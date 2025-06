Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding y Sing Family Enterprise Group firman un acuerdo de empresa conjunta para lanzar una de las primeras empresas de fabricación de cargadores para vehículos eléctricos de Medio Oriente con el apoyo del …

IRVINE, California, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” o la “empresa”), proveedor mundial de soluciones de recarga de vehículos eléctricos (VE), anunció la firma oficial de un acuerdo de empresa conjunta con los renombrados BinHendi Holding y SFE Group, el 30 de mayo de 2025. Esta iniciativa responde al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y a la urgente necesidad de acelerar el desarrollo de infraestructuras de movilidad eléctrica en Medio Oriente. Esta colaboración, respaldada por el Ministerio de Inversión de Emiratos Árabes Unidos (el "Ministerio de Inversión"), supone la creación de una de las primeras empresas de fabricación de equipos de recarga de vehículos eléctricos de Medio Oriente.

El Ministerio de Inversión desempeñó un papel fundamental a la hora de facilitar esta inversión totalmente nueva, lo que reitera su compromiso de atraer inversiones de futuro a Emiratos Árabes Unidos, a la vez que apoyaba y promovía el crecimiento de las empresas familiares en los mercados de Emiratos Árabes Unidos y reforzaba la posición del país como centro regional de fabricación avanzada y tecnologías sostenibles, dos sectores prioritarios en el marco de la Estrategia Nacional de Inversión de Emiratos Árabes Unidos.

El acuerdo fue firmado en la sede del Ministerio de Inversiones por Mike Calise, director ejecutivo de Tellus Power y Marius Ciavola, director ejecutivo de Sing Family Enterprise Middle East. El evento contó con la presencia de Hessa Al Ghurair, subsecretaria adjunta en funciones del Ministerio de Inversión, Hamdan Zakaria Doleh, presidente del Centro de Innovación de China en Emiratos Árabes Unidos, Yansong Li, cofundador de Tellus Power Group, y Mohammad BinHendi, director ejecutivo de BinHendi Holding Group.

El objetivo de esta colaboración es aprovechar la red mundial de Tellus Power en tecnología y fabricación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos, combinada con los recursos de BinHendi Holding y SFE Group y las condiciones favorables del mercado en Medio Oriente, para desarrollar en forma conjunta una infraestructura de recarga inteligente orientada al futuro y apoyar la transición energética sostenible de la región.

Se espera que la empresa conjunta invierta en la construcción de líneas de producción de equipos de carga de corriente directa y alterna, incluidas estaciones de carga de corriente directa de alta potencia con funcionalidad de vehículo a red (V2G). Se prevé que los productos no solo sirvan al mercado local de Emiratos Árabes Unidos, sino que se expandan a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo ("CCG") y a las regiones de Medio Oriente. Como uno de los primeros fabricantes autóctonos de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en Medio Oriente, la empresa conjunta se comprometerá a ofrecer a los usuarios locales soluciones de recarga de vehículos eléctricos eficientes, inteligentes, confiables y centradas en el usuario.

Mike Calise, director ejecutivo de Tellus Power, comentó: "Es un verdadero honor para nosotros establecer esta alianza estratégica. Es un paso importante que amplía drásticamente nuestro alcance mundial. Dado el impresionante crecimiento de Emiratos Árabes Unidos en tecnología limpia y movilidad inteligente, esta empresa conjunta, gracias al apoyo vital de todos los increíbles equipos implicados, garantiza que estemos bien posicionados para satisfacer la creciente demanda en todo el CCG".

Su excelencia, Mohammad Abdulrahman Alhawi, Subsecretario del Ministerio de Inversión, declaró: "Este acuerdo pone de manifiesto la dedicación constante del Ministerio de Inversiones a ser un socio estratégico para los inversionistas internacionales, los inversionistas locales y las oficinas de empresas familiares. El acuerdo está en consonancia directa con nuestra misión de reforzar la posición de Emiratos Árabes Unidos para atraer inversiones orientadas al futuro que se ajusten a nuestras prioridades nacionales. Al apoyar este tipo de alianzas, el Ministerio de Inversiones sigue impulsando inversiones de alto valor en sectores de gran crecimiento, lo que fomenta la innovación y la prosperidad económica sostenible”.

Hamdan Zakaria Doleh, presidente del Centro de Innovación de China en Emiratos Árabes Unidos, comentó: "Medio Oriente se encuentra en un momento crítico de la transición hacia una movilidad ecológica. Considero que esta colaboración con MBH permitirá a Tellus Power Group afianzarse en Medio Oriente y apoyar el rápido crecimiento del ecosistema de los vehículos eléctricos mediante la innovación tecnológica y las operaciones localizadas". Esto constituye un hito importante en la expansión estratégica de Tellus Power Group en Medio Oriente".

Mohammad BinHendi, director ejecutivo de BinHendi Holding Group, añadió: "Para nosotros, se trata de generar capacidad nacional: 'Hecho en Emiratos Árabes Unidos' no es solo una etiqueta, es una indicación. Estamos posicionando activamente a Emiratos Árabes Unidos como el centro regional de fabricación de vanguardia de infraestructuras para vehículos eléctricos. Nuestra visión va más allá de la movilidad, ya que seguimos impulsando la fabricación industrial en múltiples sectores de gran impacto. BinHendi Holding es un grupo comprometido con el concepto de 'añadir valor', por ello creemos en aportar valor a cada aspecto en el que intervenimos. ¿De qué manera? Mantenemos la coherencia en lo que hacemos y lo hacemos de manera sencilla".

La empresa conjunta tiene previsto terminar la construcción de la fábrica este mismo año y lanzar sus primeros productos "Hechos en Emiratos Árabes Unidos" a finales de 2025.

Acerca de Tellus Power

Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” o la “empresa”) es fabricante mundial de cargadores para vehículos eléctricos. La empresa suministra infraestructuras de recarga basadas en rentabilidad de inversión y diseñadas para ofrecer rentabilidad a largo plazo y eficiencia operativa. Aprovechando su experiencia mundial, Tellus Power ofrece una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos avanzada y confiable para apoyar la adopción generalizada de los vehículos eléctricos.

Más información, en https://telluspowernorthamerica.com.

Contacto de la empresa

Caitlin McCann

cmccann@telluspowergroup.com

Contacto para los medios

Jessica Starman, Magíster en Administración de Empresas

hello@telluspowergroup.com

