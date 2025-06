Resultados operativos sólidos de la instalación de litio fortalecen la preparación comercial de la extracción directa de litio (DLE) de Summit Nanotech

DENVER, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summit Nanotech Corporation ("Summit") se enorgullece en anunciar el primer aniversario de operaciones de su sistema de extracción directa de litio (DLE) en EE. UU., que integra columnas de altura comercial y un sorbente de alto rendimiento. El proceso incluye un método único de secuenciación de flujo, que ofrece altos niveles de eficacia y confiabilidad que no son posibles en los procesos convencionales de "lecho móvil simulado" (SMB). Durante el último año pasado, el sistema ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la tecnología DLE de Summit, denaLi™, para su implementación a escala comercial. Ha permitido una traducción directa de los parámetros operativos a la planta de demostración de campo de Summit en Chile.





La planta DLE de Colorado procesó recientemente salmueras de un importante salar sudamericano, arrojando métricas impresionantes y estableciendo nuevos puntos de referentes de rendimiento para la industria:

Tasa de recuperación de litio: >98%

Tasa de rechazo de TDS: >95%

Composición del agua específica para DLE: 7 m³/t-LCE

Este hito operativo es el resultado de pruebas independientes realizadas por terceros sorbre el sorbente patentado de Summit, que mostraron una capacidad significativamente mayor y un producto de mayor concentración en comparación con los principales competidores.

« Todos estos datos respaldan la disponibilidad comercial de nuestro sorbente selectivo de litio y el sistema denaLi™» , afirmó Amanda Hall, directora ejecutiva y fundadora de Summit. « Nos esforzamos por perfeccionar nuestro DLE, y ese esfuerzo ha dado sus frutos, lo que nos sitúa en una posición de líder en el costo total del litio » .

De cara al futuro, la instalación se está preparando para procesar salmuera viva de la formación Smackover en el sur de Estados Unidos, lo que validará aún más la versatilidad y eficacia de la tecnología de Summit en diversos activos.

Joe Arencibia, presidente y director de operaciones de Summit, afirmó: «Operar nuestras instalaciones de Colorado con una complejidad nos ha permitido validar nuestro proceso de DLE en salmuera real. Nuestra plataforma denaLi™ ha obtenido resultados consistentes y está lista para una implementación global a gran escalada».

Druante el l año pasado, las instalaciónes han atraído una gran atención de todo el ecosistema del litio, recibiendo visitas de inversores, socios industriales, investigadores universitarios, representantes del gobierno y asociaciones del sector. El flujo constante de visitantes de alto perfil demuestra la creciente confianza de la industria en la tecnología de Summit.

DLE bien hecho

Summit Nanotech ha desarrollado e implementado una de las tecnologías de extracción directa de litio (EDL) más confiables y eficaces del mercado. Su sistema modular y su adsorbente de alto rendimiento, desarrollados en Norteamérica y diseñado para una complejidad comercial, produce litio de alta pureza a partir de salmueras en Chile, Argentina y Estados Unidos, con una eficiencia hídrica líder en la industria.

Summit está operando una planta de demostración de campo en el norte de Chile y un sistema multicolumna en Colorado que permite realizar pruebas rápidas, desarrollar procesos y optimizar absorbentes en materias primas de los clientes.

Summit desarrollando activamente acuerdos de suministro de sorbentes y tecnología para proyectos de más de 5 kT/año LCE y amplía la producción para satisfacer la demanda global. Descubra cómo la plataforma denaLi™ reduce los costos de los proyectos, aumenta las tasas de recuperación y ofrece el costo nivelado o de litio en www.summitnanotech.com .

Contacto con los medios:

Kristen Gray

Gerente de Comunicaciones y Relaciones con Inversionistas

kristen.gray@summitnanotech.com

Ventas Comerciales:

Rodrigo Mery

Gerente de Desarrollo de Negocios

rodrigo.mery@summitnanotech.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1434ff6-8e90-46ac-b78e-82749369318d/es

El sistema multicolumna de Summit Nanotech en Colorado, EE. UU. El sistema multicolumna de Summit Nanotech en Colorado, EE. UU.

