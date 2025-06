ציון דרך משמעותי עבור חברת הברוקרים Axi בדמות שיתוף פעולה עם ההוצאה לאור היוקרתית בלומברג

סידני, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Axi, ברוקרית ה-FX וה-CFD המקוונת המובילה, מכריזה בגאווה על שותפות עם חברת השירותים הפיננסיים והמדיה המוכרת בעולם, Bloomberg. שיתוף פעולה אסטרטגי זה מסמן צעד משמעותי קדימה במחויבות המתמשכת של Axi לבניית מודעות חזקה למותג ואמינות בזירה הגלובלית.

לואיס קופר (Louis Cooper), מנהל מסחר ראשי ב-Axi, הציג את התרגשותו משיתוף פעולה חדש זה, וציין: " אנו גאים מאוד על כך שהבטחנו שותפות עם מו"ל מדיה שזוכה להערכה הגלובלית כמו בלומברג. כמובילה עולמית בולטת בחדשות עסקיות ופיננסיות, Bloomberg ידועה בעיתונות האיכותית ובתובנות המהימנות שלה. שיתוף פעולה זה מעניק ל-Axi הזדמנות ייחודית להציג את החידושים שלנו בפני קהל רחב ומשפיע באופן גלובלי, דבר התואם בצורה מושלמת את השאיפות האסטרטגיות שלנו".

כחלק משיתוף הפעולה, Bloomberg תשיק קמפיין בן ארבעה חלקים לאורך הקיץ, שיתמקד באופן בלעדי בתוכנית הקצאת ההון המובילה של החברה, Axi Select. התוכנית מציעה לסוחרים שאפתניים הזדמנות לזכות במימון הון בגובה של עד 1,000,000 דולר ולהרוויח עד 90% מהכנסותיהם, וזאת מעבר לזכות להצטרף לתוכנית ללא דמי רישום או דמי מנוי חודשיים*. מאפיינים בולטים נוספים של Axi Select כוללים, בין היתר, את השימוש בחשבון Standard או Pro live, תנאי מסחר בלתי מוגבלים וחדר מסחר בלעדי - וכולם נועדו להאיץ ולאפשר לסוחרים למצות את הפוטנציאל שלהם. בשבועות האחרונים הכריזה Axi Select על ארבעה סוחרים שהגיעו לציון הדרך הגבוה ביותר של התוכנית, וכל אחד מהם קיבל הקצאה של מיליון דולר. בנוסף, סוחרים אחרים בתוכנית הבטיחו מימון הון ברמות שונות, כולל 100 אלף דולר, 200 אלף דולר ו-500 אלף דולר, מה שמשקף את יעילות התוכנית בהעצמת סוחרים להפוך את שאיפותיהם למציאות.

לאחרונה, זכתה חברת הברוקרים בפרס "תוכנית מימון הסוחרים הטובה ביותר" מטעם ADVFN International Financial Awards, ובין היתר זכה להכרה מצד Finance Feeds בדמות הפרס "חברת המסחר הקניינית החדשנית ביותר"**.

אודות Axi

Axi היא חברה גלובלית למסחר מקוון במט"ח ו-CFD, שאמונה על אלפי לקוחות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. Axi מציעה CFD למספר סוגי נכסים, כולל מסחר במט"ח, מניות, זהב, נפט, קפה ועוד.

למידע נוסף מ-Axi, אנא צרו קשר: mediaenquiries@axi.com

תוכנית Axi Select זמינה רק ללקוחות של AxiTrader Limited. חוזי הפרשים טומנים בחובם סיכון גבוה לאובדן השקעה. במגעים שלנו איתכם, אנו נפעל כצד נגדי עיקרי לכל התפקידים שלכם. תוכן זה אינו זמין לתושבי אוסטרליה, ניו זילנד, האיחוד האירופי ובריטניה. למידע נוסף, עיינו בתנאי השירות שלנו. *חלות עמלות מסחר סטנדרטיות.

**הוענק לקבוצת החברות Axi.

