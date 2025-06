Bitget 加入联合国儿童基金会 Game Changers Coalition，计划于 2025 年为 30 万人提供区块链教育

全球领先的加密货币交易所 Bitget 与联合国儿童基金会卢森堡办事处 (UNICEF Luxembourg) 宣布建立合作伙伴关系,旨在为女孩提供数字与技术技能培训。

塞舌尔维多利亚和卢森堡, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 与联合国儿童基金会卢森堡办事处达成了一项为期三年的合作伙伴关系,旨在提升年轻人的数字技能和区块链素养。

通过本次合作,Bitget 跻身联合国儿童基金会创新办公室 (OOI) 主导的 Game Changers Coalition (GCC) 之列。 Bitget 的支持将涵盖亚美尼亚、巴西、柬埔寨、印度、哈萨克斯坦、马来西亚、摩洛哥和南非这八个国家,旨在向 30 万人提供区块链技能培训,这些人群包括青少年女孩、家长、导师和教师。

新闻发布会照片(由左至右):联合国儿童基金会卢森堡办事处首席传播官 Paul Heber;Bitget 首席执行官 Gracy Chen;联合国儿童基金会卢森堡办事处创新金融部 Yannick Naud

通过本次合作,Bitget 的教育部门 Bitget Academy 将协助联合国儿童基金会开发首个互动式区块链培训模块。该模块将融合线上与线下教学形式,并以电子游戏创作技能的培养为基础,面向教师和年轻人开展培训。 这是对一套已惠及数十万人的现行课程体系的建设性补充。 在 Bitget 的支持下,该联盟将拓展至第九个国家。

“这项合作体现了我们共同的信念——数字技能是推动机遇与包容性的强大驱动力。”联合国儿童基金会卢森堡办事处执行主任 Sandra Visscher 表示, “通过与 Bitget 展开合作,我们希望为青少年和年轻人提供塑造自身未来所需的工具、知识与信心。 创新应成为推动包容的力量,开启机遇,拓展视野,并确保科技真正惠及全球各地每一个人。”

为了扩大该生态系统的影响力,Bitget 还将致力于向联合国儿童基金会引荐来自 Web3 领域的全球领先的区块链协议和开发人员,以参与这项教育倡议。 这些贡献者可以担任导师和合作伙伴,为区块链技术带来多元化的视角和可能性。

“新兴技术不应只属于少数特权者——必须及早且公平地推广普及。 凭借其真实的应用场景和促进社会公益的潜力,区块链成为我们赋予年轻一代的最强大工具之一,助力他们开发出能够改变我们对现代社会认知的创新产品。 借助 Blockchain4Her,这一最初致力于赋能数百名女性的使命,如今已发展为一场旨在惠及成千上万女孩的全球化教育运动。 这正是区块链所追求的规模和影响力。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 如是说。

每年,低中收入国家的青少年女孩和年轻女性在互联网接入和数字技能方面落后于男性同龄人,因此错失了约 150 亿美元的经济机会。 如今,90% 的岗位都要求具备数字技能,Game Changers Coalition 正积极响应这一紧迫挑战,致力于弥合性别间的数字技能差距。

Bitget 目前正与联合国儿童基金会携手打造一个可持续且包容的发展模式,旨在为年轻女性提供必要的工具,助力她们驾驭并塑造未来的数字经济。

作为 Game Changers Coalition 的一员,Bitget 联合全球视频游戏联盟、Micron 基金会及生态系统建设者 Women in Games,携手致力于在 2027 年前为 110 万名女孩提供学习与技能培训机会。

在 Bitget Academy 的帮助以及价值 1000 万美元的 Blockchain4Her 项目的加持下,Bitget 计划提升女性自幼培养的数字素养和财务独立能力。

Bitget 推出的 Blockchain4Her 项目此前已通过各项导师计划、资金支持和教育资源助力女性发展。

Bitget 与联合国儿童基金会卢森堡办事处携手合作,旨在赋能新一代女孩,帮助她们掌握积极参与不断演进的加密货币经济所需的知识与技能。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年,是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务,致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易,同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep,是一款领先的非托管加密货币钱包,支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付,可直连超过 20,000 个去中心化应用程序,集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广,例如,它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴,也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴,旨在激励全球用户拥抱加密货币的未来。

如需了解更多信息,请访问:网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询,请联系:media@bitget.com

风险提示:数字资产价格波动,可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响,可能无法实现财务目标,也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见,并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

Bitget

这并非 Bitget 首次与联合国机构合作。 Gracy Chen 是一名联合国妇女署代表。 在去年斋月期间,Bitget 与联合国难民署、联合国世界粮食计划署、ShareTheMeal 和 One Billion Meals Endowment 等多家世界著名人道主义组织合作,捐赠了数千份餐食。 在价值达 1000 万美元的 Blockchain4Her 项目支持下,多个由女性主导的潜力项目获得资助,更多具有启发性的贡献也获得了表彰与奖励。 在全球举办了 10 余场聚会,超过一千名女性积极参与了区块链领域的交流、学习与创新推动。

关于联合国儿童基金会

联合国儿童基金会在全球190多个国家和地区开展工作,致力于帮助最弱势的儿童,为每一个孩子构建一个更美好的世界。

联合国儿童基金会卢森堡办事处通过动员私营部门合作伙伴关系和自愿捐助积极支持这一全球使命。 该机构还在全国范围内积极倡导儿童权利,着眼于减少不平等、推动性别平等、缓解儿童贫困、促进心理健康,并改善儿童的司法可及性。

免责声明:联合国儿童基金会不为任何公司、品牌、产品或服务提供背书。 此次合作专注于促进儿童教育的发展。

如需了解更多信息,请访问:官网 | Facebook | Instagram | x.com | LinkedIn

媒体垂询请联系:联合国儿童基金会卢森堡办事处,Paul Heber,首席传播官 | 座机:(+352) 448715 | 手机:(+352)691198105 | pheber@unicef.lu

关于 Game Changers Coalition

Game Changers Coalition 是联合国儿童基金会设立的平台,旨在汇聚视频游戏行业和科技产业的力量,共同支持当代及未来一代女孩掌握她们所需要和渴望的 STEAM 技能(科学、技术、工程、艺术和数学),助力她们成长为程序员、设计师,以及塑造更加包容、多元和安全的数字未来的引领者。该联盟立足于联合国儿童基金会的既有工作成果,即通过 Skills4Girls 项目组合帮助女孩掌握数字技能和 21 世纪核心能力。该项目已覆盖全球 22 个国家,惠及近 600 万名女孩。

点击此处,了解更多信息。

本公告随附的照片可在以下网址获取:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0daf6ba6-21cd-44dc-a7f0-fee2a8efbf28

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a53fb7-9043-4464-af17-4ac1043cd304

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.