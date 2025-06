Solusi Edge AI Generasi Berikutnya untuk Dunia Nyata: Navigasi Otonom untuk Drone, Pengawasan, dan Robotika

Lantronix dan Aerora siap memajukan teknologi dalam solusi drone yang didukung kecerdasan buatan (AI)

IRVINE, Calif., June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam komputasi dan konektivitas untuk solusi IoT yang memungkinkan Edge AI Intelligence, hari ini mengumumkan kolaborasinya dengan Aerora, penyedia sistem propulsi, kendali darat, dan muatan AI presisi yang terintegrasi serta sesuai dengan ketentuan NDAA. Kolaborasi ini menghadirkan solusi berbasis Edge AI yang secara signifikan mempercepat kemajuan dalam pemanfaatan drone, robotika, dan pengawasan melalui platform pabrikan peralatan asli (OEM) milik Aerora untuk Navigasi Visual yang didukung AI.

“Kolaborasi Lantronix dengan Aerora menjanjikan kemajuan dalam pengembangan drone yang didukung AI dan aplikasi cerdas lainnya, dengan membekali para pengembang berbagai alat mutakhir dari teknologi komputasi tertanam terdepan,” ujar Saleel Awsare, Direktur Utama dan presiden Lantronix. “Terobosan dalam solusi canggih berbasis AI ini memberikan dampak transformatif, membuka peluang baru di sektor swasta maupun pemerintahan.”

Grandview Research memperkirakan bahwa pada tahun 2030, pasar drone global akan mencapai $163,6 miliar. Sebagian besar proyeksi memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (Compound Annual Growth Rate, CAGR) sebesar 15 persen hingga tahun 2030, dengan beberapa segmen komersial diperkirakan tumbuh lebih cepat, terutama seiring meluasnya pemanfaatan drone ke bidang logistik, pertanian, infrastruktur, dan keamanan publik. Pemerintah Federal AS juga mengakui pentingnya sistem pesawat tak berawak, seperti drone, bagi industri komersial dan pemerintahan, dan telah memberikan dukungan bagi pabrikan drone.

Solusi Aerora didukung oleh Open-Q™ System-on-Module (SoM) dari Lantronix yang didukung oleh chipset dari Qualcomm® Technologies, yang memberikan kemampuan pemrosesan tak tertandingi untuk kesadaran situasional berbasis AI, pengolahan citra komputasional tingkat lanjut, dan pengambilan keputusan secara real-time.

Dengan Open-Q SOM dari Lantronix, para pengembang dapat membangun solusi yang didukung oleh AI dengan percaya diri, karena didukung oleh teknologi komputasi tertanam terdepan di industri.

Sebagai bagian dari solusi terintegrasi, Aerora telah mengintegrasikan modul Teledyne FLIR Hadron 640R dan perangkat lunak Prism, yang memungkinkan kemampuan pencitraan termal dan RGB tingkat lanjut. Pabrikan peralatan asli (OEM) untuk solusi drone, robotika, dan pengawasan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mempercepat waktu pengembangan sambil tetap mempertahankan standar tinggi dalam sistem pencitraan dan kendali. Teknologi Edge AI terbaru, seperti solusi ini, dapat membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan beban kerja teknik serta mempercepat waktu peluncuran ke pasar.

Solusi full-stack dari Aerora mencakup pra-integrasi kamera, gimbal, motor gimbal, casing, telemetri, dan antarmuka, serta dilengkapi dengan streaming video 4K secara simultan dengan video termal beresolusi tinggi. Aerora bekerja sama dengan sejumlah pabrikan peralatan asli (OEM) drone, mengintegrasikan platformnya yang berupa solusi kamera + gimbal terintegrasi, yang membantu memenuhi kebutuhan teknologi industri sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan NDAA.

