Esker étend sa présence locale avec un nouveau bureau à Gand, en Belgique



LYON, France, et MIDDLETON, Wis. — 18 juin 2025 — Esker, une plateforme cloud mondiale et leader en solutions d'automatisation des processus basées sur l'IA pour les fonctions financières et de service client, est fière d'annoncer l'ouverture de son nouveau bureau à Gand, Belgique. Cette initiative renforce davantage sa présence dans la région du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

Le nouveau bureau de Gand permettra à Esker de mieux servir sa clientèle croissante dans une région réputée pour sa vitalité économique et son innovation, notamment dans les secteurs industriel et biotechnologique.

Esker soutient déjà plusieurs clients majeurs dans la région du Benelux, dont Abbott, Atlas Copco, Greenyard, Heineken et Ineos, et entretient un partenariat solide avec KPMG aux Pays-Bas. Le nouveau bureau de Gand permet à Esker d'être encore plus proche de ces clients et de fournir un soutien plus localisé.



Adelin Odent, qui dirige les opérations d'Esker dans la région du Benelux depuis plus d'une décennie, a été nommé Directeur Général d'Esker Benelux.

"Je suis ravi de diriger l'expansion d'Esker dans cette région stratégiquement importante", a déclaré Odent. "L'ouverture de notre bureau à Gand nous rapproche de nos clients et partenaires, et nous permet de mieux soutenir leurs parcours de transformation numérique. Nous cherchons également à développer nos effectifs dans la région et à attirer les meilleurs talents locaux pour assurer notre succès continu."





À propos d'Esker

Esker est la référence mondiale en matière de solutions commerciales basées sur l'IA pour la Direction Financière (CFO). S'appuyant sur les dernières technologies d'automatisation, les solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash d'Esker optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision et favorisent une meilleure collaboration et des relations humaines avec les clients, les fournisseurs et les employés. Esker opère en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique, avec son siège mondial à Lyon, en France, et son siège américain à Madison, Wisconsin. Pour plus d'informations sur Esker et ses solutions, visitez www.esker.be.

