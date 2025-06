1000 Miglia 2025, Konvoi auf dem Weg NACH FERRARA

Vesco-Salvinelli liegt nach den ersten 14 Zeitprüfungen in der Rangliste vorne

BRESCIA, Italien, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der Einfahrt in die Region Venetien über Peschiera del Garda fuhren die Teams der 1000 Miglia 2025 weiter in Richtung Verona und kehrten so nach zweijähriger Abwesenheit auf die Piazza Bra vor der Arena von Verona zurück. Dann ging es weiter nach Bovolone, eine Stadt in der venetischen Ebene, wo eine Passagekontrolle und eine Zeitkontrolle stattfanden.

Nach der aktualisierten Wertung der Zeitprüfungen in Sirmione liegen Andrea Vesco und Fabio Salvinelli mit ihrem 1929er Alfa Romeo 6C in Führung, gefolgt von Bertoli-Vavassori in einem 1925er O.M 665 Superba und von Belometti-Bergomi in einem 1929er Lancia Lambda Spider Tipo 221.

In der am Ufer des Po gelegenen Gemeinde Stienta wurden die Stoppuhren erneut mit einer Serie von 10 Zeitprüfungen gestartet, den letzten dieser Etappe der 1000 Miglia 2025.

Vor dem Abendessen fahren die Teams durch das Stadtzentrum von Ferrara und erleben den Renaissance-Charme des Corso Ercole I d'Este ein. Anschließend bewundern sie die Schönheit des Schlosses von Estense und parken auf der Piazza Trento e Trieste. Hier findet die Zeitkontrolle statt, die den Start des letzten Abschnitts des heutigen Rennens markiert. Dieser Abschnitt führt den Konvoi bis zur Ziellinie in San Lazzaro di Savena bei Bologna.

Die Stadt empfängt die Teams auf der Piazza Luciano Bracci.

Pressestelle

+393316133162

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ee22183-6dde-4aeb-9db8-0e44f64c0fdd

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.