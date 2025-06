Meydan Free Zone تدعم الابتكار في مجال الامتثال عبر نموذج تأسيس رقمي سلس

أطلقت Meydan Free Zone نظامًا رقميًا بالكامل للامتثال، متوافقًا مع المعايير الإماراتية والعالمية، ويقدم موافقات سريعة، وتتبعًا لحظيًا، وتقييمًا قائمًا على المخاطر، بما يساعد رواد الأعمال على الحفاظ على جاهزيتهم للتدقيق، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتطور بكفاءة في واحدة من أكثر بيئات الأعمال خضوعًا للرقابة في العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تضع Meydan Free Zone معيارًا جديدًا لتأسيس الشركات رقميًا في مدينة تشتهر بريادتها في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق تجربة تأسيس متكاملة عبر الإنترنت، تُرسّخ مفهومي الثقة والشفافية في جميع خطوات عملية التأسيس.

استجابةً للطلب المتزايد على الدقة التنظيمية والسرعة والشفافية، ابتكرت Meydan Free Zone عملية تأسيس مدعومة بالتكنولوجيا مكونة من خمس خطوات. ويُسهم هذا النظام في القضاء على التأخيرات والأخطاء، ويزوّد المؤسسين بالأدوات والثقة اللازمتين للتوسع في واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم.

قال Mohammad Bin Humaidan Al Falasi، مدير إدارة تراخيص المناطق الحرة في Meydan Free Zone، "لا يطمح المؤسسون في إنجاز المعاملات بسرعة فحسب، بل يسعون أيضًا إلى كسب ثقة البنوك والجهات التنظيمية والشركاء من اللحظة الأولى." "وتوفر منصتنا تلك الثقة من خلال دمج التكنولوجيا، والأتمتة، والامتثال في جميع خطوات العملية."

تجربة تأسيس رقمية بالكامل وخالية من الأخطاء

تبدأ تجربة Meydan Free Zone باختيار الأنشطة التجارية الموجهة، لضمان توافق كل شركة مع معايير الترخيص والمعايير المصرفية في الإمارات العربية المتحدة. يتلقى رواد الأعمال دعمًا في تحديد الهيكل القانوني واختيار الاسم، كما تمنع بروتوكولات الفحص المدمجة التأخيرات الناجمة عن عدم المطابقة أو المشكلات التنظيمية.

تخضع جميع المستندات المُقدَّمة لفحوصات تتعلق بالامتثال، حيث تتحقق العمليات الرقمية من مصدر الثروة، وهياكل الملكية، وبيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) واللوائح المطبقة في الإمارات العربية المتحدة. وبمجرد الحصول على الموافقات، يمكن إصدار الرخص التجارية في أقل من 60 دقيقة.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لدعم منطقة Meydan في فتح الحسابات المصرفية للشركات - وهو أمر غالبًا ما يمثل عقبة أمام الشركات الجديدة. توفر المنصة للبنوك فحوصات من قاعدة بيانات World Check، وبيانات "اعرف عميلك" مؤكدة، وهياكل واضحة للملكية، مما يضمن معدلات موافقة عالية ويقلل من التأخيرات الناتجة عن المعلومات المفقودة أو غير المتطابقة.

شفافية مدعومة بالتكنولوجيا وتوافق تنظيمي شامل

تتكامل Meydan Free Zone مباشرةً مع لوحة البيانات الحية للامتثال في دبي، ما يتيح التحقق الفوري من صحة المستندات ومتابعة المتطلبات التنظيمية. وتتم عملية التأسيس بالكامل عن بُعد، باستخدام التوقيعات الإلكترونية، ومساعد الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصة مؤمّنة بتقنية البلوك تشين لضمان الشفافية الكاملة وحماية البيانات.

يوفّر محرك الامتثال المُحسَّن للمنصة، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، أتمتة لعمليات التحقق من مصدر الأموال، وتحديد المخاطر، وتنفيذ العناية الواجبة المستمرة، بما يتوافق مع القانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF). ويضمن هذا جاهزية كل شركة لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة للمدينة منذ اليوم الأول.

تمنح Meydan Free Zone، بصفتها منطقة حرة معتمدة ضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشركات المؤهلة إعفاءً كاملاً (0%) من ضريبة الشركات على الدخل المؤهل، مع دمج متطلبات التسجيل والتقديم بسلاسة ضمن عملية التأسيس.

تم إجراء أكثر من 33,000 عملية تفتيش تنظيمية خلال الربع الأول من عام 2023 في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل الامتثال أمرًا بالغ الأهمية منذ لحظة التأسيس. ويساهم النظام الرقمي المتكامل في Meydan في القضاء على أخطاء التأسيس، وتسهيل الموافقات الحكومية، وضمان توافق جميع المستندات التنظيمية مع متطلبات البنك والشركاء، ما يوفر لرواد الأعمال مسارًا واضحًا وسهلاً من الفكرة وحتى الإطلاق التشغيلي.

ريادة في تأسيس الشركات بأسلوب عصري

إن التزام Meydan Free Zone بتوفير تجربة تأسيس بسيطة وآمنة ورقمية بالكامل يجعل منها ركيزة أساسية في بيئة الأعمال المستقبلية التي تسعى دبي إلى ترسيخها. وتشمل مزايا المنصة التكامل مع تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass)، وحماية بيانات معتمدة وفقًا لمعايير ISO، والوصول المضمون إلى الحساب المصرفي، بالإضافة إلى التوافق التنظيمي في الوقت الفعلي.

نبذة عن Meydan Free Zone

تُعَد Meydan Free Zone واحدة من أكثر مراكز الأعمال تطورًا في دبي. وتوفر تجربة رقمية بالكامل لتأسيس الشركات، ودعمًا شاملاً للامتثال، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 2,500 نشاط تجاري. صُمِمَت Meydan لتوفر السرعة والشفافية والبساطة، ما يمنح رواد الأعمال القدرة على التوسع بثقة من دبي إلى العالم.

