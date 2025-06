美元因5月CPI放緩跌至多年低點 – EBC金融集團警告6月通膨形勢存在非對稱風險

美元因CPI數據疲軟出現裂痕 —— EBC金融集團提醒謹慎,美元跌至多年新低,6月通膨數據公布前非對稱風險升溫。

通膨數據疲軟引發市場對降息的期待,但EBC金融集團提醒,核心壓力持續頑固,加上關稅效應即將浮現,過早樂觀恐不明智。

DC, UNITED STATES, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- 美國5月消費者物價指數(CPI)低於市場預期,重新點燃了市場對聯準會(Fed)政策轉向的預期。受此影響,美元指數(DXY)在上週四早盤跌至98.6,創下自2022年4月以來新低。雖然市場因通膨數據疲軟而出現反彈,但EBC金融集團(EBC)的分析師認為,降息之路仍充滿不確定性。

5月CPI放緩,核心通膨仍具韌性

5月CPI年增2.4%,高於4月的2.3%,但低於市場預期的2.5%。按月計算,整體物價僅上升0.1%,主要受汽油價格下跌2.6%的帶動。然而,剔除食品與能源價格的核心CPI年增率持平於2.8%,住房、保險及服務類價格依然強勁。其中,占CPI權重逾三分之一的居住成本,5月再度上升0.3%。

CPI公布後,美國國債殖利率下滑,市場對聯準會9月降息的預期升溫,聯邦基金期貨一度反映降息機率高達68%。當日美股全面走高,標普500指數接近年初創下的歷史高點。然而,隨後以色列與伊朗之間的地緣政治緊張局勢限制了漲幅。EBC分析師提醒投資人,應超越表面數據,審慎看待潛在風險變化。

「市場看到0.1%的數字就歡呼,但聯準會關注的是更深層的問題,」EBC金融集團(英國)有限公司執行長David Barrett表示。「服務類通膨頑強、居住成本持續上升,再加上新一輪關稅風險,這不是軟著陸,而只是一時的雲隙陽光。」

美元走貶:短期利好還是長期隱憂?

隨著市場預期轉變,美元成為最大受害者,DXY年初至今已下跌約3–4%。歐元兌美元上揚,墨西哥及亞洲新興市場貨幣也明顯升值。

EBC警告,儘管美元走弱通常利多全球風險資產,但同時也可能重新引發輸入性通膨壓力,尤其在美國對中國戰略性產業(如電動車、半導體、綠能科技)課徵關稅後,影響可能更加顯著。

「美元貶值降低了其他國家的進口成本,卻提高了美國本土的成本,」Barrett指出。「6月開始,超過180億美元的中國進口商品將面臨新關稅,我們預計核心商品通膨可能受到波及。如今市場歡欣鼓舞,但若CPI再次升溫,恐將被迫快速重新布局。」

6月CPI將成市場信心試金石

目前市場焦點轉向即將公布的6月CPI,預計將在8月聯準會傑克森霍爾經濟年會之前出爐。在勞動市場仍偏緊的背景下(失業率為4.0%,平均時薪年增3.9%),即便是溫和的通膨上升,也可能加劇決策難度。

「6月的數據將是一次信譽考驗,」Barrett補充道。「若通膨回升之際,美元持續疲弱且關稅生效,聯準會將面臨兩難——既要支持經濟成長,又不能放任通膨反彈。」

投資策略:謹慎應對非對稱風險

EBC強調,目前市場對邊際數據極為敏感。在過度押注降息預期下,外匯、股市與利率市場的配置已出現偏差,未來面臨快速反轉風險。

同時,全球央行政策分歧也正在重塑資金流向。歐洲央行已於6月率先降息,市場普遍預期英國央行將在7月跟進,但聯準會仍維持謹慎。

「現在不是盲目追逐降息故事的時候,」Barrett總結說。「非對稱風險正在累積。投資人應保持靈活,分散貨幣與產業配置,為潛在波動做好準備。下一份數據,不一定是轉折,可能也是劇情反轉。」

關於EBC金融集團

EBC 金融集團(EBC)創立於倫敦著名的金融區,以其金融經紀與資產管理專業享譽業界。EBC 在全球主要金融中心設有辦事處,包括倫敦、雪梨、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾,以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場,致力於為零售、專業及機構投資者提供全球市場及交易機會,涵蓋外匯、商品、股票及指數等多元產品。

EBC 榮獲多項國際大獎,並始終秉持高標準的道德操守,各地子公司均依法於當地持牌並受監管。EBC Financial Group(UK)Limited 受英國金融行為監管局(FCA)監管;EBC Financial Group(Cayman)Limited 受開曼群島金融管理局(CIMA)監管;EBC Financial Group(Australia)Pty Ltd 及 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會(ASIC)監管;EBC Financial(MU)Ltd 則由模里西斯金融服務委員會(FSC)授權及監管。

EBC 的核心團隊匯聚了來自全球主要金融機構的業界資深人士,擁有超過40年的豐富經驗,曾歷經多次重大經濟周期,包括廣場協議、2015年瑞士法郎危機,以及新冠疫情期間的市場動盪。我們秉持誠信、尊重與資產安全至上的文化,確保每一位投資者的信任都得到應有的重視與保障。

作為 FC Barcelona 官方外匯合作夥伴,EBC 於亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲提供專業化金融服務。EBC 同時透過與聯合國基金會及「United to Beat Malaria」運動的合作,積極參與全球健康倡議;並支持牛津大學經濟系的「What Economists Really Do」公共參與系列,推動經濟學與社會重大議題的對話,促進公眾理解與參與。

