיד הרשתות עם פתרונות מקוריים בענן הפועלים על כל ענן.

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

אודות Siris

סיריס Siris היא חברת השקעות פרטיות מובילה המכוונת להשקעות שליטה בחברות טכנולוגיה בצפון אמריקה, בשוק הביניים ובחברות שירותים מבוססות טכנולוגיה. Siris ממנפת את רשת השותפים המנהלים הבלעדיים שלה כדי לזהות, לאמת ולספק את היעדים התפעוליים והאסטרטגיים של השקעותיה. Siris ממוקמת בניו יורק ובווסט פאלם ביץ' והשקיעה כ-9 מיליארד דולר מאז הקמתה נכון ל-31 בדצמבר 2024. www.siris.com

למידע נוסף – מדיה:

עבור Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com



עבור Siris:

Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.