Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding et Sing Family Enterprise Group signent un accord de coentreprise pour lancer l’une des premières entreprises de fabrication de chargeurs pour véhicules électriques au Moyen-Orient, avec le soutien d…

IRVINE, Californie, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited (« Tellus Power » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de recharge pour véhicules électriques, a annoncé aujourd’hui la signature officielle d’un accord de coentreprise avec les célèbres BinHendi Holding et SFE Group en date du 30 mai 2025. Cette initiative répond à la forte croissance du marché des véhicules électriques (VE) et à la nécessité urgente d’accélérer le développement de l’infrastructure de l’e-mobilité au Moyen-Orient. Cette collaboration, soutenue par le ministère de l’investissement des Émirats arabes unis (le « ministère de l’Investissement »), marque la création de l’une des premières entreprises de fabrication de solutions de recharge pour véhicules électriques au Moyen-Orient.

Le ministère de l’Investissement a joué un rôle essentiel dans la facilitation de ce nouvel investissement, réitérant son engagement à attirer des investissements porteurs d’avenir aux Émirats arabes unis, tout en soutenant et en favorisant la croissance des entreprises familiales sur les marchés des Émirats et en renforçant la position du pays en tant que centre régional pour la fabrication de pointe et les technologies durables - deux secteurs prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale d’investissement des Émirats arabes unis.

L’accord a été signé au siège du ministère de l’Investissement par Mike Calise, PDG de Tellus Power, et Marius Ciavola, PDG de Sing Family Enterprise au Moyen-Orient. Hessa Al Ghurair, sous-secrétaire adjointe par intérim du ministère de l’Investissement, Hamdan Zakaria Doleh, président du China Innovation Centre aux Émirats arabes unis, Yansong Li, cofondateur de Tellus Power Group, et Mohammad BinHendi, PDG du groupe BinHendi Holding, ont assisté à l’événement.

Cette collaboration entend tirer parti du réseau mondial de Tellus Power dans le domaine de la technologie et de la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que des ressources de BinHendi Holding et du groupe SFE et des conditions de marché favorables au Moyen-Orient, afin de développer conjointement une infrastructure de recharge intelligente tournée vers l’avenir et de favoriser la transition vers l’énergie durable dans la région.

Ce partenariat prévoit d’investir dans la construction de lignes de production d’équipements de charge en courant continu et en courant alternatif, notamment des bornes de charge en courant continu haute puissance dotées de la fonctionnalité V2G (vehicle-to-grid). Les produits devraient non seulement alimenter le marché local des Émirats arabes unis, mais aussi s’étendre à l’ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe (« CCG ») et aux régions du Moyen-Orient. En tant que l’un des premiers fabricants locaux d’infrastructures de recharge de véhicules électriques au Moyen-Orient, cette coentreprise s’engagera à fournir aux utilisateurs locaux des solutions de recharge de véhicules électriques efficaces, intelligentes, fiables et centrées sur l’utilisateur.

Mike Calise, PDG de Tellus Power, déclare : « Nous sommes très honorés d’établir cette alliance stratégique. Cette démarche est cruciale dans le développement de notre présence à l’international. Compte tenu de la croissance impressionnante des Émirats arabes unis dans le domaine des technologies propres et de la mobilité intelligente, et grâce au soutien vital de l’ensemble des formidables équipes impliquées, cette coentreprise nous permet d’être bien positionnés pour répondre à une demande croissante dans l’ensemble du CCG. »

S.E. Mohammad Abdulrahman Alhawi, sous-secrétaire au ministère de l’Investissement, a indiqué : « Cet accord témoigne de la volonté constante du ministère de l’Investissement d’assurer un partenariat stratégique avec les investisseurs internationaux, les investisseurs locaux et les family offices. Il s’inscrit directement dans notre mission visant à renforcer la position des Émirats arabes unis en attirant des investissements tournés vers l’avenir et répondant à nos priorités nationales. En soutenant des partenariats comme celui-ci, le ministère de l’Investissement poursuit son action en faveur d’investissements à haute valeur dans des secteurs à forte croissance, favorisant ainsi l’innovation et une prospérité économique durable. »

Hamdan Zakaria Doleh, président du China Innovation Centre aux Émirats arabes unis, a ajouté : « Le Moyen-Orient se trouve à une période cruciale de la transition vers la mobilité verte. Je pense que cette collaboration avec Mohammed BinHendi permettra à Tellus Power Group de s’implanter plus fermement au Moyen-Orient et favorisera une croissance rapide de l’écosystème des véhicules électriques à travers l’innovation technologique et certaines opérations localisées. Il s’agit d’une étape cruciale dans l’expansion stratégique du Tellus Power Group au Moyen-Orient. »

Mohammad BinHendi, PDG du groupe BinHendi Holding, a souligné : « Pour nous, il s’agit de renforcer les capacités nationales - “Made in UAE” n’est pas seulement un label, mais une direction à suivre. Nous œuvrons activement à faire des Émirats arabes unis la plaque tournante régionale pour la production d’infrastructures destinées à la prochaine génération de véhicules électriques. Notre vision dépasse le simple cadre de la mobilité, car nous continuons à promouvoir la fabrication industrielle dans de nombreux secteurs à fort impact. En tant que groupe soucieux d’apporter de la valeur ajoutée, BinHendi Holding croit en la valeur ajoutée de tout ce qu’il entreprend. Comment ? En maintenant une démarche cohérente et une certaine simplicité. »

La coentreprise prévoit d’achever la construction de l’usine dans l’année et de lancer ses premiers produits « Made in UAE » d’ici à la fin de l’année 2025.

À propos de Tellus Power

Tellus Power Globe Holding Limited (« Tellus Power » ou la « société ») est un fabricant mondial de chargeurs de véhicules électriques. La société fournit des infrastructures de recharge axées sur le retour sur investissement et conçues pour une rentabilité et une efficacité opérationnelle à long terme. S’appuyant sur une expertise mondiale, Tellus Power fournit une infrastructure de recharge avancée et fiable pour les véhicules électriques afin de promouvoir l’adoption généralisée de ce type de véhicules.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://telluspowernorthamerica.com.

