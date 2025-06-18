经纪商 Axi 迎来重大里程碑——与知名媒体出版商 Bloomberg 达成合作

悉尼, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 自豪地宣布与全球知名的金融服务及媒体公司 Bloomberg 达成合作。 这一战略合作标志着该经纪商在持续致力于提升全球品牌知名度与可信度的道路上迈出了重要一步。

Axi 首席商务官 Louis Cooper 对此次新的合作表达了由衷的喜悦，他表示：“我们非常荣幸能与 Bloomberg 这样全球知名的媒体出版商建立合作关系。 Bloomberg 是全球商业和财经新闻领域的杰出领导者，以其高质量的新闻报道和值得信赖的见解而闻名。 此次合作为 Axi 提供了一个独特的机会，让我们可以向全球广泛的、有影响力的受众展示我们的创新，这与我们的战略目标完美契合。”

作为合作的一部分， Bloomberg 将在整个夏季推出一个由四部分组成的系列活动，专门聚焦于该经纪商的旗舰资本配置计划 Axi Select。 该计划为雄心勃勃的交易者提供获得高达 100 万美元资金和赚取高达 90% 利润的机会，且参与该计划无需注册费或月度费用*。 Axi Select 的其他突出特点还包括：使用标准或专业真实账户、不受限制的交易条件和专属交易室——所有这些都旨在加快交易速度并最大限度地发挥交易者的潜力。 最近几周，Axi Select 宣布有四位交易者达到了该计划的最高里程碑，每人获得了 100 万美元的资金分配。 此外，该计划的其他交易者也获得了不同级别的资金，包括 10 万美元、20 万美元和 50 万美元，这反映出该计划在帮助交易者将雄心壮志变为现实方面的有效性。

最近，该经纪商荣获 ADVFN International Financial Awards 颁发的“最佳交易资金支持计划”（Best Funded Trader Program）奖，并被 Finance Feeds 授予“最具创新力的自营交易公司”（Most Innovative Proprietary Trading Firm）奖**。

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关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

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Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在我们与您进行的交易中，我们将作为您所有仓位的主要交易对手。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。 *适用标准交易费。

**授予 Axi 集团公司。

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