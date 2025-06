Purpose Investments annonce des frais de gestion de 0 % jusqu’au 1er février 2026 pour le nouveau FNB XRP Purpose

Les frais de gestion sont entièrement annulés jusqu’au 1er février 2026 afin d’aider les investisseurs canadiens à accéder à ce nouvel actif numérique de manière encore plus rentable

TORONTO, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Purpose Inc. (« Purpose » ou « Placements Purpose »), le principal gestionnaire canadien de FNB d’actifs numériques et la société à l’origine du tout premier FNB de bitcoins au comptant au monde, a annoncé aujourd’hui une période de frais de gestion annulés pour son tout nouveau FNB XRP Purpose. Dès maintenant, les frais de gestion du FNB seront entièrement annulés jusqu’au 1er février 2026.

Le FNB XRP Purpose offre aux investisseurs une exposition au comptant au XRP – le jeton natif du XRP Ledger, une chaîne de blocs décentralisée conçue pour permettre des paiements mondiaux rapides et peu coûteux. Il s’agit du seul FNB XRP au Canada à offrir des parts couvertes en dollars canadiens, conçu pour permettre aux investisseurs d’accéder aux actifs numériques de façon sécuritaire et transparente par l’intermédiaire d’un véhicule réglementé.

« L’utilité concrète du XRP et sa pertinence mondiale continuent de susciter l’intérêt, et nous voulons en faciliter l’accès pour les investisseurs canadiens grâce à un FNB, » a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation chez Purpose. « En annulant entièrement les frais de gestion jusqu’au début de 2026, nous réaffirmons notre engagement envers un accès simple et efficace aux solutions d’actifs numériques novatrices qui permettent aux investisseurs de simplifier leur démarche. »

Toutes les parts du FNB – couvertes en dollars canadiens (TSX : XRPP), non couvertes en dollars canadiens (TSX : XRPP.B) et en dollars américains (TSX : XRPP.U) – sont incluses dans cette période de frais annulés. De plus, afin d’instaurer une confiance à long terme chez les investisseurs, à la fin de cette période en février 2026, le ratio des frais de gestion (RFG) total du fonds sera plafonné à 0,89 %*.

Pour en savoir plus sur le FNB XRP Purpose et l’ensemble des solutions d’actifs numériques offertes par Purpose, visitez purposeinvest.com/crypto.

À propos de Placements Purpose

Placements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 24 milliards de dollars en actifs, axée sur l’innovation au service des clients dans le cadre de FNB et de fonds d’investissement. Purpose fait partie de Purpose Unlimited, une société indépendante de technologie financière dirigée par l’entrepreneur Som Seif.

Pour toute demande d’information, veuillez nous écrire à info@purposeinvest.com.

Demandes médiatiques :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

*Le plafond du RFG est appliqué à la discrétion de Placements Purpose et peut être modifié en tout temps.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus à l’adresse purposeinvest.com. Rien ne garantit que la totalité du montant investi dans un fonds vous sera remise. Si les titres sont achetés ou vendus à la bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Les actifs cryptographiques peuvent être extrêmement volatils, et rien ne garantit que le montant investi vous sera retourné.

Certains énoncés figurant dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont de nature prévisionnelle, dépendent d’événements ou de conditions futurs ou s’y rapportent, ou comportent des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « s’attend », « a l’intention », « croit », « estime » ou d’autres expressions similaires. Ces énoncés sont soumis à des risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats, actions ou événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans les EP. Les EP ne garantissent aucunement le rendement futur et sont fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les EP contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses que Placements Purpose juge raisonnables, rien ne garantit qu’ils se réaliseront. Le lecteur est prié d’examiner les EP avec prudence et de ne pas s’y fier indûment. Sauf si la loi applicable l’exige, rien ne garantit ni n’indique qu’il y a une intention ou une obligation de mettre à jour ou de réviser les EP à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres circonstances.

