โซลูชัน AI Edge รุ่นถัดไปสำหรับโลกแห่งความเป็นจริง: การนำทางอัตโนมัติสำหรับโดรน การเฝ้าระวัง…

Lantronix และ Aerora เตรียมพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีในโซลูชันโดรนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), วันนี้ ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการประมวลผลและการเชื่อมต่อ IoT ที่ช่วยให้ Edge AI Intelligence ก้าวสู่ยุคใหม่ ประกาศความร่วมมือกับ Aerora ผู้ให้บริการระบบขับเคลื่อน การควบคุมภาคพื้นดิน และระบบบรรทุก AI แม่นยำที่เป็นไปตามมาตรฐาน NDAA ความร่วมมือนี้ส่งมอบโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย Edge AI ซึ่งเร่งความก้าวหน้าในด้านโดรน หุ่นยนต์ และแอปพลิเคชันการเฝ้าระวังอย่างมีนัยสำคัญโดยแพลตฟอร์ม OEM ของ Aerora สำหรับการนำทางภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI

“ความร่วมมือระหว่าง Lantronix กับ Aerora มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาโดรนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแอปพลิเคชันอัจฉริยะอื่น ๆ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือล้ำสมัยจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฝังตัวชั้นนำให้กับนักพัฒนา” Saleel Awsare ซีอีโอและประธานของ Lantronix กล่าว “ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงนี้จะสร้างผลกระทบแบบเปลี่ยนโฉมและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ”

Grandview Research คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ตลาดโดรนทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 163,600 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ส่วนใหญ่คาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030 โดยคาดว่ากลุ่มธุรกิจบางส่วนจะเติบโตเร็วกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการใช้งานโดรนขยายไปสู่ภาคโลจิสติกส์ เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยสาธารณะ รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของ ระบบอากาศยานไร้คนขับ เช่น โดรน สำหรับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และภาครัฐ และยังได้ให้การสนับสนุนผู้ผลิตโดรนอีกด้วย

โซลูชันของ Aerora ได้รับการสนับสนุนจาก Open-Q™ System-on-Module (SoM) ของ Lantronix ที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Qualcomm® Technologies ซึ่งมอบความสามารถในการประมวลผลที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการรับรู้สถานการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การถ่ายภาพด้วยการคำนวณขั้นสูง และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์

ด้วย Open-Q SOM ของ Lantronix นักพัฒนาสามารถสร้างโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างมั่นใจ ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าโซลูชันเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีการประมวลผลแบบฝังตัวชั้นนำของอุตสาหกรรม

Aerora ได้รวมโมดูล Teledyne FLIR Hadron 640R และซอฟต์แวร์ Prism เข้าไว้ด้วยกันในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชันแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้สามารถถ่ายภาพความร้อนและ RGB ขั้นสูง ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของโดรน หุ่นยนต์ และโซลูชันการเฝ้าระวัง เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในการย่นระยะเวลาในการพัฒนาให้สั้นลง ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงของระบบการถ่ายภาพและการควบคุม เทคโนโลยี Edge AI ใหม่ เช่น โซลูชันนี้ สามารถช่วยลดหรือขจัดค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมและลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด

โซลูชันแบบครบวงจรของ Aerora ประกอบด้วยการบูรณาการกล้อง กิมบอล มอเตอร์กิมบอล ตัวเรือน ข้อมูลระยะไกล และอินเทอร์เฟซไว้ล่วงหน้า พร้อมนำเสนอสตรีมวิดีโอ 4K พร้อมกันกับวิดีโอเทอร์มอลความละเอียดสูง Aerora กำลังทำงานร่วมกับผู้ผลิตโดรนที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหลายรายในการบูรณาการแพลตฟอร์มของโซลูชันกล้อง + การสั่นไหวแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็รับรองการปฏิบัติตาม NDAA

“ที่ Aerora ภารกิจหลักของเราคือการส่งมอบการบูรณาการอย่างรวดเร็ว โซลูชันเซ็นเซอร์ที่ยืดหยุ่น และการผลิตที่สอดคล้องกับ NDAA อย่างสมบูรณ์ในระดับขนาดใหญ่ ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Lantronix และ Qualcomm และบูรณาการเทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูง เช่น Hadron 640R ของ Teledyne FLIR เราช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของโดรนสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก ขยายความสามารถในการปฏิบัติการ และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เข้มงวดได้อย่างมั่นใจ” Ghel Ghedh ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Aerora กล่าว



หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันเชิงนวัตกรรมนี้ โปรดดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่นี่

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT ด้านการเชื่อมต่อและการประมวลผล ที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาทิ เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ และองค์กรขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในตลาด IoT ที่กำลังเติบโต โดยนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ซึ่งจัดการกับ IoT Stack ในแต่ละชั้น โซลูชันระดับแนวหน้าของ Lantronix ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสถานีย่อยอัจฉริยะ ระบบสาระบันเทิง และกล้องวงจรปิด ซึ่งเสริมด้วยการจัดการนอกวงขั้นสูง (OOB) สำหรับคลาวด์และการประมวลผล Edge

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Lantronix

เกี่ยวกับ Aerora

Aerora™ เร่งสร้างนวัตกรรมโดรนและหุ่นยนต์ด้วยการนำเสนอระบบขับเคลื่อน การควบคุมภาคพื้นดิน และระบบบรรทุก AI แม่นยำที่บูรณาการเต็มรูปแบบและเป็นไปตามมาตรฐาน NDAA การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด ทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับขนาด ปรับปรุงการดำเนินงาน และลดเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดได้ง่ายดาย โดยไม่กระทบต่อคุณภาพหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด Aerora™ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์ของ Aerora

คำชี้แจง “หลักการยกเว้นความรับผิด” ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995: ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และรางวัลของ Lantronix ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเรา หรือสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและทั่วโลกที่เป็นลบหรือแย่ลง หรือความไม่แน่นอนของตลาดที่มีต่อธุรกิจของเรา รวมทั้งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานของเรา ซัพพลายเออร์ และผู้ขายของเราอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 หรือการแพร่ระบาดอื่น ๆ สงคราม และความตึงเครียดที่เกิดขึ้นล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่น ๆ การตอบสนองในอนาคตและผลกระทบจากวิกฤตด้านสาธารณสุข ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐฯ และต่างประเทศที่บังคับใช้ ความสามารถของเราในการดำเนินการตามกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการหรือรวมบริษัทที่ถูกเข้าซื้อกิจการให้ประสบความสำเร็จ ความยากลำบากและต้นทุนในการปกป้องสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ระดับหนี้สินของเรา ความสามารถของเราในการชำระหนี้ของเรา และข้อจำกัดในข้อตกลงหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission หรือ “SEC”) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2024 เช่นเดียวกับการยื่นต่อสาธารณะอื่น ๆ ของเรากับ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่เรายื่นในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้ และเราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา

ข้อมูลติดต่อ Lantronix สำหรับสื่อ:

Gail Kathryn Miller

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กรและ

การสื่อสาร

media@lantronix.com

949-212-0960

ข้อมูลติดต่อ Lantronix สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน:

investors@lantronix.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.