Terra Metals Inc. 任命 Tariq Abbasi 勋爵博士为董事会成员及 Mark Donohue 为首席运营官，标志着战略性全球扩张

北卡罗来纳州夏洛特与赞比亚卢萨卡, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 注册于特拉华州、专注于关键矿物开发的 Terra Metals Inc. 今日宣布两项任命:Tariq Abbasi 勋爵博士(获颁 MBE、DL、FRSA 头衔)加入董事会,Mark Donohue 先生出任首席运营官 (COO)。 此次高层任命正值公司准备最终敲定一项具有历史意义的 1 亿美元美赞合资企业之际,该协议定于明天在卢萨卡美国中心 (American Center) 签署。

Tariq Abbasi 勋爵博士是杰出的全球政治家,还是大伦敦地区副郡尉,拥有数十年的公共服务经验、外交影响力和董事会级别的经验。 此项任命标志着 Terra Metals 坚持原则性治理、建立国际公信力以及在即将对加拿大证券交易所 (CSE) 上市公司 Waskahigan Oil & Gas Corp. 进行反向收购 (RTO) 前做好资本市场战略准备。

“Abbasi 勋爵为我们的董事会带来了威望、公信力和全球影响力,”Terra Metals Inc. 董事长兼联合创始人 Mumena Mushinge 表示,“他的加入与我们重视包容、问责和道德管理的价值观相契合。”

驻华盛顿特区的年轻高管 Mark Donohue 先生,在最近从乔治城大学 McDonough 商学院获得 MBA 学位后,被任命为首席运营官。 他代表着具有全球视野的新一代领导力量,将负责 Terra Metals 不断扩大的业务版图中的运营执行、ESG 整合和价值创造。

“Mark 年轻有为、具有全球视野,”Mushinge 表示, “随着我们在赞比亚和国际市场的扩展,我们很高兴能够为新一代领导者赋能。”

此次任命恰逢 Terra Metals 与 Metalex Commodities 签署 1 亿美元合资企业协议前夕——这个变革性项目已经开始生产对全球电动汽车和清洁能源产业至关重要的铜和钴精矿。 该合资企业名为 Lunda Resources,预计在第一阶段通过直接雇佣和承包商合作创造 500 至 1000 个就业岗位。

明天的签约仪式将在卢萨卡美国中心举行,获得美国大使馆、赞比亚矿业部和西北省传统领袖的支持。

“任命 Tariq Abbasi 勋爵博士和 Mark Donohue 体现了 Terra Metals 对全球治理和下一代执行力的承诺。 随着我们推进 1 亿美元的清洁能源矿产合资企业,Terra Metals 正定位为以美国为基地、在非洲运营的关键矿产供应链力量。”

——Terra Metals Inc. 董事长 Mumena Mushinge。

媒体联系人:

H. Fase

董事长执行助理

hfase@terrametalsinc.com

+1 (980) 349-3883

