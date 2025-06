ビットゲット (Bitget) がユニセフ (UNICEF) のゲーム・チェンジャーズ連合 (Game Changers Coalition) に参加、2025年に30万人へブロックチェーン教育を提供

大手暗号通貨取引所のビットゲットとユニセフ・ルクセンブルク (UNICEF Luxembourg) がパートナーシップを発表、女子向けのデジタルおよび技術スキル教育を提供

セーシェル・ビクトリアおよびルクセンブルク発, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、若者のデジタルスキルとブロックチェーンリテラシーの向上を目的として、ユニセフ・ルクセンブルクと3年間のパートナーシップを締結した。

このパートナーシップにより、ビットゲットはユニセフ・イノベーションオフィス (Office of Innovation) が主導するゲーム・チェンジャーズ連合 (GCC) に参加する。 ビットゲットの支援により、アルメニア、ブラジル、カンボジア、インド、カザフスタン、マレーシア、モロッコ、南アフリカの8か国において、ブロックチェーンスキルを提供する対象が30万人に拡大される。この中には、女子青少年、保護者、メンター、教師などが含まれる。

記者会見での写真 (左から順に) :ポール・エベール (Paul Heber)、ユニセフ・ルクセンブルク広報責任者 、グレイシー・チェン (Gracy Chen) (ビットゲットCEO)、ヤニック・ノー (Yannick Naud) (ユニセフ・ルクセンブルク、革新的資金調達担当)

このパートナーシップを通じて、ビットゲットの教育部門であるビットゲット・アカデミー (Bitget Academy) は、教師および若者を対象に、ビデオゲーム制作スキルの習得を基盤とした、ユニセフ初の双方向型オンラインおよび対面型のブロックチェーン研修モジュールの開発を支援する。 この取り組みは、すでに何十万人もの人々に届けられている教育カリキュラムへの貴重な追加となる。 ビットゲットの支援はまた、ゲーム・チェンジャーズ連合の活動範囲を9か国目にまで拡大することにも貢献する。

ユニセフ・ルクセンブルク事務局長のサンドラ・ヴィッシャー (Sandra Visscher) は以下のように述べている。「このパートナーシップは、デジタルスキルが機会と包摂を推進する強力な原動力であるという、私たちとビットゲットの共通認識を反映するものです」。 「ビットゲットとの協力により、私たちは青少年や若者が自らの未来を切り拓くための手段、知識、自信を身につけられるよう支援したいと考えています。 イノベーションは包摂の力となるべきであり、扉を開き、視野を広げ、あらゆる場所で、すべての人のためにテクノロジーが機能するようにしなければなりません」。

ビットゲットは、エコシステムの影響力をさらに広げるため、ユニセフに対してWeb3の世界における主要なブロックチェーンプロトコルおよび開発者を紹介し、本教育イニシアチブへの参加を促すことも目指している。 こうした参加者は、メンターやパートナーとしての役割を果たし、ブロックチェーン技術に対する多様な視点と可能性を提供することが期待される。

「新興テクノロジーは特権層のものだけであってはならず、早期かつ公平に導入されるべきです。 ブロックチェーンは、実社会での応用や社会貢献の可能性を備えており、現代社会の見方を変える製品を生み出す力を、次世代に授けるための最も有力なツールの1つです。 ブロックチェーン・フォー・ハー (Blockchain4Her) では、数百人の女性を支援するという使命から始まった取り組みが、今や数千人の少女たちに教育を届ける世界的なムーブメントへと成長しました。 これこそが、ブロックチェーンが本来持つスケールと影響力の真価です」と、ビットゲットCEOのグレイシー・チェンは述べている。

現在、低・中所得国における女子青少年や若い女性たちは、インターネットへのアクセスやデジタルスキルにおける男女間の格差により、毎年150億米ドル (約2兆1,584億381万円) 相当の経済的機会を逸している。 現在の仕事の90%がデジタルスキルを必要としている中、ゲーム・チェンジャーズ連合は、ジェンダーによるデジタルスキル格差を解消するという緊急の課題に対応している。

ビットゲットとユニセフは協力し、若い女性たちが未来のデジタル経済を主体的に生き抜き、かつ形成していくための力を身につけられる、スケーラブルかつ包摂的なモデルの構築を目指している。

