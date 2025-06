סלובניה זוכה השנה ב-9 כוכבי מישלן: הישה פרנקו שומרת על שלושה כוכבים, מילקה מקבלת שניים; כוכב ירוק חדש למלון פלסניק; הוצגו שלושה פרסים מיוחדים חדשי…

לובליאנה, סלובניה, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- הגסטרונומיה הסלובנית זכתה שוב להצלחה יוצאת דופן, המשקפת את המאמצים המתמשכים של מועצת התיירות הסלובנית לקדם את המדינה כיעד גסטרונומי ברמה עולמית. מדריך מישלן היוקרתי, המותג המשפיע ביותר בעולם הקולינריה, הדגיש זו השנה השישית ברציפות את מיטב המסעדות הסלובניות. מהדורת 2025 כוללת 72 מסעדות, תשע יותר מאשר בשנה שעברה. שנים עשר כוכבי מישלן זוהרים על המפה הסלובנית השנה. מסעדת הישה פרנקו (Hiša Franko ) שמרה על התואר הגבוה ביותר של שלושה כוכבי מישלן. מסעדת מילקה שמרה גם היא על שני כוכבים, בעוד שבע מסעדות אחרות זכו כל אחת בכוכב מישלן אחד. לראשונה, מדריך מישלן העניק גם שלושה פרסים מיוחדים בסלובניה: פרס השף הצעיר, פרס השירות ופרס הסומלייה. שתים עשרה מסעדות קיבלו את התואר Bib Gourmand. כוכב מישלן ירוק הוענק ל-9 מסעדות.

מדריך מישלן סלובניה העניק שוב להישה פרנקו בראשות אנה רוש (Ana Roš ) שלושה כוכבי מישלן וכוכב ירוק לקיימות. אנה רוש היא השפית השמינית בעולם שזכתה בשלושה כוכבים, ואחת משתי הנשים היחידות בעולם שמחזיקות בשילוב הייחודי הזה של שבחים.

זו השנה השלישית ברציפות, מסעדת מילקה, עם השף דוד ז'פרן (David Žefran), שמרה על מעמדה כשני כוכבים. שבע מסעדות זכו בכוכב מישלן אחד:

COB - שף פיליפ מטיאז' (Filip Matjaž)

Dam – שף אורוש פאקוץ' (Uroš Fakuč)

Gostilna pri Lojzetu – שף טומאז קאבצ'יץ (Tomaž Kavčič)

Grič – שף לוקה קושיר (Luka Košir)

Hiša Denk – שף גרגור ורצ'קו (Gregor Vračko)

Hiša Linhart – שף אורוש סטפלין (Uroš Štefelin)

Pavus – שף מרקו פאבצ'ניק (Marko Pavčnik)

לראשונה, מדריך מישלן סלובניה הציג שלושה פרסים מיוחדים:

*פרס השף הצעיר: הוענק לפיליפ מטיאז' Filip Matjaž (COB)

*פרס סומלייה: הוענק לאנז'ה קריסטן Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

*פרס השירות: הוענק ליאן סינצ'יץ' Jan Sinčič (Salicornia)

תשע מסעדות סלובניות מחזיקות כעת בגאווה בכוכב מישלן ירוק. השנה זכתה המסעדה במלון Plesnik.

מקבלי הפרס האחרים הם:

Galerija okusov – השף מרקו מאג'נה Marko Magajne

Gostilna Krištof – שף אורוש גוריאנק Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – השף גרגה רפובז' Grega Repovž

Grič – שף לוקה קושיר Luka Košir

Hiša Franko – השפית אנה רוש Ana Roš

Hiša Linhart – שף אורוש סטפלין Uroš Štefelin

Gostilna Mahorčič – שף קאסניה קריישק מהאור Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – השף אגו שפקפאן Ago Špacapan

לקבלת תובנות ודגשים נוספים, קראו את ההודעה לעיתונות כאן.

חקרו את המבחר המלא של מדריך מישלן לשנת 2025.

אנשי קשר: press@slovenia.info

צילום:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dc7421-34be-40c5-90f0-be99fd2c2bd9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.