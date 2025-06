Mercanis sichert sich über 20 Mio. USD in Series A Runde

Mehr Effizienz in der Beschaffung

Das Unternehmen erhält frisches Kapital von Neu-Investoren Partech und AVP sowie von den Bestandsinvestoren.

Mercanis ermöglicht über 40 % Prozesskosten-Einsparungen und unterstützt Kunden wie BASF-Coatings, GASAG, Goldbeck, Wilson und Brose.

Die Mittel fließen in die weitere Entwicklung der KI sowie die anstehenden Expansionspläne, allen voran in die USA.

Berlin, 11. Juni 2025 – In seiner jüngsten Series-A-Finanzierungsrunde hat das Berliner Start-up Mercanis, Anbieter für Agentic-AI-basierte Beschaffungslösungen, über 20 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von den neuen Investoren Partech und AVP (AXA Venture Partners) angeführt. Zusätzlich beteiligten sich auch bestehende Investoren wie Signals.VC, Capmont Technology und Speedinvest erneut. Bekannte Business Angels wie Dr. Ulrich Piepel, Dr. Marcell Vollmer, Mirko Novakovic (Instana & Dash0) und Victor Jacobsson (Klarna-Mitgründer) bekräftigten ebenfalls ihr Engagement für Mercanis.

Das frische Kapital soll dazu dienen, die Führungsposition von Mercanis im Bereich Agentic-AI weiter auszubauen und die internationale Expansion zu beschleunigen – insbesondere mit Blick auf den Markteintritt in den USA.

Fabian Heinrich, CEO und Mitgründer von Mercanis, erklärt:

„Das Vertrauen, das uns sowohl langjährige als auch neue Investoren entgegenbringen, ist nicht nur eine starke Bestätigung unserer Mission, sondern auch ein wesentlicher Antrieb für unser kontinuierliches Streben nach Exzellenz. Mit dieser Finanzierung können wir unsere KI-Lösung weiterentwickeln und unsere internationale Expansion – insbesondere in die USA – forcieren. In Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit hilft unsere Technologie Unternehmen weit über Deutschland hinaus, resiliente Beschaffungsprozesse aufzubauen, ihre Lieferketten abzusichern und ihre Profitabilität zu schützen.“

Next-Generation Procurement mit KI-Power

Gegründet 2020 von Fabian Heinrich und Moritz Weiermann, verfolgt Mercanis das Ziel, Beschaffungsprozesse mit seiner Agentic-AI Procurement Suite neu zu denken. Die cloudbasierte Plattform kombiniert Einkauf, Lieferantenmanagement und Vertragsmanagement in einer Lösung. Intelligente Agenten übernehmen dabei selbstständig operative Aufgaben, während KI kontinuierlich Einkaufsdaten analysiert, Einsparpotenziale identifiziert, strategische Entscheidungen verbessert und messbare Ergebnisse liefert – darunter über 40 % Prozesskosteneinsparung, eine 2,5-fache Effizienzsteigerung und ein 12-facher Return on Investment.

“Mercanis hat die Art und Weise, wie wir Lieferanten verwalten und Beschaffungsprojekte durchführen, verändert. Was früher Tage dauerte, dauert jetzt nur noch Stunden. Die Automatisierung und die Transparenz helfen uns, schneller zu handeln und bessere Entscheidungen zu treffen - vor allem, wenn wir es mit mehreren Beteiligten zu tun haben. Es ist ein Muss für jedes Beschaffungsteam, das sich modernisieren möchte”, äußert sich Uwe Kreplin, Einkaufsleiter GASAG.

Zu den Kunden zählen neben GASAG unter anderem auch BASF-Coatings, Goldbeck, Wilson und Brose.

Philippe Collombel, Gründungspartner von Partech, sagt:

„In nur wenigen Jahren hat sich Mercanis als vertrauenswürdiger Partner für multinationale Unternehmen etabliert – mit beeindruckender Traktion in Organisationen, die mittlerweile Einkaufsvolumen in Milliardenhöhe über die Plattform abwickeln.“

Magda Poslusny, Principal bei Partech, ergänzt:

„Uns beeindruckt besonders die Stärke des Produkts und seine Fähigkeit, breite Nutzerakzeptanz zu erzielen. Durch die Automatisierung zentraler Beschaffungsprozesse steigert Mercanis nicht nur die operative Effizienz, sondern ermöglicht auch signifikante Kosteneinsparungen – etwa durch eine erweiterte Lieferantenbasis. Wir sind überzeugt, dass Mercanis auf dem besten Weg ist, ein kategorieführender Anbieter im Procurement-Bereich zu werden.“





Über Mercanis:

Mercanis bietet eine Agentic-AI Procurement Suite, die den gesamten Beschaffungsprozess abdeckt – von der Lieferantenauswahl bis zur Vertragsunterzeichnung. Die Lösung umfasst vier zentrale Module: Spend Analytics, Sourcing- und Anfrageprozesse (RFx), Lieferantenmanagement (SRM) und Vertragsmanagement. Mit dem integrierten Mercu AI Co-Pilot werden wiederkehrende Aufgaben wie Lieferantensuche, Risikobewertung, Intake-Management und Angebotsvergleiche automatisiert – was zu erheblichen Effizienzsteigerungen und über 40 % Prozesskosteneinsparung führt. Gegründet 2020 von Fabian Heinrich und Moritz Weiermann, unterstützt Mercanis namhafte Kunden wie BASF-Coatings, GASAG, Goldbeck, Wilson und Brose bei der Digitalisierung ihrer Einkaufsprozesse. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und beschäftigt derzeit über 40 Mitarbeitende.







Über Partech:

Partech ist eine internationale Tech-Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Paris und Büros in Berlin, Dakar, Dubai, Nairobi und San Francisco. Partech verbindet Kapital, operative Erfahrung und strategische Unterstützung, um Unternehmer:innen von der Seed- bis zur Wachstumsphase zu begleiten. Vor 40 Jahren in San Francisco gegründet, verwaltet Partech heute ein Vermögen von 2,5 Milliarden Euro (Assets under Management) und betreut ein aktuelles Portfolio von 220 Unternehmen in 40 Ländern auf 4 Kontinenten.





Founders Mercanis Mercanis Gründer, CEO Fabian Heinrich (links) und COO Moritz Weiermann (rechts)

