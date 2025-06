Groupe Dynacor annonce la nomination de ses administrateurs

MONTRÉAL, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 17 juin 2025, tous les candidats proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ont été élus.

1. Élection des administrateurs



Les personnes suivantes ont été mises en nomination à titre d'administrateurs de Dynacor pour être en fonction jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. Les personnes proposées par la direction ont été élues à la majorité des voix, par un vote à main levée. :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstention de votes % d’abstention Jean Martineau 19 120 803 73,77% 6 798 565 26,23% Pierre Lépine 15 805 299 60,98% 10 114 069 39,02% Pierre Béliveau 19 297 424 74,45% 6 621 944 25,55% Réjean Gourde 18 217 533 70,29% 7 701 835 29,71% Isabel Rocha 21 036 628 81,16% 4 882 740 18,84% Philippe Chave 24 150 173 93,17% 1 769 195 6,83% Rocio Rodriguez-Perrot 18 880 798 72,84% 7 038 570 27,16% Cyril Gradis 21 233 685 81,92% 4 685 683 18,08%





2. Nomination de Raymond Chabot Grant Thornton, en tant qu'auditeur



La proposition de nommer Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d’'auditeur de la société pour l’exercice en cours et d'autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération a été approuvée.

Pour : 98,68%

Abstention : 1,32%

3. Modification du plan d'options sur actions



Une résolution a été approuvée pour autoriser une modification du plan d'options d'achat d'actions de la société afin de réapprovisionner 600 000 options précédemment octroyées et exercées :

Pour : 65,28%

Contre : 34,72%

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, Relation aux actionnaires

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : http://www.dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : www.renmarkfinancial.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.