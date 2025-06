Axi, 유명 미디어 퍼블리셔인 블룸버그와 협력하며 주요 이정표를 세우다

시드니, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 온라인 FX 및 CFD 브로커 Axi가 세계적으로 인정받는 금융 서비스 및 미디어 기업인 블룸버그 (Bloomberg)와 파트너십을 체결한다고 발표했다. 이 전략적 협력은 글로벌 무대에서 강력한 브랜드 인지도와 신뢰도를 구축하기 위한 Axi의 지속적인 노력이 중요한 진전을 이룬 결과라는 평가다.

Axi의 최고 커머셜 책임자인 Louis Cooper는 이번 협업과 관련해 "블룸버그처럼 세계적으로 존경받는 미디어 퍼블리셔와 파트너십을 맺게 되어 상당한 자부심을 느낀다. 비즈니스 및 금융 뉴스 분야의 저명한 글로벌 리더인 블룸버그는 고품질 저널리즘과 신뢰할 수 있는 인사이트로 유명하다. 이번 협업을 통해 Axi는 전 세계의 광범위하고 영향력 있는 청중에게 당사의 혁신을 선보일 수 있는 특별한 기회를 얻게 되었으며, 이는 당사의 전략적 야망과 완벽하게 일치한다."고 평가했다."

Bloomberg는 양사 협업의 일환으로 여름 시즌에 걸쳐 Axi의 대표적 자본 배분 프로그램인 Axi Select에 초점을 맞춘 4부작 캠페인을 진행할 예정이다. 이 프로그램은 야심찬 트레이더에게 최대 1,000,000달러의 자본금과 수익의 최대 90%를 받을 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라 등록비나 월 수수료* 없이 프로그램에 참여할 수 있는 이점을 제공한다. Axi Select의 다른 뛰어난 기능으로는 스탠다드 또는 프로 라이브 계좌 사용, 제한 없는 거래 조건, 전용 트레이딩 룸 등이 있으며, 모두 트레이더의 잠재력을 가속화하고 극대화하기 위해 설계되었다. 최근 몇 주 동안 Axi Select는 프로그램의 최고 마일스톤을 달성한 트레이더 4명을 발표했으며, 각 트레이더는 100만 달러를 할당받았다. 또한 프로그램에 참여한 다른 트레이더들도 10만 달러, 20만 달러, 50만 달러 등 다양한 수준의 자금을 확보하여 트레이더가 자신의 야망을 현실로 바꿀 수 있도록 지원하는 프로그램의 효과를 반영하고 있다.

최근 Axi는 ADVFN 국제 금융 어워드에서 ‘최우수 자금 지원 트레이더 프로그램’ (‘Best Funded Trader Program’)상을 수상했으며, Finance Feeds에서 ‘가장 혁신적인 독점 트레이딩 회사’ (‘Most Innovative Proprietary Trading Firm’)상**을 수상하기도 했다.

Axi Select에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

About Axi

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 거래 회사이다. Axi는 외환, 주식, 금, 석유, 커피 등 여러 자산군에 대한 CFD를 제공한다.

자세한 정보나 Axi의 추가 의견은 mediaenquiries@axi.com 에 문의해 확인하세요

Axi Select 프로그램은 AxiTrader Limited의 고객만 이용이 가능하다. CFD는 투자 손실 위험이 높다. 고객과의 거래에서 당사는 고객의 모든 포지션에 대해 주요 거래 상대방 역할을 하게 된다. 이 콘텐츠는 호주, 뉴질랜드, EU 및 영국 거주자에게는 제공되지 않는다. 자세한 내용은 서비스 약관을 참조하세요. *표준 거래 수수료가 적용이 된다.

**Axi 그룹에 부여됨.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.