テルス・パワー・グローブ・ホールディング (Tellus Power Globe Holding Limited)、ビンヘンディ・ホールディング (BinHendi Holding)、シン・ファミリー・エンタープライズ・グループ (Sing Family Enterprise Group) が、アラブ首長国連邦 (UAE) 投資省 (Ministry of Investment) の支援を受け、中東で初となるEV充電器製造企業の1つを設立するための合弁契約を締…

カリフォルニア州アーヴァイン発, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電気自動車 (EV) 充電ソリューションのグローバルプロバイダーであるテルス・パワー・グローブ・ホールディング (「テルス・パワー」または「同社」) は本日、2025年5月30日に、著名なビンヘンディ・ホールディングおよびSFEグループ (SFE Group) との合弁契約を正式に締結したことを発表した。 この動きは、急速に成長する電気自動車 (EV) 市場と、中東全域で電動モビリティインフラの整備を加速させるという喫緊のニーズに対応するものである。 アラブ首長国連邦 (UAE) 投資省 (「投資省」) の支援を受けたこの協業により、中東地域で初となるEV充電機器製造企業の1つが設立されることとなった。

投資省は、このグリーンフィールド投資の実現において重要な役割を果たしており、将来を見据えた投資をUAEへ呼び込むという同省の方針を改めて示すとともに、UAE市場におけるファミリービジネスの成長を支援・促進し、同国を先進製造業と持続可能な技術の地域ハブとして強化する姿勢を明確にしている。この2つはUAE国家投資戦略における重点分野である。

本契約は、テルス・パワーの最高経営責任者 (CEO) マイク・カリース (Mike Calise) と、シン・ファミリー・エンタープライズ・ミドルイースト (Sing Family Enterprise Middle East) の最高経営責任者マリウス・チャヴォラ (Marius Ciavola) によって、投資省本部にて署名された。 この署名式には、投資省の代理次官補ヘッサ・アル・グレール (Hessa Al Ghurair)、UAE中国イノベーションセンター会長ハムダン・ザカリア・ドレ (Hamdan Zakaria Doleh)、テルス・パワー・グループ共同創業者リ・ヤンソン (Yansong Li)、ビンヘンディ・ホールディングのグループCEOモハメド・ビンヘンディ (Mohammad BinHendi) が立ち会った。

本提携は、EV充電ステーションの技術と製造におけるテルス・パワーのグローバルネットワークと、ビンヘンディ・ホールディングおよびSFEグループのリソース、ならびに中東地域における有利な市場環境を組み合わせ、将来志向のスマート充電インフラを共同開発し、地域の持続可能なエネルギー転換を支援することを目的としている。

この合弁事業では、V2G (Vehicle-to-Grid) 機能を備えた高出力DC充電ステーションを含む、DCおよびAC充電機器の生産ラインへの投資が見込まれている。 製品はUAE国内市場への供給にとどまらず、湾岸協力会議 (GCC) 加盟国および中東地域全体への展開が期待されている。 中東地域における初の現地系EV充電インフラ製造企業の1つとして、本合弁会社は、効率的・知的・信頼性が高く、ユーザー中心のEV充電ソリューションを地域ユーザーに提供することに尽力する。

テルス・パワーの最高経営責任者であるマイク・カリースは次のように述べている。「この戦略的提携を確立できたことを心より光栄に思います。 これは当社のグローバル展開を飛躍的に拡大する重要な一歩です。 UAEにおけるクリーンテックおよびスマートモビリティの著しい成長を鑑みると、この合弁事業は、関係するすべての素晴らしいチームからの重要な支援のおかげで、GCC全体で高まる需要に応える体制を万全に整えることができました」。

アラブ首長国連邦 (UAE) 投資省の次官、モハメド・アブドルラフマン・アルハウィ閣下 (H.E. Mohammad Abdulrahman Alhawi) は次のように述べている。「本合意は、国際投資家、国内投資家、そしてファミリーオフィスにとって戦略的パートナーであり続けるという、当省の継続的な取り組みを示すものです。 UAEの国家優先事項と合致する将来志向の投資を誘致し、UAEの地位を強化するという当省の使命と完全に一致しています。 このようなパートナーシップを支援することで、投資省は引き続き成長性の高い分野への高付加価値な投資を推進し、イノベーションと持続可能な経済繁栄を促進していきます」。

チャイナ・イノベーション・センターUAEの会長であるハムダン・ザカリア・ドレは次のようにコメントした。「中東地域は現在、グリーンモビリティへの転換という重要な局面にあります。 このたびのMBHとの協業により、テルス・パワー・グループは中東地域での基盤をより強固なものとし、技術革新と現地オペレーションを通じてEVエコシステムの急成長を支援できると確信しています。 これは、テルス・パワー・グループにとって中東における戦略的拡大の大きな節目となります」。

ビンヘンディ・ホールディングのグループCEO、モハメド・ビンヘンディは次のように付け加えた。「われわれにとって、これは国家としての能力構築に関わるものです。『メイド・イン・UAE』は単なるラベルではなく、進むべき方向なのです。 当社は、UAEを次世代EVインフラの地域製造ハブとして積極的に位置付けています。当社のビジョンはモビリティを超え、複数の影響力の大きい分野における産業製造の推進を継続しています。 『付加価値を加える』という理念のもとに活動する当社は、関わるすべてのものに価値を加えていくことを信条としています。 その方法は? 当社は常に一貫性を保ち、シンプルに物事を進めるのです」。

同合弁事業は、年内に工場建設を完了し、2025年末までに初の「メイド・イン・UAE」製品を市場に投入する計画である。

テルス・パワーについて

テルス・パワー・グローブ・ホールディング・リミテッド (「テルス・パワー」または「同社」) は、電気自動車 (EV) 用充電器の世界的メーカーである。 同社は、長期的な収益性と運用効率を実現するために設計された、投資収益率 (ROI) 重視の充電インフラを提供している。 世界的な専門知識を活かし、テルス・パワーは高度かつ信頼性の高いEV充電インフラを提供し、電気自動車の普及を支援している。

詳しくは、https://telluspowernorthamerica.comを参照のこと。

