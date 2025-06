適用於現實世界的新世代邊緣 AI 解決方案：無人機自主導航、監控與機械人技術

Lantronix 與 Aerora 共同推進 AI 無人機解決方案的技術發展

爾灣,加州, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 在邊緣 AI 智能運算和物聯網連接解決方案上領導全球,今日宣布與提供符合 NDAA 標準的整合推進系統、地面控制和精密 AI 載荷系統的供應商 Aerora 達成合作。 是次合作提供邊緣 AI 解決方案,顯著加速由 Aerora AI 視覺導航 OEM 平台實現的無人機、機械人及監控應用進展。

Lantronix 行政總裁兼董事長 Saleel Awsare 表示:「Lantronix 與 Aerora 攜手合作,將推動 AI 無人機及其他智能應用的發展」,為開發者提供領先嵌入式運算技術的頂尖工具。 「這項先進 AI 解決方案的突破將帶來變革性影響,開拓在私營機構及政府部門的全新機遇。」

Grandview Research 估計,到 2030 年全球無人機市場規模將達至 1,636 億美元。 大多數預測顯示到 2030 年的複合年增長率為 15%,某些商業領域增長更加迅速,特別是無人機的應用拓展至物流、農業、基礎設施和公共安全等領域。 美國聯邦政府同樣承認無人飛行器系統(例如無人機)對商業和政府行業的重要性,並為無人機製造商予以支援。

Aerora 的解決方案採用 Lantronix 的 Open-Q™ 系統模組 (SoM),由 Qualcomm® Technologies 晶片組驅動,在 AI 情境感知、先進運算成像和即時決策方面提供卓越的處理效能。

借助 Lantronix 的 Open-Q SOM,開發者可信心十足地構建由 AI 驅動的解決方案,同時確知具備行內領先的嵌入式運算技術支援。

在整合解決方案中,Aerora 納入了 Teledyne FLIR Hadron 640R 模組與 Prism 軟件,提供進階熱成像及 RGB 成像功能。 無人機、機械人及監控解決方案的 OEM(代工生產)面臨日益增加的壓力,既要縮短開發時間,又要秉持影像與控制系統的高標準。 這類新型邊緣 AI 技術有助減少甚至免除工程負擔,同時加快推動產品上市。

Aerora 的全堆疊解決方案預先整合鏡頭、雲台、雲台摩打、外殼、遙測及介面,同時具備 4K 影片串流與高解像度熱成像影片功能。 Aerora 正與多間無人機 OEM 合作,整合其相機+雲台解決方案平台,既能滿足產業技術需求,也確保符合 NDAA 規範。

Aerora 科技總監 Ghel Ghedh 指出:「Aerora 的核心使命是提供快速整合、靈活感應器解決方案,以及完全符合 NDAA 的大規模製造。 透過與 Lantronix 及 Qualcomm 等頂尖企業密切合作,結合 Teledyne FLIR Hadron 640R 等先進成像技術,我們讓無人機 OEM 能大幅縮短研發時間、擴大營運能力,並且從容應對嚴苛的市場需求。」



若想進一步了解此創新解決方案,請在此下載白皮書全文。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智能城市、汽車和企業等高增長行業提供運算和連接物聯網解決方案的全球提供商。 Lantronix 的產品和服務透過提供可滿足物聯網堆棧各層需求的訂製解決方案,幫助企業在不斷發展的物聯網市場中取得成功。 Lantronix 的前沿解決方案包括智能變電站基礎設施、資訊娛樂系統和視像監控,並為雲端運算和邊緣運算提供先進的帶外管理 (OOB)。

欲了解更多資訊,請瀏覽 Lantronix 網站。

關於 Aerora

Aerora™ 提供完全整合的 NDAA 合規推進系統、地面控制系統和精密 AI 載荷系統,加速無人機和機械人技術的創新。 我們管理整條供應鏈,並監督所有製造流程(包括在岸及離岸),讓製造商能夠輕鬆擴展規模、精簡營運並加速推動產品上市,同時確保品質和合規性不受影響。 Aerora™ 總部位於加州聖塔克拉拉。

欲了解更多資訊,請瀏覽 Aerora 網站。

根據《1995 年私人證券訴訟改革法案》的「安全港」聲明:本新聞稿載有聯邦證券法定義的前瞻性陳述,包括但不限於有關 Lantronix 產品及獎項的聲明。 該等前瞻性陳述是基於我們目前的期望,並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。 潛在的風險和不確定性包括但不限於,負面或惡化的地區和全球經濟狀況或市場不穩對我們業務的影響,包括對我們客戶購買決策的影響;我們緩解因 COVID-19 大流行或其他疫情、戰爭和歐洲、亞洲和中東最近的緊張局勢或其他因素對我們及我們的供應商和分銷商供應鏈造成的任何中斷的能力;未來對公共衛生危機的反應和影響;網絡安全風險;適用的美國和外國政府法律、規例和關稅的變化;我們成功實施收購策略或整合被收購公司的能力;保護專利和其他專有權利的困難和成本;我們的負債水平、我們償還債務的能力以及債務協議中的限制;以及我們於 2024 年 9 月 9 日向美國證券交易委員會(「SEC」)所提交截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的 10-K 表年度報告中包含的任何其他因素;以及我們向 SEC 提交的其他公開文件。 額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。 本新聞稿中所包含的前瞻性陳述僅截至本文日期有效,我們不承擔將該等前瞻性陳述更新以反映後續事件或情況的任何義務。

