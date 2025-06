Kiteworks erweitert Marktreichweite und bekräftigt Engagement für Datenschutz durch Übernahme von Zivver

Zivvers KI-gestützte sichere E-Mail-Plattform und die Zero-Access-Verschlüsselungsarchitektur passen zu Kiteworks' Engagement für Datenschutz und Sicherheit.

Diese Übernahme spiegelt unseren Fokus auf kontinuierliche Innovation im sicheren Datenaustausch wider, verbunden mit dem kontinuierlichen Wachstum unseres talentierten globalen Teams.” — Amit Toren, SVP of Corporate and Business Development, Kiteworks

SAN MATEO, CA, UNITED STATES, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, das Unternehmen befähigt, Risiken bei jedem Senden, Teilen, Empfangen und Verwenden von vertraulichen Daten effektiv zu managen, gab heute die Übernahme von Zivver bekannt, einer innovativen sicheren E-Mail -Plattform mit Sitz in Amsterdam, Niederlande. Diese strategische Übernahme verbessert die Fähigkeiten von Kiteworks in der sicheren Kommunikation und erweitert seine europäische Präsenz durch die Ergänzung von Zivvers professionellem Team und großer Kundenbasis.Zivver nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um sensible E-Mail-Inhalte im Kontext zu analysieren und menschliche Fehler, die Hauptursache für Datenlecks in E-Mails, zu verhindern. Es schützt, kontrolliert und verfolgt den Austausch sensibler Daten präzise mit einer Zero-Knowledge-, Zero-Access-Verschlüsselung-Schlüsselarchitektur. Dies stellt sicher, dass nur der Absender und die beabsichtigten Empfänger Zugriff auf die geschützten Daten haben, was höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards gewährleistet.Erweiterung des Private Data Network Die Übernahme wird zur Integration von Zivvers KI-gestützten sicheren E-Mail-Funktionen in das Private Data Network von Kiteworks führen, das E-Mail, Filesharing und Zusammenarbeit, SFTP, Managed File Transfer (MFT), Unternehmens-KI und Web-Formulare in einer Plattform vereint und sichert. Kiteworks umfasst auch die Next-generation Digital Rights Management (Next-gen DRM), unterstützt durch SafeEDIT, das Unternehmen einen einheitlichen Ansatz zur Überwachung, Kontrolle und zum Schutz vertraulicher Daten über mehrere Kommunikationskanäle bietet. Dies ist die sechste Übernahme von Kiteworks in den letzten dreieinhalb Jahren und die fünfte in den letzten 18 Monaten.“Unternehmen benötigen umfassende Lösungen, die vertrauliche Daten schützen, die über alle Kommunikationskanäle hinweg geteilt und gesendet werden, während nahtlose Benutzererfahrungen erhalten bleiben”, sagte Amit Toren, Chief Business Officer bei Kiteworks. “Durch die Integration von Zivvers innovativer sicherer E-Mail-Technologie in unser Private Data Network bieten wir der kombinierten Kundenbasis erweiterte Möglichkeiten, ihre sensibelsten Kommunikationen zu sichern und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Diese Übernahme spiegelt unseren Fokus auf kontinuierliche Innovation im sicheren Datenaustausch wider, einschließlich KI-basierter Datenschutz, verbunden mit dem kontinuierlichen Wachstum unseres talentierten globalen Teams.”Vorteile für Zivver-Kunden und -PartnerZivver-Kunden und -Partner werden erheblich von dieser Übernahme profitieren, während sie keine Unterbrechungen ihrer bestehenden Dienste erleben:- Kiteworks’ Private Data Network Plattform: Kunden erhalten Zugang zu zusätzlichen sicheren Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb des umfassenden Sicherheits- und Governance-Rahmens von Kiteworks.- Erweiterter globaler Support: Kunden, die auf die kombinierte Kiteworks-Plattform upgraden, haben Zugang zu Kiteworks’ robustem 24/7-Monitoring, das sicherstellt, dass weltweit jederzeit fachkundige Unterstützung verfügbar ist – von der ersten Einführung bis zu laufenden geschäftskritischen Operationen.- Langfristige Innovation und Stabilität: Kunden erhalten weiterhin Produktsupport ohne Unterbrechungen des Dienstes, unterstützt von Kiteworks’ profitabler, gut finanzierter Organisation, die sich den höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards verpflichtet hat.- Datenhoheit: Zivver wird weiterhin in der Europäischen Union gehostet, wobei alle Daten innerhalb der EU-Grenzen gespeichert werden, um die Einhaltung regionaler Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten.