XS.com คว้ารางวัล “Most Innovative Broker” แห่งปีจากเวที UF Awards – Global 2025

THAILAND, June 19, 2025 / Business News / -- XS .com ผู้นำระดับโลกด้านฟินเทคและการเทรดออนไลน์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ "โบรกเกอร์ที่มีนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม" บนเวที UF Awards Global ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานที่อันโดดเด่น City of Dreams ในเมืองลีมาซอลการได้รับการยอมรับผ่านรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของ XS.com ที่มีต่อนวัตกรรม และวิสัยทัศน์อันก้าวไกลในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับข้อมูลเชิงลึกในตลาดอย่างไร้รอยต่อ XS.com ยังคงเดินหน้าเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องStelios Pallis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ XS.com ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในครั้งนี้ว่า:“การได้รับการยอมรับในฐานะ ‘โบรกเกอร์ที่มีนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม’ สะท้อนถึงความทุ่มเท ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นของทีมงานระดับโลกของเราอย่างแท้จริง นวัตกรรมคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไปจนถึงแนวทางในการสนับสนุนและสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้า รางวัลนี้ยิ่งตอกย้ำความตั้งใจของเราในการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อโลกการเงิน”รางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องความเป็นผู้นำของ XS.com ในการส่งมอบโซลูชั่นที่พลิกโฉมวงการเทรด ยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับทั้งอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี AI การผสานแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ หรือการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง XS.com ได้กำหนดนิยามใหม่ของการเทรดในยุคดิจิทัลด้วยรางวัลล่าสุดนี้ XS.com ยิ่งตอกย้ำชื่อเสียงในฐานะผู้บุกเบิกแห่งวงการฟินเทค โดยบริษัทยังคงขยายขอบเขตการให้บริการในระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งมีความรวดเร็ว ฉลาดล้ำ และครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต XS.com มีแผนเดินหน้าขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเปิดตัวโครงการใหม่ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติ ยกระดับการปรับแต่งเฉพาะบุคคล และขยายการเข้าถึงตลาดทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของนักเทรดยุคใหม่รางวัลนี้ยังสะท้อนถึงบทบาทของ XS.com ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของวงการฟินเทคในวงกว้าง ด้วยการยึดมั่นในด้านความโปร่งใส การเข้าถึงที่ง่าย และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล XS.com ไม่เพียงแค่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของการเทรด แต่ยังกำลังยกระดับมาตรฐานใหม่ว่าโบรกเกอร์ยุคใหม่ควรมอบประสบการณ์แบบใดให้กับลูกค้า ภายใต้พันธกิจที่ชัดเจนของบริษัท: การสร้างนิยามใหม่ของอิสรภาพทางการเงิน ผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเกี่ยวกับบริษัท XSXS Group (ภายใต้ชื่อแบรนด์ “XS” หรือ “XS.com”) คือโบรกเกอร์การลงทุนแบบหลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่มอบโอกาสในการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ โดยได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลากหลายแห่ง และมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกXS.com มอบบริการให้นักเทรด นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลก โดยให้การเข้าถึงสภาพคล่องในระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น การบริหารความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นเลิศคำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ของเราใช้การเทรดด้วยมาร์จิ้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้นคุณควรมั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มลงทุน

