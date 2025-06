Tellus Power Globe Holding Limited, חברת BinHendi Holding וקבוצת Sing Family Enterprise חתמו על הסכם מיזם משותף להשקת אחת החברות הראשונות לייצור מטעני EV במזרח התיכון בתמיכת משרד ההשקעות של איחוד האמירויות הערביו…

אירווין, קליפורניה, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tellus Power Globe Holding Limited ("Tellus Power" או "החברה"), ספקית גלובלית של פתרונות טעינה לרכב חשמלי (EV), הודיעה היום על חתימה רשמית על הסכם מיזם משותף עם BinHendi Holding ו-SFE Group ב-30 במאי 2025. מהלך זה מגיב לצמיחה הגואה של שוק הרכב החשמלי (EV) והצורך הדחוף להאיץ את פיתוח תשתיות הניידות החשמליות ברחבי המזרח התיכון. שיתוף פעולה זה, בתמיכת משרד ההשקעות של איחוד האמירויות הערביות ("משרד ההשקעות"), מסמן את הקמתה של אחת החברות הראשונות לייצור ציוד טעינה לרכב חשמלי במזרח התיכון.

משרד ההשקעות מילא תפקיד מרכזי בקידום השקעה ירוקה זו, וחזר על מחויבותו למשוך השקעות עתידיות לאיחוד האמירויות תוך תמיכה וקידום הצמיחה של עסקים משפחתיים בשווקים של איחוד האמירויות וחיזוק מעמדה של המדינה כמרכז אזורי לייצור מתקדם וטכנולוגיות בנות קיימא - שני מגזרים מועדפים במסגרת אסטרטגיית ההשקעות הלאומית של איחוד האמירויות.

ההסכם נחתם במטה משרד ההשקעות על ידי מייק קאליס (Mike Calise), מנכ"ל Tellus Power, ומריוס צ'יאבולה (Marius Ciavola), מנכ"ל Sing Family Enterprise Middle East. באירוע נכחו הסה אל גורייר (Hessa Al Ghurair), ממלא מקום תת-שר ההשקעות, חמדאן זכריה דולה (Hamdan Zakaria Doleh), יו"ר מרכז החדשנות הסיני באיחוד האמירויות, יאנסונג לי (Yansong Li), מייסד שותף של קבוצת Tellus Power, ומוחמד בין הנדי (Mohammad BinHendi), מנכ"ל קבוצת BinHendi Holding.

שיתוף פעולה זה נועד למנף את הרשת הגלובלית של Tellus Power בטכנולוגיה וייצור של עמדות טעינה לרכב חשמלי, בשילוב עם המשאבים של BinHendi Holding ו-SFE Group ותנאי השוק הנוחים במזרח התיכון, כדי לפתח במשותף תשתית טעינה חכמה מוכוונת עתיד ולתמוך במעבר אנרגיה בר קיימא באזור.

המיזם המשותף צפוי להשקיע בבניית קווי ייצור של ציוד טעינה DC ו-AC, כולל עמדות טעינה DC בהספק גבוה עם פונקציונליות V2G (רכב לרשת). המוצרים צפויים לא רק לשרת את השוק המקומי באיחוד האמירויות אלא גם להתרחב לכל מדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ ("GCC") ואזורי המזרח התיכון. כאחת מיצרניות תשתיות טעינת הרכבים החשמליים המקומיות הראשונות במזרח התיכון, המיזם המשותף יהיה מחויב לספק למשתמשים מקומיים פתרונות טעינת EV יעילים, חכמים, אמינים וממוקדי משתמש.

מייק קאליס, מנכ"ל Tellus Power, מסביר: "לכבוד הוא לנו להקים את הברית האסטרטגית הזו. זהו צעד משמעותי שמרחיב באופן דרמטי את טווח ההגעה הגלובלי שלנו. בהתחשב בצמיחה המרשימה של איחוד האמירויות בטכנולוגיה נקייה וניידות חכמה, המיזם המשותף הזה, הודות לתמיכה החיונית של כל הצוותים המדהימים המעורבים, מבטיח שאנו ממוצבים היטב לענות על הביקוש הגובר ברחבי מדינות המפרץ".

מוחמד עבד אלרחמן אל-האווי (Mohammad Abdulrahman Alhawi), תת-שר במשרד ההשקעות, אמר: "הסכם זה מציג את המסירות המתמשכת של משרד ההשקעות להיות שותף אסטרטגי עבור משקיעים בינלאומיים, משקיעים מקומיים ומשרדים משפחתיים. זה עולה בקנה אחד עם המשימה שלנו לחזק את מעמדה של איחוד האמירויות במשיכת השקעות ממוקדות עתיד התואמות את סדרי העדיפויות הלאומיים שלנו. על ידי תמיכה בשותפויות כאלה, משרד ההשקעות ממשיך להניע השקעות בעלות ערך גבוה במגזרים בעלי צמיחה גבוהה, לטפח חדשנות ושגשוג כלכלי בר קיימא".

חמדאן זכריה דולה, יו"ר מרכז החדשנות הסיני באיחוד האמירויות, אמר: "המזרח התיכון נמצא בצומת קריטי במעבר לניידות ירוקה. אני מאמין ששיתוף הפעולה הזה עם MBH יאפשר לקבוצת Tellus Power לבסס דריסת רגל חזקה יותר במזרח התיכון ולתמוך בצמיחה המהירה של מערכת האקו סיסטם של EV באמצעות חדשנות טכנולוגית ופעולות מקומיות. זה מסמן ציון דרך משמעותי בהתרחבות האסטרטגית של קבוצת Tellus Power במזרח התיכון".

מוחמד בין-הנדי, מנכ"ל קבוצת BinHendi Holding, הוסיף: "עבורנו, מדובר בבניית יכולת לאומית - 'תוצרת איחוד האמירויות' היא לא רק תווית, אלא כיוון. אנו ממקמים באופן פעיל את איחוד האמירויות הערביות כמרכז הייצור האזורי של תשתית הדור הבא של רכבים חשמליים. החזון שלנו משתרע מעבר לניידות, כאשר אנו ממשיכים להניע ייצור תעשייתי במספר מגזרים בעלי השפעה רבה. כקבוצה המחויבת ל'הוספת ערך', BinHendi Holding מאמינה בהוספת ערך לכל דבר שאנו נוגעים בו. איך? אנחנו שומרים על עקביות במה שאנחנו עושים - ואנחנו שומרים על פשטות".

המיזם המשותף מתכנן להשלים את בניית המפעל במהלך השנה ולהשיק את המוצרים הראשונים שלו 'תוצרת איחוד האמירויות' עד סוף 2025.

אודות Tellus Power

Tellus Power Globe Holding Limited ("Tellus Power" או "החברה") היא יצרנית עולמית של מטענים לרכב חשמלי. החברה מספקת תשתית טעינה מונעת ROI המיועדת לרווחיות ויעילות תפעולית לטווח ארוך. תוך מינוף המומחיות הגלובלית, Tellus Power מספקת תשתית טעינת EV מתקדמת ואמינה כדי לתמוך באימוץ נרחב של כלי רכב חשמליים.

מידע נוסף בכתובת https://telluspowernorthamerica.com.

ליצירת קשר עם החברה

Caitlin McCann

cmccann@telluspowergroup.com

למידע נוסף – מדיה

Jessica Starman, MBA

hello@telluspowergroup.com

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e12b3c9-5896-41cb-9839-80c0ad390709

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c0aff52-1111-4304-9744-6fb338a36571

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.