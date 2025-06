Cartier octroie tous les contrats pour le plus important programme de forage jamais réalisé sur Cadillac

100 000 mètres prévus sur 18 mois pour développer le potentiel aurifère à l'échelle du camp minier

VAL-D’OR, Québec, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSXV : ECR; FSE : 6CA) (“Cartier″ ou la “Société″) est heureuse d'annoncer l’octroi de tous les contrats de son programme de forage au diamant de 100 000 mètres, entièrement financé, sur son projet Cadillac, détenu à 100 % par Cartier et situé au cœur du camp minier de Val-d'Or, au Québec. Cette ambitieuse campagne de 18 mois est la plus importante jamais entreprise sur le projet et marque une étape importante dans la stratégie de Cartier visant à développer le potentiel aurifère à haute teneur à l'échelle du camp, le long du corridor de 15 km de la faille Cadillac.

Le programme de forage au diamant de 100 000 mètres comprendra environ 600 trous de forage et sera supporté par deux foreuses. Le ciblage se concentrera à la fois sur l'expansion des zones aurifères connues et sur l’exploration de nouvelles cibles prioritaires identifiées grâce à la modélisation géologique en cours et aux succès de forage antérieurs. Le processus d'obtention des permis et autorisations est en cours et le lancement du programme est prévu pour la fin août 2025.

“Il s'agit d'une phase de transformation pour Cartier et le projet Cadillac″, a commenté Philippe Cloutier, président et chef de la direction. “Avec plus de 11 millions de dollars en liquidités, aucune dette et la propriété exclusive de la totalité de la faille aurifère de 15 km, nous sommes en excellente position pour explorer activement et accroître notre inventaire aurifère à haute teneur.″

La Société a récemment accordé une option sur trois projets aurifères : Benoist, Fenton et Wilson à Exploits Discovery Corp., permettant ainsi à Cartier de concentrer ses ressources et son équipe technique sur le développement du projet Cadillac.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une “personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (“NI 43-101″).

À propos de Ressources Cartier Inc.

Fondée en 2006, Ressources Cartier Inc. est une société d’exploration de projets aurifères avancés, basée à Val-d’Or (Québec, Canada). En 2024, le Québec s’est classé 5è dans le palmarès des meilleures juridictions minières au monde (Institut Fraser). Cartier détient 100 % de son projet phare Cadillac et contrôle une position stratégique de 14 000 ha. Le projet Cadillac est situé à environ 40 km à l’est de Val-d’Or et à proximité d’usines de traitement de l’or existantes ayant une capacité disponible.

Les résultats de la récente Étude Économique Préliminaire1 (ÉÉP) démontrent la viabilité économique du projet avec une production d’or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de la mine de 9,7 ans. L’Estimation des Ressources Minérales1 actuelles (ÉRM) totalisent 7 128 000 tonnes à une teneur moyenne de 3,14 g/t Au pour un total de 720 000 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées et 18 475 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,75 g/t Au pour un total de 1 633 000 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées.

1. NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions, May, 29, 2023.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.