Le rallye 1000 Miglia 2025 a franchi la ligne de départ

Les 430 voitures emblématiques de la Flèche Rouge sont attendues à Ferrare dans la soirée. Première étape de la course établie à San Lazzaro di Savena

BRESCIA, Italie, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La quarante-troisième édition commémorative de la course de vitesse 1000 Miglia est finalement lancée. Après le traditionnel défilé au long la rampe de la Viale Venezia , envahie à cette occasion d’une foule de citadins, touristes, passionnés et autres curieux, tous tombés sous le charme éternel des 430 fleurons à quatre roues qui relaieront Brescia à Rome sur un parcours de 1 900 km aller et retour, les pilotes ont rejoint le sommet de la colline menant au château de Brescia pour prendre part aux premières épreuves de contre-la-montre de cette édition 2025.

Ils se sont ensuite soumis aux habituels rituels de passage lors d’un défilé traversant le Village de la Piazza Vittoria pour un dernier au revoir au Berceau de la 1000 Miglia, sous la promesse d’un retour établi le samedi 21 juin.

Depuis le cockpit de sa Bugatti T 40 de 1927, et à quelques instants du départ, Carlo Cracco qui courra aux côtés d’Ezio Ronzoni souligne que « Participer à la 1000 Miglia dans une telle Bugatti relève du rêve. C’est comme si je faisais un voyage dans le temps. Et en même temps, on profite vraiment de la course, alors vive la 1000 Miglia ! »

En quête de sa cinquième victoire consécutive avec Fabio Salvinelli à ses côtés, le champion en titre Andrea Vesco manifeste son enthousiasme au volant de son 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS de 1929 : « J’ai un bon feeling et c’est une belle journée. Même si je comptais sur la pluie d’hier pour nous apporter un peu de fraîcheur, nous sommes prêts et resterons concentrés et dispos ».

En traversant la côte est de la province de Brescia, le cortège a rejoint la Valle Sabbia pour un autre rituel de passage au cœur de la commune de Villanuova sul Clisi. Les pilotes ont ensuite gagné les rives du lac de Garde en traversant les villages de la verte région de Valtenesi : d’abord Manerba en suivant la route du lac Olivari leur donnant pleine vue sur l’Île aux lapins, puis Moniga, Soiano et Padenghe. Une fois arrivés sur la promenade Cesare Battisti de Desenzano, d’où sont partis les 123 modèles Ferrari plus récents de la collection Tribute 1000 Miglia, les pilotes ont fait une pause pour satisfaire au troisième rituel de passage du rallye 1000 Miglia 2025, avant de se soumettre à une série de six épreuves contre-la-montre à Colombare di Sirmione. Après un passage par la place Piazzale Porto, située face à l’imposant château Scaligero, le cortège a pris la direction de Peschiera.

