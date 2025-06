פתרונות בינה מלאכותית בקצה מהדור הבא עבור העולם האמיתי: ניווט אוטונומי לרחפנים, למעקב ורובוטיקה

Lantronix ו-Aerora ממוקמות היטב לקידום טכנולוגיות עבור פתרונות רחפנים מונעי בינה מלאכותית

אירווין, קליפורניה, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), מובילה עולמית של מחשוב וקישוריות עבור פתרונות IoT המאפשרים תבונה במכשירי קצה המבוססת על בינה מלאכותית, הכריזה על שיתוף פעולה עם Aerora, ספקית מערכות הנעה, בקרות קרקע ומטען מדויקות מבוססות בינה מלאכותית משולבות תואמות לחוק ה-NDAA. שיתוף הפעולה הזה מספק פתרונות מונעי בינה מלאכותית בקצה המאיצים באופן משמעותי את ההתקדמות ברחפנים, רובוטיקה ויישומי מעקב המסופקים על ידי פלטפורמת ה-OEM של Aerora לניווט חזותי מועצם בינה מלאכותית.

"שיתוף הפעולה של Lantronix עם Aerora מבטיח לקדם את פיתוחם של רחפנים מועצמי בינה מלאכותית ויישומים חכמים אחרים, ולצייד מפתחים בכלים מתקדמים מטכנולוגיות מחשוב משובצות מובילות", אמר סאליל אווסאר (Saleel Awsare), מנכ"ל ונשיא Lantronix. "פריצת דרך זו בפתרונות מתקדמים מונעי בינה מלאכותית מביאה איתה השפעה ממירה, ופותחת דלתות להזדמנויות חדשות הן במגזר הפרטי וגם במגזר הממשלתי".

Grandview Research מעריכה שעד 2030, שוק הרחפנים העולמי יגיע ל-163.6 מיליארד דולר. רוב התחזיות צופות CAGR של 15 אחוזים עד 2030, כאשר חלק מהמגזרים המסחריים צפויים לצמוח אפילו מהר יותר, במיוחד כאשר יישומי הרחפנים מתרחבים ללוגיסטיקה, חקלאות, תשתיות ובטיחות הציבור. הממשל הפדרלי של ארה"ב מכיר גם בחשיבותן של מערכות כלי טיס בלתי מאוישים, כגון רחפנים, לתעשיות מסחריות וממשלתיות ואיפשר תמיכה ביצרני רחפנים.

הפתרון של Aerora נתמך בידי המערכת על מודול (SoM) Open-Q™ של Lantronix המופעלת באמצעות ערכות שבבים של Qualcomm® Technologies, המספקות יכולות עיבוד חסרות תקדים עבור מודעות מצבית מונעת בינה מלאכותית, הדמיה חישובית מתקדמת וקבלת החלטות בזמן אמת.

בעזרת המערכת על מודול Open-Q של Lantronix, מפתחים יכולים לבנות בביטחון פתרונות מונעי בינה מלאכותית, תוך ידיעה שהם מגובים בטכנולוגיות מחשוב משובצות מובילות בתעשייה.

כחלק מהפתרון המשולב, Aerora שילבה את המודול Hadron 640Rשל Teledyne FLIR ואת התוכנה Prism כדי לאפשר יכולות הדמיה תרמית ו-RGB מתקדמות. יצרניות OEM של רחפנים, רובוטיקה ופתרונות מעקב מתמודדות עם לחץ גובר לקצר את לוחות הזמנים של הפיתוח תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של מערכות הדמיה ובקרה. טכנולוגיות חדשות של בינה מלאכותית בקצה, כמו פתרון זה, יכולות לסייע בהקטנה או מחיקה של תקורות הנדסיות ולקצר את זמן ההגעה לשוק.

הפתרון המלא של Aerora כולל שילוב מראש של המצלמה, הגימבל, מנועי הגימבל, המארז, הטלמטריה והממשק, תוך הצגת תזרימי וידאו באבחנה של 4K בו זמנית עם וידאו תרמי ברזולוציה גבוהה. Aerora עובדת עם מספר יצרניות OEM של רחפנים, ומשלבת את פלטפורמת פתרון המצלמה והגימבל, המסייעת לעמוד בדרישות הטכנולוגיות של התעשייה תוך הבטחת תאימות ל-NDAA.

