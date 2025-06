現実世界のための次世代エッジAIソリューション：ドローン、自律監視、ロボティクス向け自律航行技術

ラントロニクス (Lantronix) およびエアロラ (Aerora) が、AI搭載型ドローンソリューション分野の技術革新を推進する体制へ

カリフォルニア州アーヴァイン発, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- エッジAIインテリジェンスを可能にするIoTソリューション向けのコンピューティングおよびコネクティビティのグローバルリーダーであるラントロニクス (Lantronix Inc.) (NASDAQ: LTRX) は本日、統合型でNDAA準拠の推進システム、地上制御システム、精密AIペイロードシステムを提供する企業であるエアロラとの協業を発表した。 この協業により、エッジAIを活用したソリューションが実現され、エアロラのAI搭載型ビジュアルナビゲーション用OEMプラットフォームを通じて、ドローン、ロボティクス、監視用途における技術革新が大幅に加速する。

ラントロニクスのCEO兼社長、サリール・オウサレ (Saleel Awsare) は以下のように述べている。「ラントロニクスとエアロラの協業は、AI搭載型ドローンおよびその他のインテリジェントなアプリケーションの開発を前進させるものであり、最先端の組み込みコンピューティング技術を活用したツールを開発者に提供することが可能になります」。 「高度なAI駆動型ソリューションにおけるこのブレークスルーは、変革的なインパクトをもたらし、民間・政府の両分野における新たな可能性の扉を開くものです」。

グランドビュー・リサーチ (Grandview Research) の推計によれば、2030年までに世界のドローン市場は1,636億米ドル (約23兆6,621億3,483万円) に達する見通しである。 大半の予測では、2030年までに年平均成長率 (CAGR) は15%に達すると見込まれており、商業用途の一部セグメントではさらに速い成長が予想されている。特に、物流、農業、インフラ、公共安全分野へのドローン活用が拡大する中でその傾向が顕著である。 米連邦政府もまた、ドローンのような無人航空システムが商業および政府関連産業において重要であると認識しており、ドローン製造業者への支援を可能にしている。

エアロラのソリューションは、Qualcomm®テクノロジー・チップセットを搭載したラントロニクスのOpen-Q™ システム・オン・モジュール (SoM) によって支えられており、AIによる状況認識、高度な計算画像処理、リアルタイム意思決定において他に類を見ない処理能力を提供している。

ラントロニクスのOpen-Q SoMにより、開発者は業界最先端の組み込みコンピューティング技術に支えられながら、安心してAI搭載ソリューションを構築することが可能となる。

この統合ソリューションの一環として、エアロラはテレダインFLIR (Teledyne FLIR) のHadron 640RモジュールおよびPrismソフトウェアを組み込んでおり、高度なサーマルおよびRGBイメージング機能を実現している。 ドローン、ロボティクス、監視ソリューションのOEMは、イメージングおよび制御システムにおいて高い基準を維持しつつ、開発期間の短縮という圧力に直面している。 このような新たなエッジAI技術は、エンジニアリング負荷を軽減または排除し、製品の市場投入までの時間を短縮する手段となり得る。

エアロラのフルスタックソリューションには、カメラ、ジンバル、ジンバルモーター、筐体、テレメトリーおよびインターフェースの事前統合が含まれており、4Kビデオストリームと高解像度のサーマル映像を同時に提供できる点が特徴である。 エアロラは複数のOEMドローンメーカーと連携し、カメラとジンバルが統合された自社プラットフォームの導入を進めている。このソリューションは、業界の技術要件を満たすと同時に、NDAA準拠を確保するものである。

「エアロラの中核的な使命は、迅速な統合、柔軟なセンサーソリューション、そして完全なNDAA準拠の大規模製造を実現することです。 ラントロニクスやクアルコムのような業界リーダーと密接に連携し、テレダインFLIRのHadron 640Rといった先進的なイメージング技術を統合することで、ドローンOEMは開発期間を大幅に短縮し、運用能力を拡張しながら、厳格な市場要件にも自信を持って対応できます」と、エアロラの最高技術責任者 (CTO)、ゲル・ゲッド (Ghel Ghedh) は述べている。



この革新的なソリューションの詳細については、ホワイトペーパー全文をこちらからダウンロード可能。

ラントロニクスについて

ラントロニクスは、スマート・シティ、自動車、エンタープライズなどの高成長産業をターゲットとするコンピューティングおよび接続性IoTソリューションの世界的なプロバイダーである。 ラントロニクスの製品およびサービスは、IoTスタックの各層に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供することで、企業が成長するIoT市場で成功を収められるように支援するものである。 ラントロニクスの最先端ソリューションには、インテリジェント変電所インフラストラクチャ、インフォテインメント・システム、ビデオ監視が含まれており、クラウドおよびエッジ・コンピューティング向けの高度なアウトオブバンド管理 (OOB) が追加されている。

詳しくは、ラントロニクスのウェブサイトを閲覧されたい。

エアロラについて

Aerora™は、完全統合型でNDAA準拠の推進システム、地上制御、精密AIペイロードシステムを提供することで、ドローンおよびロボティクス分野におけるイノベーションを加速している。 サプライチェーン全体を管理し、国内外すべての製造プロセスを監督することで、製造業者が品質やコンプライアンスを損なうことなく、スムーズにスケールアップし、運用を効率化し、市場投入までの時間を短縮できるよう支援している。 Aerora™はカリフォルニア州サンタクララに本社を構えている。

詳しくは、エアロラのウェブサイトを閲覧されたい。

1995年米国証券民事訴訟改革法に基づく「セーフハーバー」条項:本ニュースリリースには、連邦証券法の意味での将来の見通しに関する記述が含まれており、これにはラントロニクスの製品および受賞に関連する記述が含まれるが、これに限定されない。 これらの将来の見通しに関する記述は、同社の現在の期待値に基づいており、実績、将来のビジネス、財務状況、業績が、過去の結果、またはこのニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に明示的または黙示的に示されているものと大幅に異なる、重大なリスクと不確実性がある。 潜在的なリスクおよび不確実性には、以下が含まれるがこれらに限定されるものではない。地域的および世界的な経済状況の後退や悪化、あるいは顧客の購入決定による影響を含む、同社の事業における市場の不安定性の影響などの要因、新型コロナウイルス感染症のパンデミックやその他の流行、戦争、ヨーロッパ、アジア、中東における最近の緊張状態、またはその他の要因による、同社および同社のサプライヤーおよびベンダーのサプライチェーンの混乱を軽減する同社の能力、公衆衛生危機への今後の対応とその影響、サイバーセキュリティリスク、適用される米国および外国政府の法律、規制や関税の変更、買収戦略を成功裏に実施し、買収した企業を統合する同社の能力、特許およびその他の所有権を保護するうえでの困難および費用、同社の負債レベル、債務返済の能力、および債務契約における制限事項、2024年9月9日に証券取引委員会 (以下、「SEC」) に提出した、2024年6月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれるその他の要素、SECへの他の公的提出書類。 その他のリスク要因が、今後の提出書類において随時特定される可能性がある。 本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点での見解のみ言及するものであり、同社が、将来の見通しに関する記述の日付より後に発生する事象または状況を反映して将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではない。

