Companjon, leader de l’innovation dans le domaine de l’IA, se classe parmi les 100 meilleures entreprises de l’AIFintech100 pour la deuxième année consécutive

Le leader du marché de l’annulation pour toute raison (CFAR) dans la région EEE figure au classement AIFintech100 pour la deuxième année de suite.

Le moteur de tarification et de produits dynamiques, optimisé par l’IA, offre une protection ultra-personnalisée et génère une croissance mensuelle de 25 %.

Avec le récent lancement de Companjon One API, les partenaires peuvent accéder à tous les produits et développements d’assurance via une connexion unique.



DUBLIN, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, leader de l’assurtech+, se distingue en figurant au classement AIFintech100 pour la deuxième année consécutive. Ce prix récompense le travail pionnier de Companjon dans la création de solutions d’assurance optimisées par l’IA, adaptables à tous les secteurs et à toutes les zones géographiques.

Grâce à l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML) qui permettent d’analyser jusqu’à un milliard de données par devis afin de proposer des produits ultra-personnalisés à ses clients, Companjon a placé son moteur de tarification et de produits dynamiques au cœur de sa démarche d’innovation. En tirant le meilleur parti des technologies d’IA/ML, Companjon enregistre une croissance durable de 25 % d’un mois à l’autre. L’entreprise utilise également des modèles d’IA sophistiqués et l’automatisation afin d’obtenir un traitement rapide et précis des demandes de règlement d’assurance.

Cette année, la distinction obtenue par l’entreprise met également en avant « Companjon One API », une innovation récente qui offre tous les produits d’assurance, les mises à jour ainsi que les fonctionnalités de test de Companjon via une connexion unique et simplifiée. En réduisant la complexité et les coûts d’intégration, One API permet aux partenaires d’intégrer l’assurance à leurs produits internationaux plus facilement que jamais.

Grâce à ces technologies, Companjon est devenu un leader du marché de l’assurance annulation pour toute raison (CFAR) dans la région EEE et a ainsi réalisé plus de 400 millions de transactions depuis le début de l’année.

Matthias Naumann, PDG de Companjon, a déclaré : « Ce retour dans le classement de l’AIFintech100 est un signe fort de la réussite de notre approche. De notre moteur de tarification et de produits dynamiques jusqu’au récent lancement de Companjon One API, tout ce que nous créons est conçu dans le but de simplifier la vie de nos partenaires. C’est ainsi que nous conservons une longueur d’avance dans le domaine de l’assurance intégrée et que nos partenaires enregistrent des gains mesurables en termes de chiffre d’affaires et d’expérience client. Ces innovations nous permettent également de générer une croissance exceptionnelle et de rester leaders du marché de l’assurance annulation pour toute raison (CFAR) dans l’EEE. »

Richard Sachar, PDG de FinTech Global, a indiqué : « Nous félicitons Companjon pour son classement dans l’AIFinTech100 pour la deuxième année consécutive. Son leadership continu dans le domaine de l’assurance intégrée optimisée par l’IA est en train de redéfinir la manière dont les services financiers créent de la valeur. Avec des produits évolutifs et dynamiques qui créent une réelle valeur ajoutée simultanément pour les entreprises et les clients, Companjon continue de repousser les limites. Nous sommes impatients de voir quelle sera la prochaine réalisation de l’entreprise, et comment elle transformera encore une fois le secteur de l’assurtech avec le lancement de Companjon One API. »

À propos de Companjon

Companjon est une start-up leader de l’assurtech B2B2C, spécialiste de l’assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l’IA. Ses solutions d’assurance modernes de bout en bout permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et de générer davantage de valeur commerciale grâce à une fidélité à la marque renforcée, et de dégager de nouvelles opportunités de revenus connexes. Companjon conçoit, crée et assure ses solutions dynamiques sur une plateforme 100 % cloud capable d’émettre 32 000 contrats par seconde. L’entreprise a également lancé « Companjon One API », qui permet de déployer l’ensemble de ses produits et fonctionnalités d’IA via une connexion simplifiée. En 2024, elle a été reconnue parmi les meilleures assurtech du monde par CNBC, et comme l’une des entreprises de l’assurtech les plus innovantes au monde par FinTech Global pour la quatrième fois consécutive (de 2021 à 2024).

Companjon entend révolutionner la façon dont les gens conçoivent l’assurance. En créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Companjon est le partenaire d’assurances au cœur de tous les aléas de la vie. La société est immatriculée en Irlande, et réglementée par la Banque centrale du pays.

www.companjon.com

Contact médias :

Simone Vottari

+353 86 032 4630

press@companjon.com

