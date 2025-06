Founder Group 与 GCL Systems Integration Technology Co., Ltd. 签署谅解备忘录，合作开发价值高达 2.2 亿美元的可再生能源项目

马来西亚吉隆坡, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (NASDAQ:FGL,下称“Founder Group”或“公司”) 是马来西亚领先的太阳能光伏系统工程设计、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。该公司欣然宣布与 GCL Systems Integration Technology Co. Ltd. (GCL) 签署谅解备忘录 (MOU)。 双方已同意携手合作,共同探索、发现、评估并承办专注于马来西亚及其他东盟国家可再生能源行业的项目,预计价值高达 2.2 亿美元。

GCL 是一家在深证证券交易所上市交易的公司。 该公司成立于 2003 年,现已发展成为全球领先的一站式智能光伏和储能系统集成商。 GCL 强调技术创新和卓越品质,致力于提供高质量、高效率和差异化的产品。 凭借强大的技术研发实力和卓越的系统解决方案设计能力,经过 20 年的不懈努力,GCL 已在智能光伏和储能解决方案领域占据领先地位。 截至目前,其产品范围涵盖高效电池、光伏组件和储能系统。 此外,GCL 还提供多元化的服务模块,如综合金融服务和智能化运维管理,旨在为全球客户提供高效、智能和集成的能源解决方案以及卓越的服务体验。

根据该协议,FGL 和 GCL 将通过多种方式实现合作目标,例如交流信息、提出并执行具体措施,以及定期评估合作成效。 此外,双方还承诺贡献各自的技术专长和能力,为已确定的合作项目提供支持。

双方将采取必要措施,以专业且尽责的态度执行适当程序,从而发现并获取项目机会。 一旦成功接到项目,双方将另行签署最终协议,详细列明各自承担的义务,包括提供对方所需的必要协助、相关信息和文件。 签署谅解备忘录后,双方将立即调动内部资源,积极寻找潜在项目,分析招标文件,制定商业计划,并准备项目方案。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示:“我们很自豪地宣布与 GCL Systems Integration Technology 携手合作,共同开发未来的可再生能源项目。 充分利用 GCL 在太阳能光伏组件和储能系统的制造与供应方面享有的全球盛誉和深厚专业知识,将是本次合作不可或缺的一部分,这将助力我们提升自身实力,为马来西亚及周边国家/地区实现可再生能源目标贡献力量,并为客户创造更环保的未来。 此外,在我们努力建立可持续项目的过程中,我们预计会有大量的创收机会,这些项目将推动收入增长并扩大利润规模,有望为股东带来可观的收益。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏设施的全流程工程设计、采购、建设和调试解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域:大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务,推广生态友好资源,并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息,请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

关于 GCL System Integration Technology Co., Ltd.

GCL System Integration Technology Co., Ltd. 致力于成为全球领先的综合能源系统集成商。 公司紧抓“十四五”规划发展新阶段和“双碳目标”带来的新机遇,积极把握历史性发展机遇期,秉承技术化、数字化和绿色化的战略方向,为客户提供优质的一站式清洁能源服务。

如需了解该公司的更多信息,请访问 https://en.gclsi.com/about_us。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,反映我们的当前预期和对未来事件的看法。 已知和未知的风险、不确定性以及其他因素(包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列内容),可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时,主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改,还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

联系信息:

媒体垂询请联系:

Founder Group Limited

info@founderenergy.com.my

投资者关系垂询:

Skyline Corporate Communications Group, LLC

Scott Powell,总裁

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室:(646) 893-5835

电子邮件:info@skylineccg.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.