“Di Aerora, misi utama kami adalah menghadirkan integrasi cepat, solusi sensor yang fleksibel, dan proses manufaktur yang sepenuhnya mematuhi ketentuan NDAA dalam skala besar. “Dengan menjalin kolaborasi erat bersama para pemimpin industri seperti Lantronix dan Qualcomm, serta mengintegrasikan teknologi pencitraan canggih seperti Hadron 640R dari Teledyne FLIR, kami memberdayakan pabrikan peralatan asli (OEM) drone untuk secara signifikan mempercepat waktu pengembangan, memperluas kapabilitas operasional mereka, dan dengan percaya diri memenuhi tuntutan pasar yang tinggi,” ujar Ghel Ghedh, Direktur Teknologi Aerora.



Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi inovatif ini, unduh laporan resmi lengkapnya di sini.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. adalah pemimpin global dalam solusi IoT komputasi dan konektivitas yang menargetkan industri dengan pertumbuhan tinggi termasuk Kota Pintar, Otomotif, dan Perusahaan. Produk dan layanan milik Lantronix memberdayakan perusahaan untuk mencapai keberhasilan di pasar IoT yang sedang berkembang dengan memberikan solusi yang dapat disesuaikan yang menangani setiap lapisan Stack IoT. Solusi unggulan Lantronix meliputi infrastruktur Gardu Cerdas, Sistem infotainment, dan Pengawasan Video, yang dilengkapi dengan Manajemen Out-of-Band (OOB) canggih untuk Komputasi Cloud dan Edge.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Lantronix.

Tentang Aerora

Aerora™ mempercepat inovasi drone dan robotika dengan menawarkan sistem propulsi, kendali darat, dan muatan AI presisi yang sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan NDAA. Dengan mengelola seluruh rantai pasokan dan mengawasi semua proses manufaktur—baik di dalam negeri maupun luar negeri—kami memberdayakan pabrikan untuk meningkatkan skala produksi secara efisien, menyederhanakan operasional, dan mempercepat waktu peluncuran ke pasar tanpa mengorbankan kualitas maupun kepatuhan. Aerora™ berkantor pusat di Santa Clara, California.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs web Aerora.

Pernyataan “Safe Harbor” berdasarkan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Tahun 1995: Rilis berita ini mengandung pernyataan berwawasan ke depan dalam artian undang-undang sekuritas federal, termasuk tanpa batasan pernyataan yang berkaitan dengan produk dan penghargaan Lantronix. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi kami saat ini serta tunduk pada risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual, bisnis masa depan, kondisi keuangan, atau kinerja kami sangat berbeda secara signifikan dari hasil kami pada masa lalu atau yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis berita ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, namun tidak terbatas pada, beberapa faktor, misalnya dampak kondisi ekonomi regional dan global yang negatif atau memburuk, atau ketidakstabilan pasar dalam bisnis kami, termasuk dampak terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; kemampuan kami dalam memitigasi gangguan apa pun pada rantai pasokan dan pemasok kami akibat pandemi COVID-19 atau wabah lainnya, perang dan ketegangan yang terjadi baru-baru ini di Eropa, Asia dan Timur Tengah, atau berbagai faktor lainnya; tanggapan dan dampak krisis kesehatan masyarakat pada masa mendatang; risiko keamanan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan tarif pemerintah AS dan pemerintah asing yang berlaku; kemampuan kami untuk berhasil mengimplementasikan strategi akuisisi atau mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi; kesulitan dan biaya dari melindungi paten dan hak kepemilikan lainnya; tingkat utang, kemampuan kami untuk melunasi utang dan memenuhi batasan dalam perjanjian utang kami; serta faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan pada Form 10-K untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2024, yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) pada 9 September 2024, termasuk bagian-bagian berjudul “Risk Factors” (Faktor Risiko) di Butir 1A Bagian I pada laporan tersebut, serta dalam pemberkasan laporan publik kami lainnya yang diajukan kepada SEC. Faktor risiko tambahan dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu dalam pemberkasan laporan kami pada masa mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis ini hanya berlaku per tanggal rilis ini. Kami pun tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau situasi yang terjadi kemudian.