ビットゲットは、ゲーム・チェンジャーズ連合の一員として、グローバル・ビデオゲーム連合 (Global Video Game Coalition)、マイクロン財団 (Micron Foundation)、ウィメン・イン・ゲームズ (Women in Games) などのエコシステム構築団体と共に、2027年までに110万人の少女たちに学びとスキル習得の機会を提供するという共通の目標に取り組んでいる。

ビットゲット・アカデミーの支援と、1,000万米ドル (約14億4,099万円) 規模のブロックチェーン・フォー・ハーイニシアチブの支援を通じて、ビットゲットは若年層の女性に対するデジタルリテラシーと経済的自立の促進を図っている。

これまでに、ビットゲットのブロックチェーン・フォー・ハー・イニシアチブは、メンタープログラム、資金提供の機会、教育リソースなどを通じて、多くの女性を支援してきた。

ビットゲットとユニセフ・ルクセンブルクは協力して、新たな世代の少女たちが進化する暗号資産経済に積極的に参画できるよう、必要な知識とスキルを身につける支援を目指していく。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 かつてはビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

メディア関係者からの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資する場合は、失っても構わない資金のみを割り当てることが推奨される。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

ビットゲット

これは、ビットゲットが国連機関と協力する初めての機会ではない。 ビットゲットCEOのグレイシー・チェンは、国連ウィメン代表 (UN women delegate) でもある。 ラマダン期間中、ビットゲット は国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)、国連世界食糧計画 (WFP)、シェア・ザ・ミール (ShareTheMeal)、ワン・ビリオン・ミールズ・エンダウメント (One Billion Meals Endowment) といった世界的に著名な人道支援団体と提携し、数千食の食料を寄付した。 1,000万米ドル (約14億4,099万円) 規模のブロックチェーン・フォー・ハーの枠組みの下、女性が主導する有望なプロジェクトに支援が行われ、さらに多くの感動的な貢献に対して表彰が行われた。 世界各地で10回以上のミートアップが開催され、1,000人を超える女性たちがネットワーキング、学習、そしてブロックチェーン分野でのイノベーション推進に参加した。

ユニセフについて

ユニセフは、190以上の国と地域で最も困難な状況にある子どもたちに支援を届け、すべての子どもにとってより良い世界を築くために活動している。

ユニセフ・ルクセンブルクは、民間セクターとの連携と自主的な寄付の促進を通じて、このグローバルな使命を支援している。 また、ユニセフは各国において子どもの権利を守るための提言活動も行っており、不平等の是正、ジェンダー平等の推進、児童の貧困対策、メンタルウェルビーイングの支援、すべての子どもに対する司法アクセスの改善に注力している。

免責事項:ユニセフは、いかなる企業、ブランド、製品、またはサービスも推奨しない。 本パートナーシップは、子どもたちの教育成果の支援のみに焦点を当てたものである。

詳しくは、以下にアクセスされたい:ウェブサイト | Facebook | Instagram | x.com | LinkedIn

報道関係者向け問い合わせ先:ユニセフ・ルクセンブルク、ポール・エベール (Paul Heber) 広報責任者 (Chief Communication) | 電話 (+352) 448715 | 携帯電話 (+352)691198105 | pheber@unicef.lu

ゲーム・チェンジャーズ連合について

ゲーム・チェンジャーズ連合は、ユニセフが22か国で展開し、約600万人の少女にデジタルおよび21世紀型スキルを提供してきたスキルズ・フォー・ガールズ (Skills4Girls) ポートフォリオの実績を基盤に設立された。ビデオゲーム業界およびテック業界を結集するユニセフのプラットフォームであり、現在および次世代の少女たちに、科学、技術、工学、芸術、数学 (Science, Technology, Engineering, Arts and Math、STEAM) 分野で必要とされる、そして彼女たちが望むスキルを提供することを目的としている。これにより、少女たちはコーダー、デザイナー、そしてより包摂的で多様性に富み、安全なデジタル未来を築くリーダーとなることが期待されている。

詳しくは、こちらを閲覧されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0daf6ba6-21cd-44dc-a7f0-fee2a8efbf28

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a53fb7-9043-4464-af17-4ac1043cd304

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.