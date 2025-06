Tellus Power Globe Holding Limited、BinHendi Holding 與 Sing Family Enterprise Group 簽署合資協議，在阿聯酋投資部支持下成為中東首批電動車充電設備製造公司之一

爾灣,加州, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球電動車 (EV) 充電解決方案供應商 Tellus Power Globe Holding Limited (簡稱「Tellus Power」或「該公司」) 今日宣布已於 2025 年 5 月 30 日與知名企業 BinHendi Holding 及 SFE Group 正式簽署合資協議。 此舉旨在回應電動車市場的蓬勃發展,以及中東地區加速電動出行基礎設施建設的迫切需求。 是次合作獲阿聯酋投資部 (UAE Ministry of Investment,簡稱「Ministry of Investment」) 支持,象徵中東首批電動車充電設備製造公司的成立。

投資部在促成這項全新投資中發揮關鍵作用,重申致力吸引面向未來的投資流入阿聯酋,同時支持並促進阿聯酋市場中家族企業的發展,強化該國作為區內先進製造和可持續發展技術樞紐的地位——這兩大領域正是阿聯酋國家投資策略的重點產業。

協議在投資部總部由 Tellus Power 行政總裁 Mike Calise 與 Sing Family Enterprise 中東行政總裁 Marius Ciavola 共同簽署。 投資部署理助理副部長 Hessa Al Ghurair、阿聯酋 China Innovation Centre 主席 Hamdan Zakaria Doleh、Tellus Power Group 聯合創辦人 Yansong Li,以及 BinHendi Holding 行政總裁 Mohammad BinHendi 共同見證簽約儀式。

是次合作旨在善用 Tellus Power 在電動車充電站技術與製造的全球網絡,以及 BinHendi Holding 和 SFE Group 的資源與中東地區有利的市場條件,共同開發面向未來的智能充電基礎設施,支持中東地區的可持續發展能源轉型。

合資項目預計將投資建設直流與交流充電設備生產線,包括具備 V2G(車輛至電網)功能的高功率直流充電站。 預計產品不僅能滿足阿聯酋當地市場需求,還可推廣至所有 Gulf Cooperation Council (海灣阿拉伯國家合作委員會,簡稱「GCC」) 成員國及中東地區。 作為中東地區首批本土電動車充電基礎設施製造商之一,合資項目將致力為當地用戶提供高效率、智能、可靠並以用戶為核心的電動車充電解決方案。

Tellus Power 行政總裁 Mike Calise 評論道:「我們很榮幸能締結此策略聯盟。 這是顯著拓展我們全球影響力的關鍵一步。 基於阿聯酋在潔淨科技與智能出行領域方面顯著增長,這次合資項目在各方優秀團隊的大力支持下,將確保我們能充分應對 GCC 不斷攀升的需求。」

阿聯酋投資部副部長 Mohammad Abdulrahman Alhawi 閣下說道:「此協議展現阿聯酋投資部持續致力成為國際投資者、本地投資者及家族辦公室的策略夥伴。 此舉完全符合我們鞏固阿聯酋吸引符合國家重點的未來導向投資地位的使命。 透過支持此類合作夥伴關係,投資部持續推動高價值投資進入高增長領域,促進創新及可持續經濟繁榮發展。」

阿聯酋 China Innovation Centre 主席 Hamdan Zakaria Doleh 評論道:「中東正處於環保出行轉型的關鍵時刻。 我認為是次與 MBH 的合作將協助 Tellus Power Group 在中東地區建立更強大的據點,並憑著技術革新及本地化營運推動電動車生態系統的快速增長。 這標誌著 Tellus Power Group 在中東策略擴張的重要里程碑。」

BinHendi Holding 集團行政總裁 Mohammad BinHendi 補充說:「對我們而言,這關乎國家能力建設——『阿聯酋製造』不僅是標籤,更是發展方向。 我們積極推動阿聯酋成為新世代電動車基礎設施的區域製造基地。我們的願景遠超移動出行,而是進一步持續推動多個高影響力領域的工業製造。 作為奉行『增值創造』的集團,BinHendi Holding 堅持為我們涉及的每個範疇創造附加價值。 怎樣才能做到? 行事一致,力求簡約。」

此合資項目計劃於年內完成工廠建設,並在 2025 年底前推出首批「阿聯酋製造」產品。

