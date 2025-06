アクシ (Axi) が名門メディア出版社ブルームバーグ (Bloomberg) と提携、大きな転換点を迎える

シドニー発, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンライン外国為替 (FX) および差金決済取引 (CFD) ブローカーの大手であるアクシは、世界的に著名な金融サービスおよびメディア企業ブルームバーグとの提携を発表した。 この戦略的な協業は、グローバルな舞台におけるブランド認知度と信頼性の向上に取り組むアクシの継続的な努力において、大きな前進を示すものである。

アクシの最高商務責任者 (CCO) であるルイス・クーパー (Louis Cooper) は、この新たな提携に対する期待を次のように述べている。「ブルームバーグのように世界的に高い評価を受けているメディア企業と提携できたことを大変誇りに思います。 ブルームバーグは、ビジネスおよび金融ニュースの分野における世界的なリーダーであり、高品質な報道と信頼できる洞察力で知られています。 今回の協業により、アクシは当社の革新性を世界中の影響力ある幅広い視聴者に向けて発信する独自の機会を得ることができ、当社の戦略的な目標とも完全に一致しています」。

この協業の一環として、 ブルームバーグ は今夏を通じて、ブローカーの主力資本配分プログラムであるアクシ・セレクト (Axi Select) のみに焦点を当てた全4部構成のキャンペーンを展開する予定である。 このプログラムは、意欲的なトレーダーに最大100万米ドル (約1億4,429万円) の資金提供を受ける機会と、利益の最大90%を獲得できる仕組みを提供し、さらに登録料および月額料金が一切かからないという利点も備えている*。 アクシ・セレクトのその他の注目すべき特徴としては、スタンダード口座またはプロ口座のいずれかを使用可能であること、制限の少ない取引条件、そしてトレーダー専用のトレーディングルームの提供が挙げられる。これらはすべて、トレーダーの可能性を加速・最大化するために設計されている。 近週、アクシ・セレクトは同プログラムの最高到達点に達した4名のトレーダーを発表し、それぞれに100万米ドル (約1億4,429万円) の資金が配分された。 さらに、同プログラムに参加している他のトレーダーたちも、10万米ドル (約1,449万円)、20万米ドル (約2,899万円)、50万米ドル (約7,249万円) といったさまざまな水準で資金提供を受けており、トレーダーが自身の野心を現実に変える力を持つこのプログラムの有効性を示している。

最近、同ブローカーはADVFN国際金融賞 (ADVFN International Financial Awards) において「最優秀資金提供トレーダー・プログラム (Best Funded Trader Program)」アワードを受賞し、さらにファイナンスフィード (Finance Feeds) からは「最も革新的なプロップ・トレーディング・ファーム (Most Innovative Proprietary Trading Firm)」アワードを含む複数の表彰を受けた**。

アクシ・セレクトについて詳しくは、 こちら を参照のこと

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、 mediaenquiries@axi.com まで問い合わされたい。

アクシセレクトプログラムは、アクシトレーダーリミテッド(AxiTrader Limited) の顧客のみ利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴う。 利用者との取引において、当社がすべてのポジションの主要な取引相手となる。 このコンテンツは、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合および英国の居住者には提供されていない。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。 *通常の取引手数料が適用される。

**アクシグループ各社に対して授与されたもの。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.