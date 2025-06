Bitget, Sweat Wallet과 함께 암호화폐 컨퍼런스 Zrce Beach 2025의 메인 스폰서로 참여

빅토리아, 세이셸, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 거래소이자 웹3.0 기업인 Bitget이 6월 18일부터 21일까지 유명한 장소인 노아 비치 클럽 (Noa Beach Club)과 락스 클럽 (Rocks Club)에서 열리는 암호화폐 컨퍼런스 즈르체 비치 2025 (Crypto Conference Zrce Beach 2025)의 메인 스폰서로 참여하게 된다고 발표했다.

여름 축제의 열기와 탈중앙화 혁신의 비전을 결합한 이 4일간의 행사는 즈르체 해변을 블록체인 네트워킹, 몰입형 경험, 최첨단 교육을 위한 유럽에서 가장 활기찬 허브로 탈바꿈시킬 것으로 기대된다.

암호화폐 업계에서 가장 유명한 인사들이 주최하는 이번 행사에는 200명이 넘는 트레이더, 빌더, 크리에이터, 웹3.0 선구자들이 패널, 워크숍, 커뮤니티 활성화를 통해 잊을 수 없는 경험을 선사할 예정이다. 유럽에서 가장 상징적인 해변 축제 중 하나에서 열리는 이 대규모 행사에는 수천 명이 참석할 것으로 예상되며, 블록체인 문화와 주류 에너지가 어우러지는 흥미로운 기회가 될 것으로 예상된다.

일출 네트워킹부터 일몰 DJ 세트까지, 이 프로그램은 에너지 넘치는 볼거리로 가득하다. 참석자들은 무대에서 진행되는 라이브 암호화폐 강연, 업계에서 존경받는 인사들과의 심도 있는 대화, 특별한 상품이 걸린 경쟁적인 도전, 인플루언서가 주최하는 바비큐와 아드레날린이 솟구치는 제트스키 타기와 같은 독특한 경험을 기대할 수 있다. 디디 랜덤 (Didi Random), 제이트레이딩 (JayTrading)등 저명한 연사들이 비트코인 기초부터 시장 역학까지 다양한 주제에 대한 지식을 공유할 예정이다.

사용자 교육을 위한 전략적 움직임의 일환으로, Bitget은 SWEAT 및 Sweat Wallet 앱과 협력하여 몰입형 경험인 암호화폐 보물찾기 (The Crypto Treasure Hunt)를 출시했다. 모든 페스티벌 참가자에게 열려 있는 이 독특한 경험은 웹3.0 생태계와 연결될 수 있는 재미있는 방법을 제공하게 된다.

Bitget의 COO인 Vugar Usi Zade는 “SWEAT와의 파트너십은 웹3를 접근 가능하고 안전하며 진정으로 재미있게 만든다는 Bitget의 비전을 완벽하게 반영한다.”고 강조했다. 그는 이어 “우리는 접근 가능하고 규정을 준수하는 암호화폐 생태계를 구축하여 전 세계의 다양한 커뮤니티로 지평을 넓히고자 한다.”며 포부를 드러냈다.

SWEAT의 공동 설립자이자 CEO인 Oleg Fomenko는 “우리는 신체 활동을 재정적 역량 강화로 바꾸고 있다.”고 선언했다. 그는 또 “이는 인간의 가장 자연스러운 행동인 움직임을 디지털 소유권으로 보상하는 것이며, 이번 행사에서 Bitget과의 전략적 파트너십을 강화하게 되어 기쁘다.”고 밝혔다.

Crypto Conference Zrce Beach 2025는 단순한 축제나 컨퍼런스가 아니라 실제적인 상호작용, 교육, 축하를 통해 더 강력한 크립토 커뮤니티를 구축하기 위한 움직임이다. 음악, 지식, 모험, 협업을 한자리에서 즐길 수 있는 이번 행사를 통해 Bitget은 차세대 블록체인 채택을 위한 촉매제로서의 역할을 강화할 것으로 예상된다.

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2,000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공합니다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다, 또한 터키 국가대표 선수인 Buse Tosun Çavuşoğlu (레슬링 세계 챔피언), Samet Gümüş (복싱 금메달리스트), İlkin Aydın (배구 국가대표)의 글로벌 파트너로서 글로벌 커뮤니티가 암호화폐의 미래를 수용하도록 영감을 불어넣고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 변동될 수 있으며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자하기를 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적인 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 할 필요가 있다. 과거 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 아니다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다.

SWEAT 소개

SWEAT는 사용자의 움직임에 대한 보상을 통해 신체 활동을 장려하는 웹3.0 플랫폼이다. 걸음 수를 통해 획득한 토큰인 $SWEAT를 사용하여 움직임을 운동 경제에서 사용, 성장, 거래 및 소비할 수 있는 가치로 전환하게 된다. 토큰은 2천만 건 이상의 다운로드와 월간 활성 사용자 수 3백만 명 이상을 보유한 모바일 앱인 SWEAT Wallet에 저장된다. 전 세계 사용자는SWEAT Wallet을 무료로 다운로드하여 $SWEAT를 적립하고 모든 걸음이 가치 있는 무브먼트 이코노미에 참여할 수 있다.

