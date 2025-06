Soluciones de IA Edge de última generación para el mundo real: Navegación autónoma para drones, vigilancia y robótica

Lantronix y Aerora se posicionan para avanzar tecnologías en soluciones de drones impulsadas por inteligencia artificial (IA)

IRVINE, California, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. Inc. (NASDAQ: LTRX), un líder mundial en soluciones de computación y conectividad para IoT que habilitan Edge AI Intelligence (inteligencia artificial en el borde), anunció hoy su colaboración con Aerora, un proveedor de sistemas integrados de propulsión, control terrestre y cargas útiles de precisión con inteligencia artificial (IA) compatibles con NDAA. Esta colaboración ofrece soluciones impulsadas por Edge IA que aceleran significativamente los avances en drones, robótica y aplicaciones de vigilancia mediante la plataforma OEM de Aerora para navegación visual impulsada por IA.

"La colaboración de Lantronix con Aerora promete avanzar en el desarrollo de drones impulsados por IA y otras aplicaciones inteligentes, equipando a los desarrolladores con herramientas de vanguardia de las principales tecnologías informáticas integradas", dijo Saleel Awsare, director ejecutivo y presidente de Lantronix. "Este avance en soluciones avanzadas impulsadas por IA ofrece un impacto transformador, abriendo puertas a nuevas oportunidades tanto en el sector privado como en el gubernamental".

Grandview Research estima que para 2030, el mercado mundial de drones alcanzará los $ 163.6 mil millones. La mayoría de las proyecciones pronostican una tasa de crecimiento anual (CAGR) del 15 por ciento hasta 2030, y se espera que algunos segmentos comerciales crezcan aún más rápido, especialmente a medida que las aplicaciones de drones se expanden en logística, agricultura, infraestructura y seguridad pública. El Gobierno Federal de Estados Unidos también reconoce la importancia de los sistemas de aeronaves no tripuladas, como los drones, para los sectores comerciales y gubernamentales y ha permitido el apoyo para los fabricantes de drones.

La solución de Aerora es compatible con el sistema en módulo (SoM) Open-Q™ de Lantronix impulsado por conjuntos de chips Qualcomm® Technologies, que ofrece capacidades de procesamiento incomparables para la conciencia situacional impulsada por IA, imágenes computacionales avanzadas y toma de decisiones en tiempo real.

Con los SOMs Open-Q de Lantronix, los desarrolladores pueden crear con confianza soluciones impulsadas por IA sabiendo que están respaldadas por tecnologías informáticas integradas líderes en el sector.

Como parte de la solución integrada, Aerora ha incorporado el módulo Teledyne FLIR Hadron 640R y el software Prism, lo que permite capacidades avanzadas de imágenes térmicas y RGB. Los fabricantes de equipos originales de drones, robótica y soluciones de vigilancia se enfrentan a una presión cada vez mayor para acortar los plazos de desarrollo mientras mantienen altos estándares para los sistemas de imagen y control. Las nuevas tecnologías Edge AI, como esta solución, pueden ayudar a reducir o eliminar los gastos generales de ingeniería y acortar el tiempo de posicionamiento en el mercado.

La solución de pila completa de Aerora incluye la preintegración de la cámara, el cardán, los motores del cardán, la carcasa, la telemetría y la interfaz, al tiempo que ofrece transmisión de video 4K simultáneamente con video térmico de alta resolución. Aerora está trabajando con varios fabricantes de drones OEM, integrando su plataforma de cámara integrada + solución de gimble, que ayuda a cumplir con los requisitos tecnológicos de la industria al tiempo que garantiza el cumplimiento de la NDAA.

"En Aerora, nuestra misión principal es ofrecer una integración rápida, soluciones de sensores flexibles y una fabricación totalmente compatible con NDAA a escala. Al colaborar estrechamente con líderes del sector como Lantronix y Qualcomm e integrar tecnologías avanzadas de imagen como Hadron 640R de Teledyne FLIR, capacitamos a los OEM de drones para reducir significativamente los plazos de desarrollo, expandir sus capacidades operativas y cumplir con confianza los exigentes requisitos del mercado ", dijo Ghel Ghedh, director de tecnología de Aerora.



Para más información acerca de esta innovadora solución, descargue el documento técnico completo aquí.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un líder global de soluciones de IoT de computación y conectividad objetivizadas a los sectores de alto crecimiento incluyendo ciudades inteligentes, automotriz y empresarial. Los productos y servicios de Lantronix capacitan a las empresas para tener éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que abordan cada nivel de IoT Stack. Las soluciones de vanguardia de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, complementados con gestión avanzada fuera de banda (OOB) para computación en nube y edge.

Para más información visite el sitio web de Lantronix.

Acerca de Aerora

Aerora™ impulsa la innovación en drones y robótica ofreciendo sistemas totalmente integrados de propulsión, control terrestre y cargas útiles de precisión con inteligencia artificial (IA) compatibles con NDAA. Gestionamos toda la cadena de suministro y supervisamos todos los procesos de fabricación, tanto en territorio nacional como internacional, lo que permite a los fabricantes escalar sin esfuerzo, agilizar las operaciones y acelerar el tiempo de posicionamiento en el mercado sin comprometer la calidad o el cumplimiento. Aerora™ tiene su sede en Santa Clara, California.

Para más información visite el sitio web de Aerora.

Declaración de 'Salvaguarda' bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales, incluyendo, sin limitación, las declaraciones relacionadas con los productos y galardones de Lantronix. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, inclusive los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro y en las de nuestros proveedores y distribuidores debido a la pandemia de COVID-19 u otros brotes, guerras y tensiones recientes en Europa, Asia y Oriente Medio, u otros factores; futuras respuestas y efectos de las crisis de salud pública; riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 9 de septiembre de 2024, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

Contacto de medios de Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de marketing corporativo y comunicaciones

media@lantronix.com

949-212-0960

Contacto para analistas e inversores de Lantronix:

investors@lantronix.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.