Jeunesse, J’écoute (JJE) présente le nouveau chapitre de Libère tes émotions, le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes au Canada

75 % des jeunes qui utilisent les services de JJE partagent quelque chose qu’il·elle·s n’ont jamais dit à personne auparavant

TORONTO, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Jeunesse, J’écoute dévoile la prochaine étape du plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes au Canada. Alimenté par des données inédites (plus de 50 millions de points d’information en temps réel, en langage naturel et géolocalisés) et fondé sur plus de trente ans de confiance, ce nouveau chapitre invite les gens de partout au Canada, et en particulier les adultes, à se mobiliser pour les jeunes en faisant un don et en attirant l’attention sur la nécessité d'un soutien en santé mentale accessible et inclusif.

Au cœur de ce mouvement se cache une vérité puissante : 75 % des jeunes qui font appel aux services de JJE partagent quelque chose pour la première fois.

« Le nouveau chapitre de Libère tes émotions remet en question l’idée que Jeunesse, J’écoute n’est là que pour les “gros problèmes”. Pour beaucoup de jeunes, l'idée d'aide peut sembler bouleversante, intimidante, voire inaccessible, surtout lorsqu’il·elle·s tentent de comprendre tout ce qui se passe autour d’eux et d’elles », explique Katherine Hay, Présidente et codirectrice générale désignée à la retraite de Jeunesse, J’écoute. « Le mouvement Libère tes émotions reflète la réalité complexe que vivent les jeunes d'aujourd'hui : l'éco-anxiété, le stress économique, l'intimidation, les relations amoureuses, et bien plus encore. Il redéfinit la notion d’aide en capturant toute la gamme des émotions vécues par les jeunes, y compris celles qui sont inconfortables, déroutantes ou difficiles à exprimer. Ce mouvement s’appuie sur les réponses que nous avons reçues de la part des jeunes pour comprendre ce qu’il·elle·s attendent de l’aide et pourquoi elle est si importante. »

Grâce aux données anonymisées de JJE, le mouvement Libère tes émotions donne la parole aux jeunes et démontre qu'être écouté·e, ça change tout pour beaucoup d'entre eux et elles. Depuis 2020, JJE a interagi plus de 22 millions de fois avec des jeunes partout au pays. La demande ne cesse de croître, surtout chez les jeunes en quête d’équité.

JJE reconnaît que l’univers d’un·e jeune est façonné par son identité unique, sa famille et sa communauté, son univers numérique et le lieu où il·elle vit au Canada. Ce nouveau chapitre du mouvement s'appuie sur des données inégalées et est guidé par les expériences réelles des jeunes. Ces données révèlent une urgence criante de soutien plus inclusif et réactif :

Au cours des quatre dernières années, le nombre de jeunes de 13 ans et moins ayant contacté JJE à propos du suicide a plus que doublé.

En 2024, les jeunes Noir·e·s ont sollicité les services de JJE à un taux presque deux fois supérieur à leur proportion dans la population canadienne, tout comme les jeunes Autochtones.

Au cours des six derniers mois, près de 20 % des conversations ont porté sur l’économie ou l’emploi, montrant l’impact négatif des crises géopolitiques et économiques sur la santé mentale des jeunes.

Entre 2023 et 2024, JJE a reçu 28 % de conversations supplémentaires à propos de violences sexuelles, de la part de jeunes qui disaient partager quelque chose qu’il·elle·s n’avaient jamais dit auparavant.

L’année dernière, 49 % des jeunes ont affirmé qu’il·elle·s n’avaient pas contacté JJE si ce n’est pas parce qu’il·elle·s auraient ignoré le problème ou espéré qu’il disparaisse, ce qui constitue un obstacle majeur à une bonne santé mentale.





« Derrière chaque message et chaque appel, il y a une histoire de courage », souligne Alisa Simon, Cheffe de groupe et vice-présidente exécutive, Transformation de la santé mentale numérique et services cliniques chez Jeunesse, J’écoute. « Nous assistons à une crise de santé mentale chez les jeunes au Canada, mais nous voyons aussi quelque chose de puissant : des jeunes qui se tournent vers nous lorsqu’il·elle·s ont l’impression que personne d’autre ne les comprendra. Libère tes émotions donne voix à ces expériences et appelle tous les adultes à nous aider à répondre à ce besoin croissant. »





Propulsée par les données de JJE, cette création présente des milliers de nouvelles déclinaisons du nom de l’organisme, chacune enrichissant la signification du mot « aide » en y associant des émotions uniques, intégrées de manière contextuelle.

JJE invite l'ensemble de la population canadienne à contribuer à la collecte de fonds qui soutient la santé mentale des jeunes. En soutenant JJE, vous montrez aux jeunes qu’il·elle·s ont un espace où il·elle·s peuvent libérer leurs émotions et accéder à du soutien en santé mentale quand il·elle·s en ont le plus besoin.

Joignez-vous au mouvement. Être écouté·e, ça change tout. Faites un don dès maintenant.

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la seule solution numérique de santé mentale accessible gratuitement, de manière confidentielle et multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au Canada. Que ce soit par le biais des services d’intervention professionnelle, du soutien en cas de crise ou de ressources en santé mentale en libre accès, JJE est un espace de confiance pour les jeunes depuis plus de 36 ans. Peu importe l’émotion ou la préoccupation, grande ou petite, JJE permet aux jeunes de libérer leurs émotions et d’accéder au soutien dont il·elle·s ont besoin, quand il·elle·s en ont le plus besoin. JJE sait que les jeunes et les défis qu’il·elle·s rencontrent évoluent plus rapidement que jamais. C’est pourquoi l’innovation est au cœur de notre identité: un leader mondial en santé mentale jeunesse qui allie la puissance de la technologie et la bienveillance pour mieux soutenir les jeunes. JJE s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, des bénévoles, des partenaires communautaires, des entreprises et des gouvernements pour offrir aux jeunes l’espoir dont il·elle·s ont besoin pour s’épanouir dans leur vie. Découvrez-en davantage sur JeunesseJecoute.ca.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

l'équipe des communications de JeunesseJecoute.ca

media@kidshelpphone.ca



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/390726b1-bd74-4f4e-a3f1-bfded5ae9892/fr

