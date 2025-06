Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding และ Sing Family Enterprise Group ลงนามในข้อตกลงการร่วมทุนเพื่อเปิดตัวหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในตะวันออกกลาง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการลงทุนแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส…

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชันการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ระดับโลก ได้ประกาศการลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงการร่วมทุนกับบริษัทอันโด่งดังอย่าง BinHendi Holding และ SFE Group เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2025 การดำเนินการครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และความต้องการเร่งด่วนในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั่วตะวันออกกลาง ความร่วมมือนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการลงทุนแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ("กระทรวงการลงทุน") ถือเป็นการก่อตั้งหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกๆ ในตะวันออกกลาง

กระทรวงการลงทุนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวนี้ เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดึงดูดการลงทุนที่สร้างอนาคตมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในตลาดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเสริมสร้างตำแหน่งของประเทศในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับการผลิตขั้นสูงและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสองภาคส่วนที่สำคัญภายใต้กลยุทธ์การลงทุนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ของกระทรวงการลงทุน โดย Mike Calise ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tellus Power และ Marius Ciavola ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sing Family Enterprise Middle East งานลงนามนี้ได้รับเกียรติจาก Hessa Al Ghurair รักษาการผู้ช่วยปลัดกระทรวงการลงทุน, Hamdan Zakaria Doleh ประธาน China Innovation Centre ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Yansong Li ผู้ก่อตั้งร่วมของ Tellus Power Group และ Mohammad BinHendi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท BinHendi Holding มาเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกของ Tellus Power ในด้านเทคโนโลยีและการผลิตสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ผสานรวมกับทรัพยากรของ BinHendi Holding และ SFE Group และสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยในตะวันออกกลาง เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จอัจฉริยะที่มุ่งเน้นอนาคตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาค

บริษัทร่วมทุนนี้จะลงทุนในการก่อสร้างสายการผลิตอุปกรณ์ชาร์จ DC และ AC รวมถึงสถานีชาร์จ DC กำลังสูงพร้อมฟังก์ชัน V2G (ยานพาหนะสู่กริด) คาดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่เพียงแต่มีจำหน่ายในตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น แต่จะขยายไปยังประเทศสมาชิก Gulf Cooperation Council (“GCC”) และภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดด้วย ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ในประเทศรายแรกๆ ของตะวันออกกลาง บริษัทร่วมทุนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันการชาร์จ EV ที่มีประสิทธิภาพ เป็นอัจฉริยะ เชื่อถือได้ และการชาร์จ EV ที่เน้นผู้ใช้เป็นสำคัญ

Mike Calise ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tellus Power ให้ความเห็นว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้” ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะขยายธุรกิจของเราออกไปทั่วโลกได้อย่างมาก เมื่อพิจารณาจากการเติบโตที่น่าประทับใจในด้านเทคโนโลยีสะอาดและการขับเคลื่อนอัจฉริยะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การร่วมทุนครั้งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากทีมงานที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เรามีความพร้อมที่ดีในการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั่ว GCC”

H.E. Mohammad Abdulrahman Alhawi ปลัดกระทรวงการลงทุนกล่าวว่า “ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของกระทรวงการลงทุนในการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนในประเทศ และธุรกิจครอบครัว” ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับพันธกิจของเราในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการดึงดูดการลงทุนที่มุ่งเน้นอนาคตที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญระดับชาติของเรา การสนับสนุนการเป็นพันธมิตรในลักษณะนี้ช่วยให้กระทรวงการลงทุนสามารถขับเคลื่อนการลงทุนมูลค่าสูงในภาคส่วนที่มีการเติบโตสูงต่อไปได้ เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

Hamdan Zakaria Doleh ประธาน China Innovation Centre ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ความเห็นว่า “ตะวันออกกลางอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อว่าความร่วมมือกับ MBH นี้จะช่วยให้ Tellus Power Group ก่อตั้งรากฐานสู่ความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตะวันออกกลาง อีกทั้งยังสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศ EV ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการดำเนินงานในท้องถิ่น นี่ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ Tellus Power Group ในตะวันออกกลาง”

Mohammad BinHendi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BinHendi Holding กล่าวเสริมว่า “สำหรับเรา นี่เป็นเรื่องของการสร้างศักยภาพระดับประเทศ นั่นก็คือ “Made in UAE” ซึ่งไม่ใช่แค่ป้ายห้อย แต่เป็นทิศทางของเรา” เรากำลังวางตำแหน่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน EV รุ่นถัดไปอย่างแข็งขัน วิสัยทัศน์ของเราขยายออกไปไกลกว่าการเคลื่อนที่ ขณะเดียวกันเราก็ยังคงขับเคลื่อนการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคส่วนที่มีผลกระทบสูงหลายภาคส่วนต่อไป ในฐานะกลุ่มที่มุ่งมั่นในการ "เพิ่มมูลค่า" BinHendi Holding เชื่อมั่นในการเพิ่มมูลค่าให้กับทุกสิ่งที่เราทำ เพิ่มอย่างไร เราทำให้สิ่งต่างๆ ที่เราทำสอดคล้องกัน และเราทำให้สิ่งนั้นเรียบง่าย”

บริษัทร่วมทุนดังกล่าววางแผนที่จะก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘Made in UAE’ รุ่นแรกภายในสิ้นปี 2025

เกี่ยวกับ Tellus Power

Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ผลิตที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก โดยบริษัทส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย ROI ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวและประสิทธิภาพการดำเนินงาน Tellus Power ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ขั้นสูงและเชื่อถือได้เพื่อรองรับการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://telluspowernorthamerica.com