“Wir haben weltweit unzählige Unternehmen und Lösungen untersucht”, sagte Wouter Klinkhamer, CEO von Zivver. “Unser Ziel war es, einen Partner zu finden, der unsere Vision von Zero-Access-Sicherheit teilt und die strengen europäischen Standards zur Datenhoheit erfüllt. Kiteworks spiegelt nicht nur unsere Philosophie zur Verschlüsselung und zero trust wider, sondern bietet auch On-Premises- und Private-Cloud-Bereitstellungsoptionen zur Kontrolle, Überwachung und zum Schutz jeder Dateninteraktion zwischen Menschen, Maschinen und Systemen über Benutzerzusammenarbeit und automatisierte Workflows – alles von einer Plattform aus. Wir sind besonders begeistert von der erweiterten Produktinnovation und Entwicklung sowie den zusätzlichen Ressourcen, die diese Übernahme unseren Kunden und Partnern bringt.”Schlüsselfähigkeiten der kombinierten LösungDie Integration von Zivver in das Private Data Network von Kiteworks wird Organisationen, die ihre sensiblen Kommunikationen schützen möchten, zusätzliche Fähigkeiten bieten. Insbesondere analysiert Zivver E-Mail- und Anhangsinhalte automatisch mit maschinellem Lernen und KI, basierend auf dem Scannen nach sensiblen Daten, Verhaltensanalysen, fehlerhafter E-Mail-Adresserkennung/Warnung und anderen, und passt die Schutzstufen basierend auf der erkannten Sensibilität der geteilten Informationen und deren Kontext an.Dieser Ansatz der “maßgeschneiderten Sicherheit” bedeutet, dass erweiterte Sicherheitsprotokolle (wie Verschlüsselung und zusätzliche Authentifizierung) nur ausgelöst werden, wenn sensible Daten erkannt werden. Laut Unternehmensrichtlinie stellt dies sicher, dass kritische Daten geschützt bleiben, ohne die Benutzer unnötig mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für nicht sensible Kommunikationen zu belasten.Zivver integriert sich auch mit großen E-Mail-Plattformen wie M365, Outlook und Gmail und bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung für sichere E-Mail-Kommunikation und den Austausch großer Dateien ohne komplizierte Workflows. Außerdem müssen Empfänger keine Konten bei Zivver erstellen, was die Reibung beim Lesen und Beantworten sicherer E-Mails reduziert.Schließlich bieten Zivvers E-Signatur-Funktionen eine sichere, konforme Lösung für die digitale Dokumentensignatur. Die Plattform integriert sich mit Zivvers verschlüsseltem E-Mail-System, sodass Benutzer Dokumente zur Signatur senden, den Fortschritt in Echtzeit verfolgen und abgeschlossene Dokumente mit Verifizierung speichern können. Konform mit eIDAS- und ESIGN-Vorschriften bietet das benutzerfreundliche System anpassbare Workflows und mobilfreundliche Signaturoptionen, die keine Empfängerkonten erfordern – eine Balance zwischen Sicherheit und Komfort für Branchen, die mit sensiblen Informationen umgehen.Kontinuität für KundenZivver wird weiterhin unabhängig verkauft und unterstützt, ohne Unterbrechungen des Dienstes für bestehende Kunden. Kunden können ihre Lizenzen wie bisher erneuern und upgraden, während sie von den zusätzlichen Ressourcen und Fähigkeiten profitieren, die mit der Zugehörigkeit zu Kiteworks einhergehen. Das gemeinsame Engagement von Kiteworks und Zivver ermöglicht es Organisationen, verschiedene Vorschriften wie DSGVO, NIS 2, HIPAA und DORA mit anpassbaren Sicherheitsmaßnahmen und robustem Reporting für die Compliance-Überwachung zu erfüllen.“Gemeinsam können wir europäische Kunden mit einem wirklich ganzheitlichen Ansatz bedienen”, sagte Rick Goud, Chief Innovation Officer bei Zivver. “Sie haben die Freiheit, die Cloud selektiv für bestimmte Workloads zu nutzen, während sie ihre sensibelsten Kommunikationen vollständig On-Premises halten können, wenn sie dies wünschen. Die Kombination aus benutzerfreundlichem Datenschutz, Verschlüsselung und fortschrittlicher Überwachung aller ausgehenden Datenströme bietet das Schutzniveau und die Sicherheit, die heutige Regierungen und Unternehmen dringend benötigen.”Über KiteworksPlease find the with the corrections attached: Kiteworks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, Risiken beim Senden, Teilen, Empfangen und Nutzen vertraulicher Daten effektiv zu steuern. Die Kiteworks-Plattform bietet Kunden ein Private Data Network, das Daten-Governance, Compliance und Schutz gewährleistet. Diese Plattform vereint, überwacht, steuert und schützt sensible Daten, die innerhalb des Unternehmens sowie bei externen und internen Transfers übertragen werden. Dadurch verbessert sie das Risikomanagement erheblich und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bei allen vertraulichen Datentransfers. Mit Hauptsitz im Silicon Valley schützt Kiteworks über 100 Millionen Endanwender sowie mehr als 1.500 Unternehmen und Behörden weltweit.Über ZivverZivver ist ein europäischer Anbieter von sicheren Kommunikationslösungen, der es Regierungen und Unternehmen ermöglicht, die volle Kontrolle über ihre sensibelsten Informationen zu behalten. Mit seiner einzigartigen Zero-Access-Verschlüsselung, benutzerfreundlichem Datenschutz und intelligenten Datenklassifizierungs-Funktionen hilft Zivver Organisationen, strenge Datenschutzvorschriften, einschließlich DSGVO und darüber hinaus, zu erfüllen, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen. Gegründet in Amsterdam, expandiert Zivver weiterhin global und bietet erstklassige Sicherheit kombiniert mit einer reibungslosen Benutzeroberfläche.

