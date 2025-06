ビットゲット (Bitget)、スウェットウォレット (Sweat Wallet) と提携し、クリプトカンファレンス「Zrce Beach 2025」のメインスポンサーに就任

セーシェル共和国ビクトリア発, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーである ビットゲット は、2025年6月18日から21日まで、アイコニックなノア・ビーチ・クラブ (Noa Beach Club) とロックス・クラブ (Rocks Club) で開催される注目の「2025年クリプト・カンファレンス・ゼルチェ・ビーチ (Crypto Conference Zrce Beach 2025 Zrce Beach 2025)」のメインスポンサーとして参加することを発表した。

サマーフェスティバルのエネルギーと分散型金融のイノベーションのビジョンを融合させた4日間のイベントは、ゼルチェ・ビーチをヨーロッパで最も活気あるブロックチェーンネットワーキング、没入型体験、最先端の教育の拠点に変貌させる。

クリプト業界で最大級の影響力を持つ人物たちが主催するこのイベントには、200人を超えるトレーダー、ビルダー、クリエイター、Web3の先駆者が集まり、パネルディスカッション、ワークショップ、コミュニティアクティベーションなど、刺激的な特別コンテンツが用意されている。 ヨーロッパで最も有名なビーチフェスティバルの一環として開催されるこのイベントには数千人もの参加者が集まり、ブロックチェーン文化と主流のエネルギーを融合させるエキサイティングなチャンスを提供する。

日の出のネットワーキングから日没のDJセットまで、このプログラムはエネルギーに溢れたハイライトが盛りだくさんである。 参加者は、暗号通貨についてのステージ上でのライブトーク、業界の著名人との深掘り対談、格別な賞品付きの競技チャレンジ、インフルエンサー主催のバーベキューやアドレナリンが溢れ出るジェットスキーライドなど、ユニークな体験を楽しむことができる。 ディディ・ランダム (Didi Random)、ジェイトレーディング (JayTrading) をはじめとする著名な講演者が、ビットコインの基本から市場動向まで、幅広いテーマについて知識を共有する。

ユーザー教育に向けたこの戦略的な動きの一環として、ビットゲットはスウェット (SWEAT) およびそのスウェットウォレット・アプリと提携し、没入型体験「ザ・クリプト・トレジャー・ハント (The Crypto Treasure Hunt)」をローンチする。 フェスティバル参加者ならば誰でも参加できるこのユニークな体験は、Web3エコシステムとつながる楽しい方法を提供する。

ビットゲットのCOOブガー・ウシ・ザーデ (Vugar Usi Zade) は次のように述べている。「スウェットとのこのパートナーシップは、Web3をアクセスしやすく、安全で、本当に楽しいものにするという、ビットゲットのビジョンを完璧に反映しています。 当社では、アクセスしやすくコンプライアンス要件を守った暗号通貨エコシステムを構築し、世界中の多様なコミュニティへの拡大を目指しています。」

スウェットの共同設立者でありCEOのオレグ・フォメンコ (Oleg Fomenko) は、次のように発言している。「私たちは、身体活動を経済的エンパワーメントに変えています。 この目的は、最も自然な人間の行動である「動き」にデジタル所有権を付与し、報酬を与えることです。このイベントで、ビットゲットとの戦略的パートナーシップをさらに深めていけることを楽しみにしています。」

2025年クリプト・カンファレンス・ゼルチェ・ビーチは、単なるフェスティバルやカンファレンスを超えた存在であり、現実の交流、教育、祝祭を通じて、より強固な暗号資産コミュニティを築くための運動である。 音楽、知識、冒険、コラボレーションを1ヵ所に集めたこのイベントで、ビットゲットは次世代のブロックチェーン採用を促進する触媒としての役割を強化している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、 ビットコイン価格 、 イーサリアム価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 かつてはビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳細は、次を参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

メディア関係者からの問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても困らない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

スウェットについて

スウェット は、運動するユーザーに報酬を与えることで、身体活動を奨励するWeb3プラットフォームである。 スウェットは、歩数に応じて獲得できるトークンである$SWEATを使用し、運動をムーブメントエコノミーで使用、取引、消費され、成長する価値に変える。 トークンは、2,000万以上のダウンロードと300万人以上の月間アクティブユーザーを誇るモバイルアプリ、スウェットウォレット (SWEAT Wallet) に保存される。 スウェットウォレット を無料でダウンロードすることで、世界中のユーザーは$SWEATの獲得を開始し、一歩一歩が価値になるムーブメントエコノミーに参加することができる。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d6fc0eb-0930-44e6-a643-b965e8f980fb

