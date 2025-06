Freight Trucking Market Grow USD 2,732 billion to USD 4,457.4 billion (2022 to 2031) says Allied Market Research

Freight Trucking Industry

WILMINGTON, NEW CASTLE, DE, UNITED STATES, June 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Rise in use of telematics in automotive sector, expansion of the e-commerce industry, and surge in urbanization have boosted the growth of the global freight trucking market . The market across Asia-Pacific dominated in 2021, holding more than two-fifths of the market. The Covid-19 pandemic resulted in flight cancellation, implementation of quarantine measures, and trave bans, which disrupted the supply chain.As per the report published by Allied Market Research, the global freight trucking market size generated $2,732 billion in 2021, and is expected to reach $4,457.4 billion by 2031, registering a CAGR of 5.1% from 2022 to 2031. The report provides an in-depth analysis of top segments, changing market trends, value chain, key investment pockets, competitive scenario, and regional landscape. The report is an essential and helpful source of information for leading market players, investors, new entrants, and stakeholders in formulating new strategies for the future and taking steps to strengthen their position in the market.๐†๐ž๐ญ ๐ฌ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ - https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/7497 Asia-Pacific leads global freight trucking in 2021, driven by rapid expansion of e-commerce, increased urbanization, and strategic government investments in logistics infrastructure. The region's dynamic growth is bolstered by rising demand across emerging economies, with China at the forefront, owing to its expansive manufacturing and consumer base.๐Ÿ›ข๏ธ ๐“๐š๐ง๐ค ๐“๐ซ๐ฎ๐œ๐ค๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐ ๐ฅ๐ž๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กTank truck utilizes cylinder-shaped containers for the movement of oil or diesel fuel. These trucks can carry between 10,000-45,000 liters of fuel from refineries or storage facilities to the pumps at a gas station. In addition, tank trucks can also carry other types of processed oil such as jet fuels for airport. Moreover, in tank trucks, the fuel is separated into many components, therefore it can carry different types of fuel to a service station in a single trip. Furthermore, few companies are awarding contracts to truck body manufacturing companies to provide truck body and parts which can be used for the bulk mail delivery, fuels the growth of the segment. For instance, in October 2021, U.S. Postal Service (USPS) awarded a $53 million contract to Utilimaster for 447 Utilimaster truck bodies to be used for bulk mail delivery. This contract is in addition to the previous USD 214 million multi-year contract for more than 2,000 vehicles, which was completed during the third quarter of 2019.๐Ÿ“ฆ ๐ ๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐“๐ซ๐ฎ๐œ๐ค๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐Ÿš› ๐“๐ซ๐ฎ๐œ๐ค ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค: ๐‘๐ž๐Ÿ๐ซ๐ข๐ ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐“๐ซ๐ฎ๐œ๐ค๐ฌ ๐ญ๐จ ๐–๐ข๐ญ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ ๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กAmong truck types, the ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ซ๐ข๐ ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ค ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ”.๐Ÿ–%, fueled by the growing need for cold-chain logistics in pharmaceuticals, perishable food delivery, and temperature-sensitive goods. Despite this rapid growth , the ๐๐ซ๐ฒ ๐ฏ๐š๐ง & ๐›๐จ๐ฑ ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ค ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฅ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ, accounting for ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฑ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง๐ž-๐ญ๐ก๐ข๐ซ๐ of the global share, underlining its widespread application across retail and general cargo transport.๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ฒ๐ข๐ง๐ - https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/7497 ๐Ÿ“ฆ ๐‚๐š๐ซ๐ ๐จ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ: ๐“๐ž๐ฆ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž-๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐†๐จ๐จ๐๐ฌ ๐†๐š๐ข๐ง๐ข๐ง๐ ๐Œ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฎ๐ฆThe ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž-๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ ๐จ๐จ๐๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ is set to experience the ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ”.๐Ÿ’%, thanks to rising demand for efficient cold storage logistics across food and healthcare industries.However, ๐๐ซ๐ฒ ๐›๐ฎ๐ฅ๐ค ๐ ๐จ๐จ๐๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ž๐ ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ง๐ญ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ, capturing over ๐ญ๐ฐ๐จ-๐Ÿ๐ข๐Ÿ๐ญ๐ก๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, driven by the continued transportation of non-perishable goods like grains, ores, and construction materials.