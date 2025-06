1000 MIGLIA 2025: MATTINATA FRA I TORNANTI DI FUTA E RATICOSA

DALLE 13 LE 430 VETTURE STORICHE COMINCERANNO AD ARRIVARE A SIENA, DOVE SOSTERANNO IN PIAZZA DEL CAMPO

BRESCIA, Italia, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La seconda tappa della 1000 Miglia 2025 è ripartita nella prima mattinata di oggi da Bologna. Il meteo continua ad assistere gli equipaggi, che hanno raggiunto la Futa e la Raticosa, passi storici della 1000 Miglia di velocità, circondati dai soleggiati panorami appenninici. Lungo il tratto che collega i due valichi, si è anche tenuta la prima Prova di Media di questa edizione.

“Il rombo dei motori in partenza e l’odore di cherosene per me sono sinonimo solo di 1000 Miglia – la battuta di Joe Bastianich in attesa del Controllo Orario di inizio tappa a Bologna -oggi saremo a Siena, nei territori del Chianti, e a Roma, la città Caput Mundi. Sarà un’avventura, stiamo andando molto bene e siamo contenti che il tempo ci stia assistendo”.

La classifica aggiornata alla Prova Cronometrata 32 vede in testa Erejemovic-Llanos su Alfa Romeo 6C 1500 Ss del 1929, i quali, con le prime prove sportive di giornata, hanno superato i campioni in carica Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, che avevano chiuso al primo posto la tappa di ieri. Mantengono invece la terza posizione Belometti-Ricca su Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1929. Hotz-Mozzi rimangono al comando del Ferrari Tribute con una F8 Spider, idem per Magni-Giavardi su Polestar 4 alla 1000 Miglia Green.

Intorno alle 9:15, il convoglio ha raggiunto Prato: effettuato il Controllo Orario sulle sponde del Fiume Bisenzio, le vetture hanno fatto il loro transito nel cuore della cittadina toscana, passando da Piazza Duomo, Piazza San Francesco e Piazza Santa Maria delle Carceri, salutando il pubblico pratese con un Controllo Timbro dinnanzi al Castello dell’Imperatore.

È stata poi la volta delle Prove Cronometrate nel territorio di Linari, dopodiché sarà la Val d’Elsa ad accompagnare il convoglio fino all’arrivo in Piazza del Campo a Siena, per l’iconico colpo d’occhio delle livree parcheggiate sul sintetico tricolore nella celebre piazza del Palio delle Contrade.

