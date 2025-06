Bitget מצטרפת לקואליציית משני המשחק של UNICEF כדי לספק חינוך בלוקצ'יין ל-300 אלף איש ב-2025

הבורסה הקריפטוגרפית המובילה Bitget וסניף לוקסמבורג של UNICEF מכריזים על שותפות לקידום מיומנויות דיגיטליות וטכנולוגיות לבנות

ויקטוריה, איי סיישל ולוקסמבורג, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, נכנסה לשותפות בת שלוש שנים עם סניף לוקסמבורג של UNICEF לקידום מיומנויות דיגיטליות ואוריינות בלוקצ'יין בקרב צעירים.

השותפות מגייסת את Bitgetלקואליציית משני המשחק (GCC) בראשות משרד החדשנות (OOI) של UNICEF. התמיכה מצד Bitget תעזור להגיע ל-300,000 איש - כולל נערות מתבגרות, הורים, מנטורים ומורים בעלי כישורי בלוקצ'יין - בשמונה מדינות: ארמניה, ברזיל, קמבודיה, הודו, קזחסטן, מלזיה, מרוקו ודרום אפריקה.

תמונה ממסיבת עיתונאים (משמאל לימין): פול הבר, מנהל תקשורת ראשי, יוניסף לוקסמבורג; גרייסי צ'ן, מנכ"לית, Bitget; יאניק נאוד, מימון חדשני, יוניסף לוקסמבורג

Bitget Academy, הזרוע החינוכית של Bitget, באמצעות שותפות זו תסייע בפיתוח מודול ההכשרה האינטראקטיבי, המקוון והאישי הראשון של UNICEF בתחום הבלוקצ'יין, המבוסס על פיתוח מיומנויות יצירת משחקי וידאו עבור מורים וצעירים. מדובר בתוספת מבורכת לתוכנית לימודים שכבר מגיעה למאות אלפי אנשים. התמיכה מ-Bitget תסייע גם להרחיב את טווח ההגעה של הקואליציה למדינה תשיעית.

"שותפות זו משקפת את האמונה המשותפת שלנו כי מיומנויות דיגיטליות הן מניע רב עוצמה להזדמנויות והכללה", אמרה סנדרה וישר ((Sandra Visscher), מנכ"לית יוניסף לוקסמבורג. "על ידי שיתוף פעולה עם Bitget, אנו רוצים לספק למתבגרים ולצעירים את הכלים, הידע והביטחון לעצב את עתידם. חדשנות צריכה להיות כוח להכללה, פתיחת דלתות, הרחבת אופקים והבטחה שהטכנולוגיה תעבוד עבור כולם, בכל מקום".

במטרה להרחיב את טווח ההגעה של האקו סיסטם, Bitget תשאף להציג בפני UNICEF פרוטוקולי בלוקצ'יין ומפתחים מובילים מכל רחבי עולם ה-Web3 כדי להשתתף ביוזמה החינוכית. תורמים אלה יוכלו לשמש כמנטורים ושותפים, ולהציע נקודות מבט ואפשרויות מגוונות לטכנולוגיות בלוקצ'יין.

"טכנולוגיות מתפתחות לא צריכות להיות שמורות למעטים בעלי זכויות יתר - יש להציג אותן מוקדם ובאופן שוויוני. בלוקצ'יין, עם תרחישי שימוש בעולם האמיתי והפוטנציאל לטובת החברה, הוא מהכלים החזקים ביותר שאנו יכולים לתת לדור הצעיר שלנו כדי לבנות מוצרים שישנו את האופן שבו אנו תופסים את החברה המודרנית. עם Blockchain4Her, מה שהחל כמשימה להעצים מאות נשים התפתח לתנועה עולמית לחינוך אלפי נערות. זהו קנה המידה וההשפעה שלשמו נוצרה הבלוקצ'יין", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

מדי שנה, נערות מתבגרות ונשים צעירות במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית מפספסות הזדמנויות כלכליות בשווי 15 מיליארד דולר בגלל פער בגישה לאינטרנט ובמיומנויות דיגיטליות ביחס לעמיתיהם הגברים. עם 90 אחוז מהמשרות כיום דורשות מיומנויות דיגיטליות, Game Changers Coalition מגיבה לדחיפות של סגירת פער הכישורים הדיגיטליים המגדריים.