๐Ÿ›๏ธ ๐„๐ง๐-๐”๐ฌ๐ž๐ซ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ: ๐‘๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐„-๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž ๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐งThe ๐ซ๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐ž-๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž ๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ is poised to lead freight trucking demand, projected to register a ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ”.๐Ÿ“% over the forecast period.With online shopping trends on the rise, last-mile delivery and agile freight solutions are in high demand. Nevertheless, the โ€˜othersโ€™ segment, including industrial and utility sectors, held the ๐ฅ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ, reflecting ongoing reliance on freight transport for traditional industries.๐ŸŒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ: ๐€๐ฌ๐ข๐š-๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ƒ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž๐ฌ ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐“๐ซ๐ฎ๐œ๐ค๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญGeographically, ๐€๐ฌ๐ข๐š-๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ ๐š๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฎ๐ง๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐ฎ๐ญ๐ž๐ ๐ฅ๐ž๐š๐๐ž๐ซ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ, commanding ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ง ๐ญ๐ฐ๐จ-๐Ÿ๐ข๐Ÿ๐ญ๐ก๐ฌ of the global freight trucking market.This dominance is attributed to booming e-commerce , expanding manufacturing bases, and large-scale government investments in logistics infrastructure.Looking ahead, the region is expected to maintain its leadership, registering the ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ”.๐Ÿ‘% during the forecast period.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/A07132 ๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ค๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ฌ ๐š๐ง ๐ข๐ง-๐๐ž๐ฉ๐ญ๐ก ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐œ๐ก ๐š๐ฌ๐€.๐. ๐Œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ - ๐Œ๐š๐ž๐ซ๐ฌ๐ค, ๐ƒ๐ž๐ฎ๐ญ๐ฌ๐œ๐ก๐ž ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐€๐†, ๐๐ข๐ฉ๐ฉ๐จ๐ง ๐„๐ฑ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐‚๐จ., ๐‹๐ญ๐., ๐„๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐‹๐ข๐ง๐ž๐ฌ, ๐’๐š๐ข๐š, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐ ๐ž๐๐„๐ฑ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐‰.๐. ๐‡๐ฎ๐ง๐ญ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐ญ๐š๐ซ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐’๐œ๐ก๐ง๐ž๐ข๐๐ž๐ซ ๐๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ž๐ ๐๐š๐ซ๐œ๐ž๐ฅ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐—๐๐Ž ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐‚๐„๐•๐€ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐€๐†, ๐Š๐ง๐ข๐ ๐ก๐ญ-๐’๐ฐ๐ข๐Ÿ๐ญ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‡๐จ๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐˜๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ ๐‘๐จ๐š๐๐ฐ๐š๐ฒ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐Ž๐ฅ๐ ๐ƒ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐จ๐ง ๐ ๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐‹๐ข๐ง๐ž, ๐ˆ๐ง๐œ.๐’๐ข๐ฆ๐ข๐ฅ๐š๐ซ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐–๐ž ๐‡๐š๐ฏ๐ž ๐จ๐ง ๐ ๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ: https://www.alliedmarketresearch.com/autonomous-last-mile-delivery-market - The global autonomous last mile delivery market size was valued at $18.7 billion in 2023, and is projected to reach $144.2 billion by 2033, growing at a CAGR of 23.1% from 2024 to 2033. https://www.alliedmarketresearch.com/smart-warehousing-market-A233644 - The global smart warehousing market size was valued at USD 32.34 billion in 2022 and is projected to reach USD 83.74 million by 2032, registering a CAGR of 10.8% from 2023 to 2032. https://www.alliedmarketresearch.com/supply-chain-risk-management-market-A47402 - The global supply chain risk management market size was valued at $2.9 billion in 2021, and is projected to reach $6.9 billion by 2031, growing at a CAGR of 9.2% from 2022 to 2031. https://www.alliedmarketresearch.com/cash-logistics-market - The global cash logistics market was valued at $16.83 billion in 2020, and is projected to reach $33.28 billion by 2030, registering a CAGR of 6.9% from 2021 to 2030. https://www.alliedmarketresearch.com/smart-railway-market - The global smart railway market size was valued at $18,304.8 million in 2019, and is projected to reach $38,469.7 million by 2027, registering a CAGR of 12.8%. https://www.alliedmarketresearch.com/freight-trucking-market-A07132 - The global freight trucking market was valued at $2,732 billion in 2021, and is projected to reach $4,457.4 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.1% from 2022 to 2031. https://www.alliedmarketresearch.com/digital-freight-forwarding-market-A11518 - The global digital freight forwarding market size was valued at USD 2.92 billion in 2020, and is projected to reach USD 22.92 billion in 2030, registering a CAGR of 23.1%. https://www.alliedmarketresearch.com/rail-logistics-market - The global rail logistics market was valued at $1,995 billion in 2021, and is projected to reach $3,579.7 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.1% from 2022 to 2031.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.