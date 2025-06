Ante la inestabilidad del mercado, David Barrett de EBC aconseja cautela y uso estratégico del oro

David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., analiza tendencias del mercado global y asignación estratégica de oro en entrevista con CCTV, junto a representantes de Goldman Sachs, Citigroup y JPMorgan.

Abordando el alza de los rendimientos, los cambios en el oro y por qué la disciplina—no la especulación—definirá el éxito de los inversionistas.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- En un entorno marcado por la creciente incertidumbre macroeconómica y una mayor divergencia entre clases de activos, David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., exhorta a los inversionistas globales a reducir el apalancamiento, diversificar con prudencia y prepararse ante escenarios inciertos. Sus declaraciones, compartidas en una entrevista especial transmitida por China Central Television (CCTV), ofrecieron un marco de referencia para adoptar un enfoque estable en tiempos turbulentos.

La entrevista, que incluyó también a representantes de Goldman Sachs, Citigroup y JPMorgan, analizó los factores que están redefiniendo la asignación global de activos y el papel evolutivo del oro como cobertura estratégica.

Del pico al retroceso: la recalibración del oro

A principios de 2025, el oro se disparó más del 25% en lo que va del año, superando brevemente los 3,500 dólares por onza, superando ampliamente el rendimiento de acciones y materias primas. Mientras las acciones estadounidenses mostraban ganancias moderadas y los mercados petroleros caían, el impulso del oro reflejaba una persistente aversión al riesgo por parte de los inversionistas.

Sin embargo, según el informe de CCTV, el oro retrocedió más del 5% en mayo tras señales de una relajación en las tensiones comerciales y una caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE. UU. al 2.3% en abril, lo que moderó las expectativas inflacionarias y redujo temporalmente el atractivo del oro como cobertura.

“Los inversionistas deben ser conservadores con su apalancamiento y su exposición”, afirmó Barrett. “Mantén la pólvora seca para que puedas reaccionar ante estos ciclos noticiosos cambiantes. Eso te da la oportunidad de aprovechar los movimientos cuando ocurren.”

Riesgos soberanos y visión a largo plazo

Barrett también llamó la atención sobre preocupaciones estructurales cada vez más profundas, especialmente en los mercados de deuda soberana. La degradación por parte de Moody’s de la calificación crediticia de EE. UU. de Aaa a Aa1 el pasado 17 de mayo de 2025 eliminó la última calificación de primer nivel del país. Combinado con una débil demanda en las subastas de bonos a 20 años en EE. UU. y Japón, esto ha llevado los rendimientos a largo plazo a máximos de varios años, aumentando la inquietud de los inversionistas.

“No se trata de aversión al riesgo, sino de una posición inteligente”, agregó Barrett. “El oro no es solo un refugio: es un barómetro de la incertidumbre.”

Los bancos centrales reescriben las reglas

Goldman Sachs prevé ahora que el oro alcance los 3,700 dólares para fin de año, mientras que JPMorgan proyecta 4,000 dólares por onza para el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, Citigroup advierte que una posible caída en la demanda minorista podría afectar los precios más allá de 2026.

Barrett enfatizó que, si bien la convicción institucional es sólida, los inversionistas deben equilibrar las oportunidades con cautela, especialmente ante ciclos monetarios divergentes y un contexto geopolítico frágil.

A medida que el oro pasa de ser un “mercado alcista unidireccional” a una fase más volátil de reposicionamiento, Barrett reafirmó el compromiso de EBC Financial Group de acompañar a los inversionistas ante la complejidad.

“Seguimos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a construir portafolios resilientes y con visión de futuro. Eso significa saber cuándo actuar y cuándo dar un paso atrás”, concluyó.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas en importantes jurisdicciones financieras —incluidos el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras— EBC permite a inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados y oportunidades de trading globales, incluidos divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con múltiples premios, EBC mantiene un firme compromiso con los estándares éticos y está debidamente licenciado y regulado en cada una de las jurisdicciones en las que opera. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están regulados por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizado y regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el corazón de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras líderes. Habiendo atravesado ciclos económicos clave —desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las convulsiones del mercado durante la pandemia de COVID-19— fomentamos una cultura basada en la integridad, el respeto y la protección de los activos de los clientes, asegurando que cada relación sea tratada con la seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en Asia, LATAM, Medio Oriente, África y Oceanía. A través de su alianza con United to Beat Malaria, la compañía contribuye a iniciativas de salud global. EBC también respalda la serie pública “What Economists Really Do” del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que busca desmitificar la economía y su aplicación a los grandes desafíos sociales, promoviendo una mayor comprensión y diálogo público.

