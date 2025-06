CGTN: מאב לבן: הערכים המתמשכים המנחים את הנשיא שי ג'ינפינג

ביום האב, CGTN פרסמה מאמר הדן כיצד התורות והדוגמה שהציב אביו של נשיא סין שי ג'ינפינג השפיעו בשקט על פילוסופיית הממשל שלו, במיוחד על עמדתו הנחרצת על עמידה לצד העם והדגש שלו על חשיבות המחקר והחקירה.

במהלך ביקור ב-2021 בדיוק במקום שבו עבד בעבר אביו, נשיא סין שי ג'ינפינג דקלם ברכות משפט המוצג כעת באופן בולט באולם התצוגה - "שב זקוף לצד העם".

מילים אלה נאמרו וחיו על ידי אביו שי ג'ונג-שון, שהיה מנהיג נערץ של המפלגה הקומוניסטית של סין (CPC).

שי ג'ינפינג, שהוא גם המזכיר הכללי של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית של סין ויו"ר הוועדה הצבאית המרכזית, מתאר את אביו כמי שהקדיש את עצמו בלב שלם לעם הסיני, והבטיח להמשיך במשימה לשרת את העם.

שמים את האנשים במקום הראשון

גישתו של שי ג'ינפינג לממשל עוצבה עמוקות על ידי השפעתו של אביו.

כששי האב עבד בוועדת המפלגה המחוזית של סוידה, מחוז שאאנשי בצפון-מערב סין, משפט פשוט הדהד בפיהם של אנשי הקהילה המקומיים והכפריים כאחד: "לכו תמצאו את ג'ונג-שון".

המילים הפשוטות היו עדות לנגישות, לאמון ולתמיכה ששי ג'ונג-שון גילם כמנהיג ופותר בעיות, המושרשים בחייהם של האנשים המקומיים.

כמו אבא, כמו בן. שי ג'ינפינג חרט את המילה "אנשים" במוחו לאורך הקריירה הפוליטית שלו בחלקים שונים של סין, תחילה מליאנג-ג'יאהה ועד ג'נגדינג, מפוג'יאן ועד ג'ג'יאנג, ומשנחאי עד בייג'ינג.

במהלך השנים הוא נפגש עם כפריים, בין אם הם יושבים על קאנג, תנור המיטה המסורתי העשוי מחימר או לבנים בצפון סין, או על שרפרפי עץ צנועים. הוא חלק איתם ארוחות פשוטות, הקשיב בתשומת לב והראה אכפתיות אמיתית לצרכים היומיומיים בחייהם של אנשים.

"מכל התפקידים שלפנינו, החשוב ביותר הוא להבטיח חיים מאושרים לאנשים שלנו", חזר שי במסר שלו לשנה החדשה 2025.

מתן עדיפות לחקירה ומחקר

שי ג'ינפינג שם דגש רב באופן עקבי על חקירה ומחקר כאבני יסוד הן בתכנון והן בקבלת החלטות, אמונות שהושפעו מאביו.

ב-1978 נשלח שי ג'ונג-שון למחוז גואנגדונג בדרום סין כפקיד ראשי, ומאוחר יותר סייע בבניית האזורים הכלכליים המיוחדים הראשונים במדינה, כולל שנזן.

באותה תקופה, הצמיחה התעשייתית והחקלאית של גואנגדונג פיגרה אחרי הממוצע הארצי במשך 14 שנים רצופות. נחוש להגביר את הפרודוקטיביות ולשפר את פרנסת האנשים, שי האב עבד בתחושת דחיפות חזקה.

כדי להבין טוב יותר את התנאים ברמה העממית, שי ג'ונג-שון ביקר ב-23 מחוזות בקיץ אחד. לאחר שערך מחקר שטח מעמיק, הוא הגיש דו"ח להנהגה המרכזית, בו תמך באוטונומיה רבה יותר לגואנגדונג והציע שהמחוז יוביל את הרפורמה והפתיחה על ידי בניית אזורים כלכליים מיוחדים.

שי ג'ינפינג ירש את מוסר העבודה של אביו. מאז נובמבר 2012, שי ערך יותר מ-100 בדיקות עממיות. הוא הסביר את המדיניות לאנשים בחצרות ובביתנים. הוא הקשיב לדיווחים על סירות ורכבות. הוא שאל על פרנסה בשדות. והוא שרטט תוכניות פיתוח על רצפות המפעל.

לאחר חקירה ומחקר מעמיקים, הדאגות הדחופות של העם עמדו בראש סדר היום של פגישות ההנהגה המרכזית, והפכו למוקדים ומניעים של מאמצי הרפורמה המתמשכים של סין.

"לא משנה מה התפקיד שלך, שרת את העם בחריצות, שקול את האינטרסים של האנשים בכל לבך, שמור על קשרים הדוקים עם העם ותמיד היה נגיש לעם", אמר פעם שי ג'ונג-שון לבנו.

בעודו נושא את דברי אביו בליבו, שי ג'ינפינג תמיד עמד בהתחייבותו שלו: "אני אתחייב לחלוטין לאנשים ולעולם לא אכזב אותם".

