슬로베니아, 올해 미쉐린 스타 9개 획득: Hiša Franko는 별 3개, Milka는 별 2개 획득, Hotel Plesnik은 그린 스타를 새로 획득하고 3개의 특별상도 신규 도입

류블랴. 슬로베니아, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 슬로베니아의 미식 문화가 또 다시 인상적인 성공을 거둔 가운데, 슬로베니아 관광청 (Slovenian Tourist Board)이 슬로베니아를 세계적인 미식 여행지로 홍보하기 위한 지속적인 노력이 인정받고 있다. 미식계에서 가장 영향력 있는 브랜드인 권위 있는 미쉐린 가이드 (MICHELIN Guide)는 6년 연속 슬로베니아 최고의 레스토랑을 선정했다. 2025 에디션에는 작년보다 9개 늘어난 72개의 레스토랑이 포함되었다. 올해는 12개의 미쉐린 스타가 슬로베니아 지도를 빛냈다. Hiša Franko는 미쉐린 최고 등급인 3스타를 유지했다. Restaurant Milka도 별 2개를 유지했으며, 그 외 7개 레스토랑이 각각 미쉐린 스타 1개를 획득했다. 미쉐린 가이드는 슬로베니아에서 처음으로 Young Chef Award, Service Award, Sommelier Award 등 세 가지 특별상을 수여했다. 12개의 레스토랑이 Bib Gourmand 지정을 받았다. 그린 미쉐린 스타 (Green Michelin Star)는 9개의 레스토랑에 수여되었다.

미쉐린 가이드 슬로베니아 (MICHELIN Guide Slovenia)는 Ana Roš 가 이끄는 Hiša Franko에 다시 한번 미쉐린 3스타를 부여하고 지속가능성을 위한 그린 스타 (Green Star)를 수여했다. Ana Roš는 별 3개를 획득한 전 세계 8번째 여성 셰프이자 이 특별한 영예를 두 개나 보유한 전 세계에서 단 두 명의 여성 셰프 중 한 명에 해당한다.

셰프 David Žefran이 이끄는 Restaurant Milka는 3년 연속 2스타를 유지했다. 7개의 레스토랑이 미쉐린 1스타를 획득했는데 그 리스트는 아래와 같다:

COB – Chef Filip Matjaž

Dam – Chef Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu – Chef Tomaž Kavčič

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Denk – Chef Gregor Vračko

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Pavus – Chef Marko Pavčnik

미쉐린 가이드 슬로베니아는 처음으로 세 가지 특별상을 도입했으며 그 수상자는 다음과 같다:

Young Chef Award: Awarded to Filip Matjaž (COB)

Sommelier Award: Awarded to Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu)

Service Award: Awarded to Jan Sinčič (Salicornia)



현재 9개의 슬로베니아 레스토랑이 그린 미쉐린 스타를 획득했다. 올해 새롭게 선정된 레스토랑은 Hotel Plesnik의 레스토랑이다.

기타 수상자는 다음과 같다:

Galerija okusov – Chef Marko Magajne

Gostilna Krištof – Chef Uroš Gorjanc

Gostilna Repovž – Chef Grega Repovž

Grič – Chef Luka Košir

Hiša Franko – Chef Ana Roš

Hiša Linhart – Chef Uroš Štefelin

Gostilna Mahorčič – Chef Ksenija Krajšek Mahor

Špacapanova hiša – Chef Ago Špacapan

자세한 인사이트와 주요 내용은 여기에서 보도 자료를 확인하세요.

전체 2025 미쉐린 가이드 선정 레스토랑을 살펴보세요.

