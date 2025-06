Bitget מאחדת כוחות עם Sweat Wallet כנותנת חסות ראשית לכנס הקריפטוגרפיה Zrce Beach 2025

ויקטוריה, איי סיישל ולוקסמבורג, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, גאה להכריז על השתתפותה כנותנת חסות ראשית בכנס הקריפטוגרפי מעורר הציפיות Zrce Beach 2025. הכנס יתקיים בין ה-18 ל-21 ביוני ב-Noa Beach Club האייקוני וב-Rocks Club.

האירוע בן ארבעת הימים ישלב את האנרגיה של פסטיבל קיץ עם החזון של חדשנות מבוזרת, ויהפוך את החוף בזרצ'ה למרכז התוסס ביותר באירופה ליצירת קשרים מבוססי בלוקצ'יין, חוויות סוחפות וחינוך עדכני.

האירוע, שאורגן על ידי כמה מהקולות המוכרים ביותר בסצנה הקריפטוגרפית, יקבל בברכה למעלה מ -200 סוחרים, מפתחים, יוצרים וחלוצי Web3 לשילוב בלתי נשכח של פאנלים, סדנאות והפעלות קהילתיות. האירוע, שיתקיים במסגרת אחד מפסטיבלי החוף האייקוניים ביותר באירופה, צפוי למשוך אלפי משתתפים, וליצור הזדמנות מרגשת לשלב את תרבות הבלוקצ'יין עם אנרגיית מיינסטרים.

מיצירת קשרים בזריחה ועד הופעות של תקליטנים בשקיעה, התוכנית עמוסה בשיאים אנרגטיים. המשתתפים יכולים לצפות לשיחות קריפטוגרפיות בשידור חי על הבמה, שיחות עומק עם קולות מכובדים בתחום, אתגרים תחרותיים עם פרסים בלעדיים וחוויות ייחודיות כמו ברביקיו באירוח של משפיענים ורכיבות מעוררות אדרנלין על אופנועי ים. רשימת הדוברים הבולטים כוללת את דידי רנדום ואת ג'יי-טריידינג, ולצידם רבים אחרים יחלקו ידע בנושאים הנעים בין יסודות ה-Bitcoin ועד לדינמיקה בשוק.

בצעד אסטרטגי זה לקראת חינוך משתמשים, Bitget חברה ל- SWEAT ולאפליקציית Sweat Wallet שלה כדי להשיק חוויה סוחפת - The Crypto Treasure Hunt. חוויה ייחודית זו, שתהיה פתוחה לכל משתתפי הפסטיבל, מציעה דרך מהנה להתחבר לרקו סיסטם של Web3.

"שותפות זו עם SWEAT משקפת באופן מושלם את החזון של Bitget: להפוך את ה-Web3 לנגיש, מאובטח ובאמת מהנה" , אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget. "אנחנו כאן כדי לבנות אקו סיסטם קריפטוגפי נגיש ותואם לתקנות, ולהרחיב את האופקים שלנו לקהילות שונות ברחבי העולם".

"אנחנו הופכים פעילות גופנית להעצמה פיננסית", הכריז מייסד שותף ומנכ"ל SWEAT אולג פומנקו (Oleg Fomenko). "מדובר בתגמול ההתנהגות האנושית הטבעית ביותר, תנועה, עם בעלות דיגיטלית, ואנחנו נרגשים להעמיק את השותפות האסטרטגית שלנו עם Bitget במהלך האירוע הזה".

כנס הקריפטו Zrce Beach 2025 מייצג יותר מסתם פסטיבל או כנס, זוהי תנועה לקראת בניית קהילות קריפטו חזקות יותר באמצעות אינטראקציה, חינוך וחגיגה בחיים האמיתיים. עם מוזיקה, ידע, הרפתקאות ושיתוף פעולה במקום אחד, Bitget מחזקת את תפקידה כזרז לדור הבא של אימוץ בלוקצ'יין.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי.

אודות SWEAT

SWEAT היא פלטפורמת Web3 המעודדת פעילות גופנית על ידי תגמול משתמשים על תנועה. היא משתמשת ב-$SWEAT, אסימון שנצבר באמצעות שלבים, כדי להפוך את התנועה לערך שיש להשתמש בו, לגדל, לסחור בו ולהוציא אותו בכלכלת התנועה. האסימון מאוחסן בארנק SWEAT, אפליקציה לנייד עם יותר מ- 20 מיליון הורדות ולמעלה מ-3 מיליון משתמשים פעילים חודשיים. על ידי הורדת SWEAT Wallet בחינם, משתמשים ברחבי העולם יכולים להתחיל להרוויח $SWEAT ולהצטרף לכלכלת התנועה, שבה כל צעד נחשב.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d6fc0eb-0930-44e6-a643-b965e8f980fb

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.