"ב-Aerora, המשימה העיקרית שלנו היא לספק אינטגרציה מהירה, פתרונות חיישנים גמישים וייצור תואם לחלוטין ל-NDAA בקנה מידה גדול. על ידי שיתוף פעולה הדוק עם מובילות בתעשייה כמו Lantronix ו-Qualcomm ושילוב טכנולוגיות הדמיה מתקדמות כמו Hadron 640R של Teledyne FLIR, אנו מעצימים יצרניות OEM של רחפנים לקצר משמעותית את לוחות הזמנים של הפיתוח, להרחיב את היכולות התפעוליות ולעמוד בביטחון בדרישות השוק התובעניות", אמר גהל ג'הד (Ghel Ghedh), מנהל הטכנולוגיה הראשי של Aerora.

למידע נוסף על פתרון חדשני זה, הורידו את הסקירה הטכנית המלאה כאן.

אודות Lantronix

לנטרוניקס (Lantronix Inc) היא ספקית גלובלית מובילה של פתרונות IoT, מחשוב וקישוריות המכוונות לתעשיות בצמיחה גבוהה, כולל ערים חכמות, רכב וארגונים. המוצרים והשירותים של Lantronix מעצימים חברות להצליח בשווקי ה-IoT הצומחים על ידי אספקת פתרונות ניתנים להתאמה המאפשרים תבונות חכמות בקצה באמצעות בינה מלאכותית. הפתרונות המתקדמים של Lantronix כוללים תשתית תחנות משנה חכמה, מערכות מידע ובידור ומערכות מעקב וידאו, בתוספת ניהול מתקדם מחוץ לרשת (OOB) עבור הענן ומחשוב הקצה.



למידע נוסף, בקרו באתר Lantronix.

אודות Aerora

Aerora™ מאיצה חדשנות בתחום הרחפנים והרובוטיקה על ידי הצעת מערכות הנעה, בקרת קרקע ומערכות מטען מדויקות מבוססות בינה מלאכותית, בשילוב מלוא ותואם NDAA. ניהול שרשרת האספקה ​​כולה ופיקוח על כל תהליכי הייצור - ביבשה וגם בחוף - מאפשר ליצרניות להגדיל בקלות, לייעל את הפעילות ולקצר את זמן ההגעה לשוק מבלי להתפשר על איכות או תאימות. Aerora™ ממוקמת בסנטה קלרה, קליפורניה.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של Aerora.

הצהרת "נמל מבטחים" במסגרת חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995: הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוקי ניירות הערך הפדרליים, כולל, ללא הגבלה, הצהרות הקשורות למוצרים ולפרסים של Lantronix. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הציפיות הנוכחיות שלנו וכפופות לסיכונים ואי ודאויות מהותיים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל, לעסקים העתידיים, למצב הפיננסי או לביצועים שלנו להיות שונים באופן מהותי מהתוצאות ההיסטוריות שלנו או מאלה המבוטאות או המשתמעות בכל הצהרה צופה פני עתיד הכלולה בהודעה לעיתונות זו. הסיכונים ואי הוודאות הפוטנציאליים כוללים, בין היתר, גורמים כגון השפעות שליליות או החמרה של תנאים כלכליים אזוריים ועולמיים או חוסר יציבות בשוק על העסק שלנו, כולל השפעות על החלטות רכישה של לקוחותינו; היכולת שלנו לצמצם כל שיבוש בשרשראות האספקה שלנו ושל הספקים והספקים שלנו עקב מגיפת COVID-19 או התפרצויות אחרות, מלחמות ומתיחויות אחרונות באירופה, אסיה והמזרח התיכון, או גורמים אחרים; תגובות עתידיות והשפעות של משברי בריאות הציבור; סיכוני אבטחת סייבר; שינויים בחוקים, בתקנות ובתעריפים החלים על ממשלות ארה"ב ומדינות זרות; היכולת שלנו ליישם בהצלחה את אסטרטגיית הרכישות שלנו או לשלב חברות שנרכשו; קשיים ועלויות של הגנה על פטנטים וזכויות קנייניות אחרות; רמת החוב שלנו, היכולת שלנו לשרת את החוב שלנו וההגבלות בהסכמי החוב שלנו; וכל גורם נוסף הכלול בדו"ח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני 2024, שהוגש לרשות לניירות ערך ("SEC") ב-9 בספטמבר 2024; כמו גם בהגשות הציבוריות האחרות שלנו ל-SEC. גורמי סיכון נוספים עשויים להיות מזוהים מעת לעת בהגשות העתידיות שלנו. ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות בהודעה זו מתייחסות רק לתאריך זה, ואיננו מתחייבים לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלה כדי לשקף אירועים או נסיבות עתידיים.

