Deevid AI、画像から動画への生成機能を大幅アップデート

– より自然な動きと映像美を実現。AI動画生成の可能性をさらに拡大 –

シンガポール, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 革新的な 動画生成AI ツール「Deevid AI」は、 画像から動画生成 する機能を大幅にアップデートいたしました。これにより、ユーザーは1枚の静止画像から、映画のような自然な動きのあるショート動画を数秒で作成可能となります。

今回のアップデートでは以下の点が強化されています:

カメラモーションの自動生成 :被写体を解析し、ズーム・パン・回転などの自然な動きを付与。視覚的に引き込まれる映像に。



:被写体を解析し、ズーム・パン・回転などの自然な動きを付与。視覚的に引き込まれる映像に。 立体構造の再現 :人物や物体の奥行きや位置関係をAIが推定し、立体的な動きを実現。



:人物や物体の奥行きや位置関係をAIが推定し、立体的な動きを実現。 質感と光の向上:光沢、反射、影などの描写力が強化され、特に金属やガラスの表現が進化。



これにより、従来の「 画像から動画生成 」機能を超える没入感のある動画生成体験が可能になりました。

テキストや既存映像からの動画生成機能も強化

Deevid AIでは、今回の画像生成機能の他にも、以下の既存機能が多くのユーザーから支持されています:

これらはすべてブラウザ上で操作でき、専門知識がなくても簡単に使えます。

プライバシーと安全性への取り組み

Deevid AIはユーザーのプライバシー保護を最優先とし、すべての処理は暗号化された安全な環境で行われます。また、有害なコンテンツの検出・排除機能も備え、安全に利用可能です。

今後の展望

Deevid AIは、さらなる映像品質と表現力の向上に取り組み、個人から企業まで幅広いユーザーに向けて、直感的かつ高性能な動画生成体験を提供し続けてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】 Deevid AI広報部 Email: contact@deevid.ai Webサイト: https://deevid.ai