יחד, Bitget ויוניסף פועלים לבניית מודל מדרגי וכוללני שמצייד נשים צעירות בכלים לנווט ולעצב את הכלכלה הדיגיטלית של המחר.

כחלק מקואליציית משחקי הווידאו העולמית, Bitget מצטרפת ל-Women in Games של קואליציית משחקי הווידאו הגלובלית, של Micron Foundation ושל בוני האקו סיסטם - בשאיפה משותפת להגיע ל-1.1 מיליון בנות עד 2027, עם הזדמנויות למידה ובניית מיומנויות.

בעזרת Bitget Academy, ותמיכה מיוזמת Blockchain4Her בהיקף של 10 מיליון דולר, Bitget מתכננת לשפר את האוריינות הדיגיטלית והעצמאות הפיננסית בקרב נשים שילמדו אותן בגיל צעיר.

יוזמת Blockchain4Her של Bitget תמכה בעבר בנשים באמצעות תוכניות חינוך, הזדמנויות מימון ומשאבים הדרכתיים.

יחד, Bitget ו-UNICEF לוקסמבורג שואפים להעצים דור חדש של נשים עם הידע והמיומנויות הדרושים להן כדי להשתתף באופן פעיל בכלכלת הקריפטו המתפתחת.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוי ן , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

Bitget

זו לא הפעם הראשונה ש- Bitgetעובדת עם סוכנות של האו"ם. גרייסי צ'ן, היא נציגת נשים של האו"ם. במהלך הרמדאן האחרון, Bitget שיתפה פעולה עם ארגונים הומניטריים בעלי שם עולמי, כולל סוכנות הפליטים של האו"ם, תוכנית המזון העולמית של האו"ם, ShareTheMeal וקרן מיליארד הארוחות (One Billion Meals Endowment) כדי לתרום אלפי ארוחות. תחת 10 מיליון דולר Blockchain4Her, פרויקטים מבטיחים בהובלת נשים נתמכו ופרסים תוגמלו על תרומות מעוררות השראה של אחרים. יותר מאלף נשים התארחו בלמעלה מ-10 מפגשים ברחבי העולם, והשתתפו בנטוורקינג, למידה והנעת חדשנות בתחום הבלוקצ'יין.

אודות יוניסף

UNICEF פועלת ביותר מ-190 מדינות וטריטוריות כדי להגיע לילדים המוחלשים ביותר ולבנות עולם טוב יותר לכל ילד. יוניסף לוקסמבורג תומכת במשימה גלובלית זו על ידי גיוס שותפויות מהמגזר הפרטי ותרומות מרצון. היא גם תומכת ברמה הלאומית בשמירה על זכויות ילדים - תוך התמקדות בצמצום אי השוויון, קידום שוויון מגדרי, התמודדות עם עוני בקרב ילדים, תמיכה ברווחה הנפשית ושיפור הגישה לצדק לכל ילד.

כתב ויתור: יוניסף אינה תומכת באף חברה, מותג, מוצר או שירות. שותפות זו מתמקדת אך ורק בתמיכה בתוצאות חינוכיות לילדים.

UNICEF Luxembourg, Paul Heber, Chief Communication | T (+352) 448715 | M (+352)691198105 | pheber@unicef.lu

אודות Game Changers Coalition

בהתבסס על עבודתה הקיימת של UNICEF לספק לבנות מיומנויות דיגיטליות ומיומנויות של המאה ה-21 באמצעות הפורטפוליו Skills4Girls, פרויקט המקיף 22 מדינות ומגיע לכמעט 6 מיליון בנות, קואליציית משני המשחק היא הפלטפורמה של UNICEF לכנס את מגזר משחקי הווידאו ואת תעשיית הטכנולוגיה במטרה לצייד את הדור הזה ואת הדור הבא של בנות במיומנויות שהן צריכות ורוצות במדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אומנויות ומתמטיקה (STEAM) כדי להפוך למתכנתות, מעצבות ומנהיגות של עתיד דיגיטלי מכיל, מגוון ובטוח יותר.

