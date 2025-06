BTCC取引所、14周年を記念して初のバッジプログラムを始動

本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能:

ビルニュス、リトアニア, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは、14周年を記念し、初のバッジプログラムを発表いたしました。この記念キャンペーンは、2025年6月16日から7月1日まで実施され、限定バッジ「14 Years of Momentum」を配布いたします。



当限定バッジは、暗号資産業界で14年目を迎えるBTCCが、支えてくださったユーザーに感謝を伝えることを目的としています。暗号資産業界で14年にわたる運営実績は、優れた実績を示す極めて重要なマイルストーンです。BTCCは市場のボラティリティや規制環境の変化を乗り越えながら、世界中のユーザーからの信頼を獲得し続けて参りました。

この記念キャンペーンは、BTCCとして初めてコミュニティ公認バッジを導入する新しい試みであり、ユーザーがBTCCへのロイヤリティや取引成果を可視化できる新たな方法を提供します。



バッジを獲得するための条件は下記となります。

総額200ドル相当のコインを入金



VIP 2ステータスへの昇格



累計先物取引高100万ドルの達成



バッジ保有者には、総額140ドル相当の体験金が贈られ、さらに今後実施予定のエアドロップ、特別キャンペーン、コミュニティ認定制度など、限定特典への参加資格が与えられます。

また本キャンペーンでは、イベント期間中に順次公開されるSNSタスクもあり、X(旧Twitter)、Instagram、DiscordなどのSNSを通じて、ユーザーのエンゲージメントを促進します。

BTCCオペレーション責任者のAlex氏は「このバッジプログラムは、弊社がBTCCのコミュニティメンバーに感謝を示すキャンペーンの第一歩にすぎません。BTCCが今日まで歩んでこられたのは、コミュニティの支えがあったからです。今後はバッジを通じて、長い間ともに歩んで下さった皆さまに価値を届けて参ります。」と本キャンペーンの意義を述べました。

14周年記念イベントは、BTCCバッジプログラムの第一歩であり、今後は定期的なキャンペーンを通じて、バッジを収集し、特典と交換できる仕組みが導入される予定です。

さらに、当キャンペーンをオフラインの場へと広げるため、BTCCはオフラインキャンペーンとして、BTCCロゴをあしらったQRコード付きタクシーをドイツの首都ベルリンおよびポーランドの古都ポズナンの街中で走行させる予定です。歩行者はQRコードをスキャンすることで、直接キャンペーンに参加することができ、暗号資産取引と現実世界をつなぐ新しい試みを体験できます。

「14 Years of Momentum」バッジは、BTCCの14年間の節目を祝うと同時に、BTCCコミュニティメンバーとの関係をさらに強化するキャンペーンとなります。暗号資産業界という厳しい環境の中でその実績を証明してきたパイオニアとして、BTCCは今後も進化を続けながら、ユーザーの信頼と資産の安全性を最優先に歩み続けてまいります。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。700万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、14年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや公式LINEアカウント等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

【会社概要】

社名:BTCC取引所

設立:2011年

URL: https://www.btcc.com/ja-JP

上記プレスリリースに関するお問い合わせは、press@btcc.com までご連絡ください。

