Die 1000 Miglia 2025 hat begonnen

Die 430 Oldtimer der Red Arrows werden am Abend in Ferrara eintreffen. Die Ziellinie der ersten Etappe in San Lazzaro Di Savena

BRESCIA, Italien, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die dreiundvierzigste Neuauflage der 1000 Miglia hat endlich begonnen. Nach der klassischen Parade auf der Viale Venezia , die zu diesem Anlass mit Bürgern, Touristen, Enthusiasten und interessierten Zuschauern gefüllt war, die alle von der zeitlosen Faszination der 430 vierrädrigen Juwelen begeistert waren, die in diesem Jahr 1900 Kilometer von Brescia nach Rom und zurück zurücklegen werden, machten sich die Teams direkt auf den Weg zum Aufstieg zur Brescianer Burg für die ersten Zeitfahrten dieser Ausgabe.

Anschließend fand die übliche Passage Control mit der Village Parade auf der Piazza Vittoria statt, bei der sich die Teams endgültig von der Stadt der 1000 Miglia verabschiedeten und versprachen, am Samstag, dem 21., dem Tag ihrer Ankunft, wiederzukommen.

„Die 1000 Miglia in einem Bugatti wie diesem zu fahren, ist wirklich aufregend, es ist wie eine Reise in die Vergangenheit“, sagte Carlo Cracco kurz vor dem Start aus dem Cockpit des 1927er Bugatti T 40 , in dem er zusammen mit Ezio Ronzoni an den Start gehen wird. „Gleichzeitig genießen wir aber das Rennen sehr – lang lebe die 1000 Miglia!“

Dies waren stattdessen die freundlichen Worte des amtierenden Champions Andrea Vesco, der mit Fabio Salvinelli an seiner Seite an Bord des 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SSseinen fünften Sieg in Folge anstrebt: „Die Eindrücke sind positiv, der Tag ist wunderschön, ich hatte gehofft, dass der gestrige Regen die Temperaturen etwas abkühlen würde, aber wir sind vorbereitet, wir werden frisch und konzentriert bleiben.”

Der Konvoi durchquerte die östliche Provinz Brescia und fuhr weiter nach Valsabbia, wo im Zentrum von Villanuova sul Clisi eine Passkontrolle stattfand. Die Crews erreichten dann die Ufer des Gardasees und passierten dabei die Dörfer der üppigen Valtenesi-Region: zuerst Manerba mit einer Fahrt entlang der Olivari-Seestraße und Blick auf die Isola dei Conigli, dann Moniga, Soiano und Padenghe. Als sie die Cesare Battisti-Straße am Seeufer in Desenzano, wo zuvor die 123 modernen Ferraris der Tribute 1000 Miglia gestartet waren, hielten die Teilnehmer für die dritte Passage Control der 1000 Miglia 2025 an, bevor sie eine Serie von sechs Zeitfahrten in Colombare di Sirmione absolvierten. Nachdem sie ihre Karten auf der Piazzale Porto vor dem beeindruckenden Castello Scaligero abgestempelt hatten, machte sich der Konvoi auf den Weg nach Peschiera.

