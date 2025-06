Aya Or & Argent Inc. procède à la clôture d’un placement par voie de prise ferme avec l’exercice intégral de l’option de surallocation pour un produit brut de 143,8 M$

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS.

MONTRÉAL, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a procédé à la clôture de son placement public par voie de prise ferme précédemment annoncé et majoré visant des actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ») au prix de 13,35 $ chacune, à l’inclusion de l’exercice intégral de l’option de surallocation, pour un produit brut global d’environ 143 750 000 $ (le « placement »).

Desjardins Marchés des capitaux a agi en qualité de seul teneur de livres, avec Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux en qualité de cochefs de file, de concert avec un consortium de preneurs fermes composé de Marchés mondiaux CIBC inc., Raymond James Ltée, Stifel Nicolaus Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., SCP Resource Finance LP, Beacon Securities Limited et INFOR Financial Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement afin de faire progresser ses objectifs d’affaires, notamment à l’avancement de son programme d’exploration relatif à la mine Boumadine, au programme d’exploration sur le projet Zgounder Régional, à son fonds de roulement et aux fins générales de son entreprise.

« Grâce à la clôture de ce financement et à l’exercice intégral de l’option de surallocation, Aya est dorénavant dans sa position la plus solide à ce jour en matière de liquidités », affirme Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Ces capitaux nous offrent la souplesse nécessaire pour dégager pleinement la valeur de notre projet Boumadine, tout en maintenant un rendement opérationnel robuste à Zgounder, en maximisant les flux de trésorerie et en procurant une valeur à long terme à tous les actionnaires. Nous remercions nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien constants. »

Le placement a été réalisé par voie de supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 10 juin 2025 (le « prospectus préalable de base »), lequel supplément a été déposé le 12 juin 2025. Le prospectus préalable de base et le supplément se trouvent sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et renferment d’importants renseignements sur le placement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente de ces titres serait illégale avant leur inscription ou leur admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent pas être placés ni vendus aux États-Unis s’ils ne sont pas inscrits aux termes de la Loi de 1933 et de toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État des États-Unis, ou en conformité avec des dispenses applicables de telles exigences d’inscription.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière produisant de l’argent pur cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de la faille prometteuse du Sud-Atlas, dont plusieurs ont déjà été exploités dans le cadre d’anciennes mines productrices et recèlent des ressources historiques.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de son exploitation, de sa gouvernance et de sa croissance financière.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya, au www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com



Énoncés prospectifs

Certains renseignements donnés dans le présent communiqué de presse au sujet de la Société constituent de l’information prospective. L’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes et les prévisions actuelles quant aux événements futurs, et elle est donc assujettie à des risques et à un certain degré d’incertitude qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement des résultats futurs qu’elle exprime ou suggère. En règle générale, cette information est signalée par l’utilisation de termes tels que « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « s’attendre à », « être d’avis » ou « continuer » et des expressions similaires, la forme négative ou des variantes de ceux-ci, ou encore par l’utilisation du futur ou du conditionnel. L’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse comprend les énoncés relatifs à l’emploi prévu et aux avantages attendus du produit net tiré du placement. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus et les projets et les objectifs d’Aya diffèrent considérablement de ceux que l’information prospective exprime, y compris les suivants : i) la conjoncture défavorable du marché; ii) les risques inhérents aux secteurs de l’exploration et de la production minières en général; iii) la possibilité que le produit net du placement doive être utilisé à d’autres fins que celles qui sont énoncées dans le présent communiqué, ainsi que les autres risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail dans la notice annuelle d’Aya de 2024 datée du 31 mars 2025 et dans d’autres documents déposés par Aya auprès des autorités en valeurs mobilières et des organismes de réglementation qui sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans l’information prospective. L’information prospective qui figure dans les présentes, ainsi que toute autre information prospective qui pourrait être donnée ultérieurement par écrit et verbalement, est fondée sur les estimations et les avis de la direction aux dates où l’information en question est donnée et est présentée expressément sous réserve de la présente mise en garde.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Bien que la Société ait tenté de relever les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans l’information prospective, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne correspondent pas à ceux qui sont prévus, estimés ou attendus. Il n’est pas garanti que l’information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui y sont prévus. L’information prospective est fournie afin d’aider les épargnants à comprendre l’entreprise, les activités et les projets d’exploration de la Société et pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l’information prospective. L’information prospective est donnée en date du présent communiqué et la Société ne s’engage pas à la mettre à jour, sauf si elle doit le faire pour se conformer aux lois applicables.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.