Axi 與頂尖媒體出版商 Bloomberg 合作，迎來重大里程碑

悉尼, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的網上外匯和差價合約經紀商 Axi 自豪地宣布與全球知名的金融服務及媒體公司 Bloomberg 建立合作夥伴關係。 是次策略合作標誌著該經紀商在持續提升全球品牌知名度及信譽方面邁出了重要一步。

Axi 商務總監 Louis Cooper 對是次新合作感到振奮:「我們非常自豪能與 Bloomberg 這樣享譽全球的媒體出版商達成合作。 Bloomberg 是商業及財經新聞界的翹楚,素以優越新聞報道及權威見解著稱。 是次合作讓 Axi 得以向富影響力的全球廣大受眾展現創新成果,完全符合我們的策略願景。」

在是次合作中, Bloomberg 將於整個夏季推出一個分為四部分的宣傳活動,重點放在該經紀商的旗艦資金分配計劃 Axi Select。 該計劃讓進取型交易者獲享最高 100 萬美元資金支援,賺取高達 90% 利潤,且不用支付註冊費或月費*。 Axi Select 的亮點亦包括可使用標準或專業在線賬戶、無限制的交易條件以及專屬交易室,全為推動和發揮交易者的最大潛力而設計。 最近幾週,Axi Select 宣布有四名交易者達成計劃的最高里程碑,每人各獲 100 萬美元的資金分配。 此外,參與計劃的其他交易者亦獲得 10 萬、20 萬及 50 萬美元不等的資金,證明該計劃能有效協助交易者實踐大計。

該經紀商近期獲 ADVFN International Financial Awards 頒發《最佳資金交易者計劃》(Best Funded Trader Programme) 獎項,並獲 Finance Feeds 授予《最具創新力自營交易公司》(Most Innovative Proprietary Trading Firm) 稱號**。

如欲了解有關 Axi Select 的更多資訊,請點擊 此處

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司,數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約,當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論,請聯絡: mediaenquiries@axi.com

Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中,我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容不適用於澳洲、新西蘭、歐盟和英國居民。 如欲了解更多資訊,請參閱我們的服務條款。 *標準交易費適用。

**授予 Axi 集團旗下公司。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.